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Người đàn ông mất tích sau giờ làm, gần nửa đêm được tìm thấy trong tình trạng khiến gia đình ngã quỵ

Gia Linh
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Vụ việc xảy ra tại Malaysia đã khiến cho gia đình nạn nhân vô cùng đau đớn, không dám tin vào sự thật tàn khốc.

Có những người ra khỏi nhà để đi làm, hết giờ thì sẽ trở về bên gia đình, nhưng cũng có những người thì mãi mãi không thể trở về. Câu chuyện về một người đàn ông Malaysia mất tích sau giờ làm việc mới đây đã khiến gia đình nạn nhân đau đớn khôn nguôi, không dám tin vào sự thật tàn khốc ấy.

Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết, anh Mohd Suhadi Mohd Noor Din, ngoài 40 tuổi, người Malaysia đã được báo cáo mất tích sau khi rời nơi làm việc vào ngày thứ Ba, 23 tháng 6 vừa qua.

Người đàn ông mất tích sau giờ làm, gia đình sốc khi thấy thi thể - Ảnh 1.

Thông báo mất tích được đưa ra sau khi người đàn ông không trở về nhà.

Lần cuối cùng người ta nhìn thấy anh Mohd Suhadi Mohd Noor Din là tại khu vực Toyota Bukit Raja trước khi gia đình mất liên lạc hoàn toàn với người đàn ông này.

Người ta tin rằng ông đã lái chiếc xe máy Honda EX5 về nhà ở Khu 25, Shah Alam, lúc 5 giờ 40 sáng sau khi kết thúc ca làm việc.

Trưởng Công an quận Shah Alam, Trợ lý Ủy viên Cảnh sát Sarudin Samah, cho biết cảnh sát đã nhận được tin báo vào khoảng 11 giờ 40 đêm ngày 23 tháng 6 về việc phát hiện thi thể một người đàn ông cùng chiếc xe máy dưới mương nước gần đường Persiaran Selangor, Khu 15, Shah Alam.

Người đàn ông mất tích sau giờ làm, gia đình sốc khi thấy thi thể - Ảnh 2.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy ở dưới mương nước.

Theo thông tin từ tờ Sinar Harian, kết quả điều tra sơ bộ cho thấy nạn nhân có thể đã mất lái, khiến xe lao ra khỏi lề đường bên trái và rơi xuống mương nước, tử vong thương tâm.

Ông Sarudin cho biết thêm rằng vụ va chạm đã gây ra những chấn thương nghiêm trọng và nạn nhân được xác định đã tử vong tại hiện trường. Kết quả khám nghiệm tử thi được thực hiện tại Bệnh viện Shah Alam vào lúc 9 giờ sáng hôm thứ Tư, 24/6 xác nhận nguyên nhân tử vong là do chấn thương vùng ngực trong một vụ tai nạn giao thông.

Vụ việc hiện đang được điều tra theo Mục 41(1) của Đạo luật Giao thông Đường bộ năm 1987 của Malaysia. Cảnh sát địa phương cũng kêu gọi bất kỳ ai có thông tin liên quan đến vụ việc hãy liên hệ để hỗ trợ công tác điều tra. Người dân có thể liên hệ với điều tra viên thuộc Phòng Điều tra và Thực thi Luật Giao thông Shah Alam (BSPT), Thanh tra Zaharizul Zamri, qua số điện thoại 019-3229097.

Gia Linh (Theo World Of Buzz)

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