5 loại hạt tốt bậc nhất trong việc kiểm soát cholesterol, huyết áp

Có những loại hạt quen thuộc được ví như "trợ thủ" của trái tim. Ăn đúng cách có thể giúp kiểm soát cholesterol, huyết áp.

Theo The Health Site , 5 loại hạt dưới đây có thể giúp kiểm soát cholesterol, huyết áp rất tốt, từ đó giúp trái tim khỏe mạnh hơn.

Hạt lanh

Hạt lanh nổi bật nhờ hàm lượng axit alpha-linolenic (ALA), một dạng omega-3 có nguồn gốc thực vật. Bên cạnh đó, loại hạt này còn giàu chất xơ, đặc biệt là chất xơ hòa tan và lignan - nhóm hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa.

Chất xơ hòa tan có thể góp phần hỗ trợ kiểm soát cholesterol trong máu. Trong khi đó, ALA là chất béo không bão hòa đa được quan tâm về vai trò đối với sức khỏe tim mạch.

Để tận dụng tốt giá trị dinh dưỡng, hạt lanh thường được sử dụng dưới dạng xay hoặc nghiền thay vì ăn nguyên hạt, bởi lớp vỏ cứng có thể khiến cơ thể khó hấp thu một phần dưỡng chất.

Hạt chia

Hạt chia cung cấp chất xơ, protein, chất béo không bão hòa và ALA. Đặc biệt, hàm lượng chất xơ cao giúp hạt chia trở thành một lựa chọn đáng chú ý trong chế độ ăn hướng đến sức khỏe tim mạch.

Khi tiếp xúc với nước, hạt chia tạo thành lớp gel nhờ chất xơ hòa tan. Việc bổ sung đủ chất xơ trong chế độ ăn có liên quan đến việc duy trì mức cholesterol và đường huyết lành mạnh - hai yếu tố quan trọng đối với sức khỏe tim mạch.

Có thể thêm hạt chia vào sữa chua, yến mạch, sinh tố hoặc các món ăn hằng ngày. Tuy nhiên, nên sử dụng lượng vừa phải và uống đủ nước.

Hạt bí ngô

Hạt bí ngô chứa nhiều magiê, kẽm, protein và chất béo không bão hòa. Trong đó, magiê là khoáng chất tham gia vào nhiều quá trình sinh lý của cơ thể, bao gồm chức năng cơ và thần kinh, đồng thời có vai trò trong việc duy trì huyết áp và hoạt động bình thường của tim.

Hạt bí ngô (Ảnh minh họa).

Hạt bí ngô cũng cung cấp các hợp chất chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của stress oxy hóa.

Tuy nhiên, khi lựa chọn hạt bí ngô, nên ưu tiên loại không hoặc ít muối. Các sản phẩm hạt rang tẩm nhiều muối nếu ăn thường xuyên có thể làm tăng lượng natri trong khẩu phần, không có lợi cho người cần kiểm soát huyết áp.

Hạt hướng dương

Hạt hướng dương là nguồn cung cấp vitamin E, một chất chống oxy hóa quan trọng. Loại hạt này cũng chứa chất béo không bão hòa, selen và một số hợp chất thực vật như phytosterol.

Phytosterol có cấu trúc tương tự cholesterol và có thể làm giảm hấp thu cholesterol từ đường ruột. Vì vậy, việc đưa các thực phẩm giàu phytosterol vào chế độ ăn có thể góp phần hỗ trợ kiểm soát cholesterol.

Dù vậy, hạt hướng dương có năng lượng khá cao. Người ăn nên chú ý khẩu phần, đồng thời hạn chế các loại hạt rang muối hoặc tẩm nhiều gia vị.

Hạt mè

Hạt mè chứa chất béo không bão hòa, chất xơ, canxi, magiê và lignan. Đây đều là những thành phần có giá trị trong một chế độ ăn cân bằng.

Một số nghiên cứu cho thấy việc bổ sung mè hoặc các sản phẩm từ mè vào chế độ ăn có thể tạo ra những thay đổi tích cực đối với một số chỉ số tim mạch như cholesterol và huyết áp. Tuy nhiên, mức độ tác động còn phụ thuộc vào tổng thể chế độ ăn, lượng sử dụng và tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Hạt mè có thể được rắc lên salad, rau củ, cháo hoặc sử dụng trong các món ăn hằng ngày để tăng hương vị và bổ sung dưỡng chất.

Theo The Health Site