3 lý do vì sao nên ăn khoai lang cả vỏ, nhiều người tiếc vì không biết sớm hơn

Lần tới khi chế biến khoai lang, hãy giữ lại phần vỏ nhé!

Dù được chế biến theo cách nào thì khoai lang đều cực kỳ linh hoạt trong ẩm thực. Tuy nhiên, loại củ này không chỉ được ưa chuộng nhờ hương vị thơm ngon mà còn mang lại vô số lợi ích cho sức khỏe. Để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng, bạn nên giữ lại phần vỏ. Dưới đây là lý do tại sao.

Lợi ích sức khỏe khi ăn cả vỏ khoai lang

Lần tới khi chế biến khoai lang, hãy giữ lại phần vỏ nhé! Hóa ra, lớp vỏ bên ngoài của loại củ có màu sắc rực rỡ này lại chứa rất nhiều chất xơ và các dưỡng chất thiết yếu. Dưới đây, một chuyên gia dinh dưỡng đã được cấp chứng chỉ sẽ chia sẻ về những lợi ích sức khỏe khi ăn khoai lang cả vỏ.

Chất xơ

Một trong những lợi ích lớn nhất của khoai lang là cung cấp chất xơ, nhưng bạn có biết rằng phần lớn lượng chất xơ đó lại nằm ở lớp vỏ không? BS Amy Shapiro (Thạc sĩ, Chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký - RD, Chuyên gia dinh dưỡng được chứng nhận - CDN, kiêm Trưởng bộ phận dinh dưỡng tại ButcherBox) cho biết bạn sẽ nhận được nhiều chất xơ nhất từ khoai lang nếu giữ lại vỏ. Bà giải thích: "Một củ khoai lang cỡ vừa chứa 5 gam chất xơ, phần lớn tập trung ở vỏ. do đó, việc ăn cả củ thay vì gọt vỏ sẽ hỗ trợ tiêu hóa, tạo cảm giác no lâu và giúp ổn định lượng đường trong máu".

Chất chống oxy hóa

Vỏ khoai lang cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và có thể ngăn ngừa bệnh tật về lâu dài. Shapiro cho biết: "Lớp vỏ rất giàu các hợp chất như axit chlorogenic, giúp chống lại tình trạng căng thẳng oxy hóa (stress oxy hóa) trong cơ thể. Căng thẳng oxy hóa có liên quan đến tình trạng viêm và nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, vì vậy, bất kỳ sự bổ sung chất chống oxy hóa nào từ thực phẩm đều mang lại lợi ích tích cực".

Kali

Khoai lang cũng là nguồn cung cấp kali tuyệt vời và theo Shapiro, phần lớn lượng kali này nằm ngay dưới lớp vỏ. Vì vậy, nếu gọt bỏ vỏ, bạn có thể sẽ làm mất đi một lượng lớn kali. Bà chia sẻ: "Một phần đáng kể lượng kali trong khoai lang, cùng với một lượng nhỏ các khoáng chất khác, nằm ngay dưới và trong lớp vỏ. Kali rất cần thiết cho việc điều hòa huyết áp cũng như hỗ trợ chức năng cơ bắp và thần kinh hoạt động hiệu quả". Ăn vỏ khoai lang có an toàn không?

Bạn không cần phải lo lắng về việc ăn vỏ khoai lang, bởi loại vỏ này thực sự rất tốt cho sức khỏe. Chuyên gia Shapiro giải thích: "Vỏ khoai lang không chỉ an toàn để ăn mà còn là một trong những phần giàu dinh dưỡng nhất của củ khoai. Lớp vỏ này tập trung nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa; vì vậy, việc gọt bỏ hoặc không ăn vỏ đồng nghĩa với việc bạn đang bỏ lỡ nguồn dinh dưỡng quý giá".

Tuy nhiên, bạn cần rửa sạch khoai lang trước khi chế biến vì chúng có thể dính đất và vi khuẩn từ quá trình trồng trọt trong lòng đất. Shapiro cho biết: "Việc rửa và chà sạch khoai dưới vòi nước trước khi nấu là rất quan trọng, do khoai lang mọc dưới đất nên dễ bám đất và vi khuẩn. Đặc biệt, nếu bạn mua khoai lang thông thường (không phải loại hữu cơ), việc chà rửa kỹ càng lại càng cần thiết hơn".

Shapiro cũng lưu ý không nên ăn những củ khoai có các đốm mềm, bị chuyển sang màu xanh hoặc đã nảy mầm, vì đây là những dấu hiệu cho thấy khoai đã bị hỏng. Miễn là khoai được rửa sạch kỹ và có vẻ ngoài bình thường, không có lý do gì để bạn không ăn cả phần vỏ của chúng.

(Ảnh minh hoạ: Internet)

(Nguồn: Yahoo, Health)