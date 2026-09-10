3 thói quen ăn đậu phụ cần bỏ ngay

Đậu phụ cung cấp protein thực vật, chất béo không bão hòa và một số khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Đây cũng là lựa chọn phù hợp với những người muốn giảm tiêu thụ thịt.

Tuy nhiên, ăn đậu phụ tốt hay không còn phụ thuộc vào cách lựa chọn, chế biến và bảo quản. Có những thói quen tưởng như vô hại nhưng nếu lặp lại thường xuyên có thể khiến món ăn này không còn là lựa chọn lành mạnh.

Ăn đậu phụ đã để quá lâu hoặc bảo quản không đúng cách

Đậu phụ có hàm lượng nước cao nên tương đối dễ hỏng nếu không được bảo quản đúng cách. Đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng, đậu phụ có thể bị biến đổi chất lượng nhanh hơn.

Một số dấu hiệu cho thấy đậu phụ không còn đảm bảo chất lượng là có mùi chua hoặc mùi bất thường, bề mặt nhớt, đổi màu hoặc xuất hiện dấu hiệu hư hỏng. Khi đó, không nên tiếc và tiếp tục sử dụng.

Một sai lầm khác là mua đậu phụ về nhưng để ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài. Vi khuẩn có thể phát triển nhanh trong thực phẩm giàu nước, làm tăng nguy cơ gây rối loạn tiêu hóa hoặc ngộ độc thực phẩm.

Vì vậy, đậu phụ nên được sử dụng càng sớm càng tốt sau khi mua. Nếu chưa dùng ngay, cần bảo quản trong tủ lạnh và tuân thủ hướng dẫn bảo quản của nhà sản xuất đối với sản phẩm đóng gói.

Ành minh họa

Ăn đậu phụ chiên rán quá thường xuyên

Đậu phụ bản thân không phải thực phẩm nhiều chất béo. Tuy nhiên, cách chế biến có thể làm thay đổi đáng kể lượng năng lượng của món ăn.

Đậu phụ chiên ngập dầu có thể hấp thụ thêm chất béo, khiến món ăn chứa nhiều năng lượng hơn so với đậu phụ hấp, luộc hoặc nấu canh.

Nếu thường xuyên ăn đậu phụ chiên cùng các món nhiều dầu mỡ, khẩu phần ăn có thể trở nên dư thừa chất béo và năng lượng. Đây là điều đặc biệt đáng lưu ý với những người đang kiểm soát cân nặng hoặc muốn xây dựng chế độ ăn lành mạnh cho tim mạch và chuyển hóa.

Thay vì loại bỏ hoàn toàn đậu phụ, cách đơn giản hơn là thay đổi phương pháp chế biến. Đậu phụ hấp, luộc, nấu canh, sốt cà chua hoặc chế biến với lượng dầu vừa phải vẫn có thể tạo nên những món ăn ngon mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào dầu chiên.

Ăn quá nhiều đậu phụ và xem đây là nguồn đạm duy nhất

Đậu phụ là nguồn protein thực vật tốt, nhưng không có nghĩa càng ăn nhiều càng có lợi.

Một chế độ ăn cân bằng cần sự đa dạng về thực phẩm. Nếu một người thường xuyên ăn lượng lớn đậu phụ trong khi hạn chế nhiều nhóm thực phẩm khác, khẩu phần có thể trở nên thiếu cân đối.

Đậu phụ nên được xem là một trong nhiều nguồn protein trong chế độ ăn. Có thể luân phiên với cá, trứng, thịt gia cầm, các loại đậu, sữa và các thực phẩm giàu protein khác tùy nhu cầu của mỗi người.

Ngoài ra, một số người có thể có những yêu cầu dinh dưỡng riêng hoặc cần hạn chế một số thực phẩm tùy tình trạng sức khỏe. Vì vậy, không nên áp dụng một chế độ ăn quá nhiều đậu phụ chỉ vì cho rằng đây là thực phẩm "lành mạnh".

Đậu phụ tốt khi ăn đúng cách

Đậu phụ hoàn toàn có thể là một phần của chế độ ăn lành mạnh. Điều quan trọng không nằm ở việc phải loại bỏ thực phẩm này mà là ăn với lượng phù hợp, lựa chọn sản phẩm đảm bảo chất lượng và ưu tiên cách chế biến ít dầu mỡ.

Ba thói quen cần tránh là ăn đậu phụ đã có dấu hiệu hư hỏng, thường xuyên ăn đậu phụ chiên rán và phụ thuộc quá nhiều vào đậu phụ trong khẩu phần.

Một bữa ăn đa dạng, cân đối giữa rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các nguồn protein khác sẽ giúp cơ thể nhận được nhiều nhóm chất cần thiết hơn, thay vì chỉ tập trung vào một loại thực phẩm dù thực phẩm đó có nhiều lợi ích dinh dưỡng.