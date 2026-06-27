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3 loại cây cảnh dành cho người lười: Ít tưới nước vẫn phát triển xanh mướt

Trà My (Theo Mirror)
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Một số cây trồng trong nhà chịu hạn tốt hơn nhiều so với các loại khác – đây là những lựa chọn ít phải chăm sóc, có thể sống khỏe dù không được tưới nước thường xuyên.

Việc chăm sóc cây xanh, dù là ngoài vườn hay trong nhà, thường đòi hỏi khá nhiều thời gian và công sức. Nhưng bạn đã bao giờ tự hỏi loại cây nào có thể sống lâu nhất mà không cần tưới nước hay chưa?

Trong bối cảnh thời tiết nóng bức, một điều mà nhiều người thường quên là chăm sóc cây cảnh trong nhà.

Chuyên gia làm vườn Ted Bromley-Hall tại Anh mới đây đã chia sẻ những loại cây có thể phát triển tốt mà không cần tưới nước quá thường xuyên.

Ted cho biết: "Nhiều loại cây trồng trong nhà gặp khó khăn khi chủ nhà đi du lịch và không có người chăm sóc. Nguyên nhân lớn nhất thường là thiếu nước."

Ông lấy ví dụ về cây Monstera Deliciosa, thường được gọi là cây trầu bà lá xẻ hoặc cây Monstera.

"Đây là một loại cây rất phổ biến, có nguồn gốc từ các khu rừng nhiệt đới Trung Mỹ, nơi chúng leo bám vào các cây khác và sinh trưởng ở những vị trí râm mát, độ ẩm cao. Loài cây này khá khó chăm sóc vì không thích nghi tốt với điều kiện khô hạn, do đó cần được tưới nước khoảng một đến hai lần mỗi tuần."

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng Monstera không chịu được tình trạng úng nước.

"Chúng nên được đặt ở nơi có ánh sáng gián tiếp, không quá nắng gắt và có bóng râm nhẹ trong nhà."

Trong khi đó, một số loại cây cảnh được yêu thích khác như cây Thiên Điểu (Bird of Paradise) lại có khả năng chịu những đợt khô hạn ngắn ngày tốt hơn, miễn là được tưới nước khi đất bắt đầu khô.

3 loại cây cảnh dành cho người lười: Ít tưới nước vẫn phát triển xanh mướt- Ảnh 1.

Một số loại cây cảnh được yêu thích khác như cây Thiên Điểu (Bird of Paradise) lại có khả năng chịu những đợt khô hạn ngắn ngày tốt hơn.

Chuyên gia cho biết thêm: "Loài cây này cần nhiều ánh sáng mặt trời, độ ẩm và môi trường ấm áp. Vì vậy, đây là lựa chọn phù hợp để trồng trong nhà và có thể không cần tưới trong khoảng một tuần khi bạn đi du lịch."

Đối với các loại thảo mộc trồng chậu như oải hương (lavender) và hương thảo (rosemary), Ted cho rằng đây là những loại cây tuyệt vời dành cho người bận rộn hoặc thường xuyên đi du lịch.

3 loại cây cảnh dành cho người lười: Ít tưới nước vẫn phát triển xanh mướt- Ảnh 2.
3 loại cây cảnh dành cho người lười: Ít tưới nước vẫn phát triển xanh mướt- Ảnh 3.

Đối với các loại thảo mộc trồng chậu như oải hương (lavender) và hương thảo (rosemary), Ted cho rằng đây là những loại cây tuyệt vời dành cho người bận rộn hoặc thường xuyên đi du lịch.

Ông giải thích: "Chúng có khả năng chịu hạn cực kỳ tốt. Những loại cây này không cần tưới nước hoặc bón phân thường xuyên và có thể được để tự phát triển trong thời gian ngắn khi chủ nhà vắng mặt."

Ngoài ưu điểm dễ chăm sóc, chúng còn mang lại hương thơm dễ chịu.

"Chúng có mùi hương rất dễ chịu và còn giúp thanh lọc không khí trong nhà mà không quá nồng."

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làm vườn

trồng cây

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