3 thói quen ăn phở của người Việt cần bỏ ngay

Phở là món ăn quen thuộc của người Việt nhưng cách ăn mới là điều quyết định món ăn này có thực sự phù hợp với sức khỏe hay không.

Có 3 thói quen nhiều người vẫn duy trì khi ăn phở mà các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo nên hạn chế.

Ăn hết sạch nước phở

Một trong những thói quen phổ biến nhất là ăn hết bánh phở, thịt, rau rồi uống cạn phần nước dùng.

Nước dùng là linh hồn của bát phở, được ninh từ xương, thịt cùng nhiều loại gia vị. Tuy nhiên, tùy công thức của từng hàng quán, nước dùng có thể chứa lượng muối và natri đáng kể.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ dưới 2.000 mg natri mỗi ngày, tương đương dưới 5 g muối.

Trong khi đó, người Việt có xu hướng tiêu thụ muối cao. Theo WHO, một khảo sát tại Việt Nam ghi nhận mức tiêu thụ muối trung bình khoảng 9,4 g/ngày ở người trưởng thành 18-69 tuổi, cao gần gấp đôi khuyến nghị.

Phở là món ăn quen thuộc của người Việt (Ảnh minh họa)

Vì vậy, nếu thường xuyên ăn phở và có thói quen uống hết nước dùng, đặc biệt khi còn thêm nước mắm, muối hoặc các loại sốt, lượng natri trong khẩu phần có thể tăng lên.

Vừa ăn vừa thêm nước mắm, tương và các loại sốt

Nhiều người có thói quen nếm một thìa nước dùng rồi lập tức thêm nước mắm, tương đen, tương ớt hoặc các loại gia vị khác vào bát phở.

Vấn đề là các loại gia vị này có thể bổ sung thêm natri vào khẩu phần. WHO cũng khuyến cáo hạn chế muối và những loại gia vị có hàm lượng natri cao như nước mắm, nước tương.

Đáng nói, vị giác có thể khiến chúng ta khó nhận ra mình đã ăn bao nhiêu muối. Một bát phở vốn đã được người bán nêm gia vị, nếu tiếp tục thêm nhiều loại nước chấm hoặc sốt, tổng lượng natri của bữa ăn sẽ tăng lên.

Vì vậy, hãy nếm trước khi nêm thêm. Nếu muốn bát phở có vị thơm và tươi hơn, có thể tăng rau thơm, hành, chanh hoặc ớt tươi thay vì liên tục bổ sung gia vị mặn.

Ăn phở thường xuyên nhưng bỏ qua rau và các thực phẩm khác

Một bát phở có bánh phở, thịt và rau ăn kèm nên có thể cung cấp năng lượng, protein và một số chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa phở có thể thay thế sự đa dạng của cả chế độ ăn.

WHO khuyến nghị một chế độ ăn lành mạnh cần đa dạng thực phẩm, bao gồm rau, quả, các loại đậu, ngũ cốc và những nguồn protein phù hợp. Người trưởng thành nên hướng tới ít nhất 400 g rau quả mỗi ngày.

Nếu một người thường xuyên ăn phở nhưng các bữa còn lại cũng ít rau, ít trái cây và ít đa dạng thực phẩm, chế độ ăn tổng thể có thể mất cân đối.

Khi ăn phở, có thể tận dụng các loại rau thơm, giá và rau ăn kèm. Những bữa khác trong ngày nên bổ sung thêm rau củ, trái cây, cá, trứng, đậu hoặc các nguồn protein khác.

Ăn phở thế nào để hợp lý hơn?

Phở không phải món ăn cần loại bỏ khỏi thực đơn. Điều đáng quan tâm hơn là tần suất ăn, khẩu phần và cách ăn.

Một bát phở có thể trở nên hợp lý hơn nếu người ăn không quá lạm dụng nước dùng, hạn chế thêm gia vị mặn, tăng rau ăn kèm và duy trì chế độ ăn đa dạng trong cả ngày.

Đặc biệt, với những người cần kiểm soát lượng muối trong khẩu phần, việc hạn chế các món nước dùng đậm vị và gia vị mặn là điều đáng lưu ý.

Nói cách khác, không phải cứ ăn phở là có hại cho sức khỏe. Điều cần thay đổi có thể chỉ là những thói quen đi kèm bát phở: uống cạn nước dùng, nêm thêm quá nhiều gia vị và ăn phở thường xuyên nhưng thiếu rau cùng các nhóm thực phẩm khác.