Bên cạnh việc tập thể thao, sinh hoạt hợp lý thì nấu ăn với phương pháp lành mạnh cũng là điều cần thiết để giữ gìn sức khoẻ. Thông qua việc nấu ăn, thực phẩm sẽ cung cấp năng lượng và dưỡng chất cần thiết cho các hoạt động hàng ngày, duy trì chức năng của cơ thể, phòng tránh bệnh tật.

Ngoài ra, chế độ dinh dưỡng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa và điều trị bệnh tật. Một chế độ ăn lành mạnh giàu rau củ quả, hoặc các nguồn thực phẩm tự nhiên có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh như bệnh tim mạch, tiểu đường, béo phì và nhiều loại ung thư…

Nấu ăn đúng cách sẽ giúp thực phẩm giàu dinh dưỡng và thơm ngon hơn.

Chính vì vậy, việc nấu ăn cũng như bổ sung dinh dưỡng thông qua thực phẩm là vô cùng thiết thực để trường thọ và trẻ lâu. Tuy nhiên theo Deepanita Das – chuyên viên dinh dưỡng tại chuyên trang sức khỏe Boldsky, nhiều gia đình hiện đang nấu ăn sai cách khiến nhiệt độ "tiêu diệt" hầu hết các dưỡng chất trong thực phẩm.

Sau đây là 4 thực phẩm không nên nấu quá chín vì chúng đặc biệt nhạy cảm với nhiệt độ. Hãy nấu vừa phải hoặc vừa chín tới chứ đừng nấu quá lâu kẻo mất vitamin:

- Các loại rau xanh

Các loại rau xanh là một phần không thể thiếu của chế độ ăn lành mạnh và giàu dưỡng chất. Tuy nhiên, khi chúng ta nấu các loại rau xanh quá lâu hoặc ở nhiệt độ cao, có thể dẫn đến việc mất mát dưỡng chất quan trọng như vitamin.

Trong quá trình nấu nướng, đặc biệt là khi nấu lâu như chiên giòn hay hầm, các loại rau xanh thường bị phân hủy, thất thoát dưỡng chất, đặc biệt là vitamin C và các loại vitamin nhóm B. Chúng thường rất nhạy cảm với nhiệt độ cao và ánh sáng, nếu nấu quá lâu sẽ khiến rau xanh chẳng còn chút dinh dưỡng nào.

Không nên chế biến rau quá lâu sẽ làm chúng bị nát, mềm và mất chất.

Ví dụ, khi chúng ta nấu cải bó xôi hay rau cải quá lâu, vitamin C trong chúng có thể bị phá hủy hoặc giảm đi đáng kể do tác động của nhiệt độ. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ và quan trọng cho sức khỏe. Vì vậy mất đi nhiều vitamin C sẽ làm giảm giá trị dinh dưỡng của các loại rau xanh.

- Các loại cá

Hầu như gia đình nào cũng thích món cá chiên giòn, hay cá hấp nhừ vì rất thơm ngon. Thế nhưng, nấu cá quá lâu hoặc ở nhiệt độ cao sẽ làm mất hầu hết các dưỡng chất quan trọng. Cá chứa nhiều dinh dưỡng như protein, axit béo omega-3… nhưng chúng cũng nhạy cảm với nhiệt độ cao và thời gian nấu.

Cụ thể hơn, các axit béo omega-3 là hợp chất được biết đến với khả năng giảm viêm, bảo vệ tim mạch và hỗ trợ sự phát triển não bộ. Tuy nhiên khi cá được nấu quá lâu, chẳng hạn như chiên liên tục trên lửa lớn, axit béo omega-3 có thể bị oxy hóa và mất đi hoàn toàn. Từ đó giảm đi lợi ích dinh dưỡng mà các món cá mang lại.

Cần hạn chế ăn cá chiên giòn vì chúng không còn nhiều dinh dưỡng.

- Trứng

Cũng giống như 2 loại thực phẩm trên, trứng là nguồn cung cấp dưỡng chất đa dạng như protein, choline, vitamin, khoáng chất… nhưng cũng cực kỳ nhạy cảm với nhiệt độ cao và thời gian nấu.

Một trong những dưỡng chất thiết yếu có thể mất đi khi trứng bị nấu quá chín là protein. Theo đó, protein trong trứng cung cấp các axit amin cần thiết cho cơ thể, giúp xây dựng và sửa chữa các tế bào. Tuy nhiên, khi protein bị nấu quá lâu, chúng sẽ khó bị tiêu hóa hơn và mất đi một phần giá trị dinh dưỡng.

Để giữ lại hầu hết dưỡng chất trong trứng, bạn nên chế biến nhanh chóng ở nhiệt độ thấp. Các phương pháp như luộc, hấp hoặc chiên nhanh trong thời gian ngắn có thể giúp trứng giữ được hương vị vốn có và không mất nhiều dinh dưỡng.

Hãy chiên trứng ở nhiệt độ thấp để đảm bảo giữ lại nhiều dưỡng chất.

- Khoai tây

Khoai tây là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng như carbohydrate, vitamin C, kali và chất xơ. Tuy nhiên khi nấu khoai tây quá lâu hoặc ở nhiệt độ cao, có thể dẫn đến mất các dưỡng chất quan trọng.

Một trong những dưỡng chất chính trong khoai tây là vitamin C - chất chống oxy hóa giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương tế bào. Tuy nhiên, vitamin C là một trong những dưỡng chất nhạy cảm với nhiệt độ cao. Chúng sẽ bị phá hủy hoặc giảm đi khi bị nấu quá chín, làm khoai không còn bổ dưỡng nữa.

Ngoài ra, khoai tây cũng cung cấp kali - một khoáng chất quan trọng cho sức khỏe tim mạch và các hoạt động cơ bản của tế bào. Kali cũng bị tiêu biến đi rất nhiều nếu nấu khoai tây quá lâu. Vậy nên hãy chế biến loại thực phẩm này trong thời gian ngắn để giữ nguyên dinh dưỡng.

Khoai tây cũng bị mất dinh dưỡng nếu hầm quá lâu.

Nấu nướng như thế nào để giữ nguyên dinh dưỡng trong thực phẩm?

Theo các chuyên gia, để giữ cho thực phẩm giữ được toàn bộ dưỡng chất mà không bị mất quá nhiều, có một số phương pháp nấu đơn giản mà hiệu quả, cụ thể như sau:

- Hấp: Hấp là một phương pháp nấu hiệu quả để giữ lại dưỡng chất trong thực phẩm. Trong quá trình hấp, thực phẩm được nấu trong hơi nước, giữ cho các dưỡng chất bên trong thực phẩm không bị mất đi quá nhiều.

- Nướng nhanh: Nướng là một cách chế biến thực phẩm nhanh chóng ở nhiệt độ cao trong khoảng thời gian ngắn. Phương pháp này giúp giữ lại dưỡng chất trong thực phẩm mà không cần thêm dầu hoặc chất béo.

- Luộc: Luộc thực phẩm trong nước sôi cũng là cách tốt để giữ lại dưỡng chất. Bạn cần đảm bảo thời gian luộc không quá lâu và không sử dụng quá nhiều nước, giúp ngăn chặn sự mất mát dưỡng chất vào nước luộc.

- Ăn sống: Sử dụng thực phẩm tươi ngon và không chế biến quá lâu cũng là một cách đảm bảo giữ lại dưỡng chất. Ăn thực phẩm tươi ngon có thể cung cấp nhiều dưỡng chất hơn so với thực phẩm đã được chế biến lâu. Bạn nên ăn rau sống nhiều hơn để hạn chế nhiệt độ tác động vào.

Theo Boldsky, Healthline