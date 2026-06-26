3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Sáu, 26/6/2026

Tử vi học có nói, đây là 3 con giáp may mắn và suôn sẻ bậc nhất trong ngày thứ Sáu, 26/6/2026.

Ngày thứ Sáu, 26/6/2026, tức ngày 12 tháng 5 âm lịch, còn gọi là ngày Tân Mùi, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ, mang nạp âm Lộ Bàng Thổ, tức là vùng đất ven đường đi đã được vương khí nung nấu thành hình hài vững chãi, kiên cố.

Bản mệnh Thổ này khi đặt trong bối cảnh hỏa khí rực rỡ của tháng Giáp Ngọ và năm Bính Ngọ sẽ đón nhận sự tương sinh tuyệt vời, giúp năng lượng đất cát thêm phần khô ráo và vượng phát. Tuy thiên can Tân (Kim) có sự tiêu hao năng lượng nhẹ khi phải sinh dưỡng cho Thủy khí tiềm ẩn, nhưng trục Thổ - Hỏa dung hòa vẫn là bệ đỡ hoàn hảo che chở cho vạn vật. Đây là cục diện phong thủy mang tính chất kiến tạo nền móng, thôi thúc bạn kiên trì theo đuổi các mục tiêu dài hạn để biến những giọt mồ hôi công sức thành khối tài sản bền vững theo thời gian.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp may mắn và hanh thông bậc nhất trong ngày Tân Mùi 26/6 này.

Con giáp tuổi Mão: Mộc Dưỡng Thanh Tâm, Tiền Tài Tự Đến

Bước vào ngày Tân Mùi, tuổi Mão sẽ giống như như đóa sen thanh khiết vươn mình đón nhận sương mai nhờ cục diện Tam Hợp trợ mệnh sâu sắc.

(Ảnh minh họa)

Bản mệnh Mộc được Thổ khí dày dặn của ngày Mùi nuôi dưỡng, tạo nên thế đất tốt sinh tài lộc, giúp các ý tưởng kinh doanh của con giáp này bất ngờ đơm hoa kết trái. Đường tài chính hanh thông lạ kỳ, dòng tiền luân chuyển nhịp nhàng vào túi từ những nguồn đầu tư ngắn hạn tưởng chừng đã đóng băng trước đó.

Những người làm kinh doanh tự do hay nghệ thuật sẽ đón nhận những cái bắt tay chiến lược, mở ra cơ hội ký kết những bản hợp đồng mang lại nguồn lợi nhuận lâu dài. Cát khí tràn ngập giúp bạn thong dong tận hưởng thành quả lao động, hầu bao rủng rỉnh và tâm hồn an yên tự tại giữa nhân gian.

Con giáp tuổi Ngọ: Nhật Nguyệt Giao Hòa, Vàng Ngọc Đầy Kho

Sự kết hợp giữa địa chi Mùi của ngày và chi Ngọ của năm tháng dệt nên mối lương duyên Lục Hợp hoàn hảo, giúp người tuổi Ngọ trở thành con giáp đón nhận cơn mưa tài lộc đầy bất ngờ.

(Ảnh minh họa)

Ngọn lửa nhiệt huyết của ngọ khí được đất ấm ngày Mùi ôm ấp, làm dịu đi sự nôn nóng và biến năng lượng bộc phát thành những quyết định tài chính vô cùng khôn ngoan. Thần Tài ưu ái dẫn lối chỉ đường giúp bản mệnh dễ dàng tìm thấy long mạch sinh tài thông qua các cuộc gặp gỡ tình cờ với quý nhân đồng điệu.

Nguồn thu nhập chính tăng trưởng vượt bậc, trong khi lộc ăn uống và quà tặng bất ngờ từ đối tác cũng liên tục gõ cửa gia đạo trong ngày thứ Sáu này. Đây là thời điểm vàng để tuổi Ngọ tích lũy sâu, xây dựng nền tảng vững chắc và để tiền bạc tự sinh sôi một cách thầm lặng nhưng bền vững.

Con giáp tuổi Hợi: Thủy Đới Thổ Nhuận, Lộc Khí Sinh Sôi

Người tuổi Hợi sẽ là con giáp bước vào ngày Tân Mùi với tâm thế của kẻ lội ngược dòng đầy ngoạn mục khi nằm trong vòng che chở của dòng sông Tam Hợp cát tường.

(Ảnh minh họa)

Sức nóng của tháng hạ gặp dòng nước mát lành của tuổi Hợi tạo nên thế cục Thủy Hỏa dung hòa, giúp vạn vật sinh sôi và khơi thông những mạch ngầm tài lộc còn ẩn giấu. Bạn có duyên lớn với việc thu hồi công nợ hoặc nhận được những khoản tiền thưởng xứng đáng cho những nỗ lực thầm lặng suốt thời gian qua.

Sự nhạy bén về thị trường giúp những người làm công ăn lương hay đầu tư tự do đều chốt được những thương vụ mang lại giá trị kinh tế cao. Cánh cửa thịnh vượng mở rộng, tiền bạc đổ về túi thong dong như dòng suối nhỏ rả rích đêm ngày, mang lại cho con giáp tuổi Hợi một ngày cuối tuần viên mãn và sung túc vẹn toàn.

*Lưu ý chung:

Mặc dù được tắm mình trong cát khí vẹn toàn của ngày Tân Mùi, 3 con giáp tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Hợi vẫn cần lưu tâm đến tính chất đặc trưng của nạp âm Lộ Bàng Thổ. Do đất ven đường có tính chất mở, dễ bị ngoại lực tác động, các bản mệnh cần đặc biệt tỉnh táo để bảo vệ thành quả tài chính trước những lời mời gọi đầu tư hoa mỹ nhưng thiếu tính thực tế.

Sức nóng từ hỏa cục của tháng và năm đan xen có thể kích hoạt tâm lý chủ quan hoặc sự nóng nảy nhất thời, nhắc nhở bạn phải kiểm tra kỹ lưỡng mọi giấy tờ, điều khoản giao dịch để tránh sai sót pháp lý về sau. Ngày lễ Thủy - Hỏa - Thổ vận hành đan xen này cũng là lúc bạn nên dành thời gian tái tạo năng lượng, tránh ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc gây ảnh hưởng đến thể trạng. Hãy dùng sự điềm tĩnh và uyển chuyển vốn có làm tấm khiên hộ thân, giúp chuyển hóa trọn vẹn những cơ hội may mắn thành nền tảng tài lộc vững chắc, an toàn tuyệt đối.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.