3 kiểu ăn tối nằm trong "danh sách đen" của trái tim: Nhồi máu cơ tim rất thích!

Buổi tối vốn là thời điểm cơ thể cần được nghỉ ngơi và phục hồi sau một ngày dài. Tuy nhiên, duy trì những thói quen ăn tối sai lầm lại vô tình chất thêm gánh nặng lên hệ tuần hoàn, kích hoạt nguy cơ nhồi máu cơ tim cấp.

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