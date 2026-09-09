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5 lời khuyên cho những gia đình đang uống nước máy lọc

Minh Khang (t/h)
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Nước máy sau khi được xử lý thường được sử dụng làm nguồn nước sinh hoạt phổ biến tại nhiều gia đình.

Dưới đây là 5 điều các gia đình nên lưu ý khi uống nước máy qua máy lọc.

1. Không nên mặc định nước qua máy lọc là sạch tuyệt đối

Máy lọc nước có thể giúp loại bỏ một số tạp chất tùy thuộc vào công nghệ và cấu tạo của từng thiết bị. Tuy nhiên, mỗi loại máy có khả năng xử lý khác nhau.

Vì vậy, người dùng không nên chỉ dựa vào những quảng cáo chung chung như "lọc sạch 99,9%" mà bỏ qua chất lượng nguồn nước đầu vào và thông số kỹ thuật của sản phẩm.

Nếu nguồn nước có đặc điểm bất thường hoặc gia đình nghi ngờ chất lượng nước, việc tìm hiểu nguyên nhân và kiểm tra chất lượng nước vẫn cần thiết.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

2. Thay lõi lọc đúng thời hạn

Đây là một trong những việc quan trọng nhất khi sử dụng máy lọc nước nhưng cũng dễ bị bỏ quên.

Trong quá trình hoạt động, lõi lọc giữ lại cặn, tạp chất và các chất khác tùy theo chức năng. Khi sử dụng quá thời hạn, hiệu quả lọc có thể giảm.

Đáng chú ý, thời gian thay lõi không giống nhau ở mọi loại máy. Nó phụ thuộc vào công nghệ lọc, chất lượng nguồn nước và lượng nước mà gia đình sử dụng.

Do đó, người dùng nên theo dõi khuyến cáo của nhà sản xuất và thay lõi đúng thời gian, thay vì chờ đến khi nước có mùi hoặc vị bất thường mới xử lý.

3. Đừng quên vệ sinh bình chứa và vòi nước

Một chiếc máy lọc có lõi lọc được thay đúng hạn nhưng các bộ phận tiếp xúc với nước lại không được vệ sinh cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng nước.

Bình chứa, vòi lấy nước, đường dẫn nước và những vị trí tiếp xúc thường xuyên với tay người dùng cần được kiểm tra, vệ sinh theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Đặc biệt, nếu máy có bình chứa nước, gia đình không nên để nước lưu trữ quá lâu mà không sử dụng hoặc không vệ sinh thiết bị định kỳ.

4. Chú ý đến chính nguồn nước máy đầu vào

Nhiều người cho rằng đã có máy lọc thì không cần quan tâm đến nước máy ban đầu. Đây là cách hiểu chưa đầy đủ.

Chất lượng nước đầu vào có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả và tuổi thọ của hệ thống lọc. Nước có nhiều cặn hoặc nguồn nước không ổn định có thể khiến bộ lọc phải hoạt động nhiều hơn.

Gia đình nên chú ý những thay đổi bất thường về màu sắc, mùi hoặc vị của nước. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường kéo dài, không nên chỉ trông chờ vào máy lọc mà cần tìm hiểu nguyên nhân từ nguồn cấp nước hoặc hệ thống đường ống.

5. Chọn máy lọc dựa trên nhu cầu thực tế

Không phải máy lọc nào cũng phù hợp với mọi nguồn nước.

Trước khi mua, gia đình nên tìm hiểu nguồn nước đang sử dụng, nhu cầu sử dụng nước uống trực tiếp và khả năng bảo trì thiết bị. Quan trọng hơn, cần đọc kỹ thông tin về công nghệ lọc, khả năng xử lý các chất cụ thể và lịch thay thế vật liệu lọc.

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Tags

gia đình

nước máy

máy lọc nước

bình chứa

chất lượng nước

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