3 con giáp may mắn và giàu có nhất dịp cuối năm 2026

Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp được cho là sẽ gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp và trở nên giàu có bậc nhất dịp cuối năm 2026 dưới đây không nhé.

Top 1: Con giáp tuổi Sửu

Trong năm Bính Ngọ 2026, tính cách của người tuổi Sửu càng lộ rõ vẻ kiên định, trầm ổn và chịu thương chịu khó vốn có trước những thử thách của đất trời. Dù hỏa khí bừng phát của năm tuổi có phần làm cho con giáp này đôi lúc trở nên nóng nảy, bướng bỉnh hơn, nhưng bản lĩnh nội tại vững vàng vẫn giúp bạn giữ được sự bình tĩnh để đưa ra những lựa chọn đúng đắn.

(Ảnh minh họa)

Về phương diện tài lộc, do phạm vào cục diện Tương Hại nên dòng tiền trong nửa đầu năm của tuổi Sửu có sự trồi sụt thất thường và dễ phát sinh những khoản chi ngoài kế hoạch. Tuy nhiên, nhờ bản mệnh Thổ đới Thủy bền bỉ, sức nóng của song Ngọ sẽ dần nung nấu và rèn giũa ý chí kinh doanh của bạn thêm phần sắc bén, mở ra những lối đi hoàn toàn mới. Quý nhân xuất hiện vào giai đoạn giữa năm sẽ là cầu nối giúp bạn tháo gỡ các nút thắt về vốn và thu hồi lại những khoản nợ tưởng chừng đã mất.

Càng về cuối năm, khi hành Thổ được bồi đắp dày dặn, nguồn thu nhập từ công việc chính lẫn nghề tay trái của bạn sẽ dần bình ổn và tăng trưởng một cách vững chãi. Tử vi học có nói, tháng 9 âm, tuổi Sửu sẽ là con giáp có quý nhân trợ giúp, của cải tích tụ ngày một nhiều hơn. Đặc biệt, những người làm về kinh doanh sẽ ngày càng may mắn và phát đạt hơn. Đến tháng 11 âm, được Lục hợp hỗ trợ, con giáp này tiếp tục gặt hái nhiều thành công về mặt tài chính. Quý nhân tiếp tục xuất hiện giúp cho bản mệnh có nhiều cơ hội trong công việc làm ăn, cuộc sống thịnh vượng, viên mãn.

Top 2: Con giáp tuổi Thìn

Người tuổi Thìn bước vào năm 2026 với nét tính cách hào sảng, tự tin và tràn đầy khát vọng bứt phá để khẳng định vị thế tối cao của mình. Sức hút tự nhiên kết hợp với tư duy nhạy bén giúp con giáp này dễ dàng làm chủ các mối quan hệ xã hội, khéo léo biến đối tác thành bằng hữu tri kỷ trên thương trường.

Dưới sự bao bọc của trục năng lượng Thổ - Hỏa tương sinh, vận trình tài lộc của rồng thiêng trong năm nay hanh thông tựa như dòng sông đón dòng nước lớn. Thần Tài ưu ái mang đến cho bạn vô số cơ hội đầu tư béo bở, đặc biệt là trong các lĩnh vực liên quan đến bất động sản, tài chính hoặc kinh doanh dịch vụ.

(Ảnh minh họa)

Dòng tiền luân chuyển mạnh mẽ, giúp tuổi Thìn liên tiếp chốt được những bản hợp đồng lớn và thu về nguồn lợi nhuận vượt ngoài mong đợi. Sự nghiệp thăng hoa kéo theo nguồn thu nhập phụ từ các khoản đầu tư ngắn hạn cũng đổ về túi rả rích không ngừng suốt cả bốn mùa.

Chỉ cần vượt qua tháng 9 âm sắp tới, tuổi Thìn sẽ không còn gì phải lo lắng trong năm Bính Ngọ 2026. Tử vi học có nói, tháng 10 âm, con giáp này sẽ liên tục đón tin vui trong công việc cũng như chuyện làm ăn. Thu nhập tăng lên thấy rõ giúp cuộc sống của họ ngày càng trở nên thoải mái và sung túc hơn. Đặc biệt, tháng 12 âm - tháng cuối cùng của năm, con giáp tuổi Thìn sẽ có một cú chốt hạ ấn tượng khi được sao Phúc Đức chiếu rọi. Không chỉ thành công về mặt tài chính, tuổi Thìn còn dễ được như ý trong chuyện tình cảm, hạnh phúc lứa đôi.

Top 3: Con giáp tuổi Hợi

Tuổi Hợi sở hữu tính cách vô cùng uyển chuyển, bao dung nhưng không kém phần sắc sảo trước thời cuộc. Bản tính lương thiện, lạc quan vốn có khi đứng trước những biến động của năm Hỏa sẽ biến thành sự điềm tĩnh, giúp bạn hóa giải mọi xung đột một cách êm đẹp.

(Ảnh minh họa)

Xét về tài lộc, thế cục Thủy - Hỏa đan xen đòi hỏi người tuổi Hợi phải trải qua một vài giai đoạn thử thách, tôi luyện trước khi chạm tay vào vinh hoa phú quý. Công việc có sự dịch chuyển mạnh mẽ, buộc bạn phải bước ra khỏi vùng an toàn để đón nhận những trọng trách mới có mức thù lao xứng đáng hơn. Khả năng tích lũy tiền bạc của con giáp này trong năm nay rất tốt, giúp hầu bao luôn ở trạng thái an toàn dù thị trường có nhiều biến động chao đảo.

Quý nhân phương xa xuất hiện ngầm mang đến những thông tin nội bộ giá trị, giúp các quyết định đầu tư tay trái của bạn sinh lời nhanh chóng. Càng về những tháng cuối năm, lộc khí của tuổi Hợi càng thêm phần nồng đượm khi cát tinh chiếu rọi, xua tan hoàn toàn những mây mờ ám khí trước đó. Bạn sẽ khép lại một năm đại thắng bằng sự an yên trong tâm hồn, gia đạo đề huề và một nền tảng tài chính vững chắc như bàn thạch.

Không có tháng nào gặp bất lợi, tuổi Hợi có thể yên tâm tận hưởng giai đoạn cuối năm vô cùng bình an và thoải mái. Đặc biệt, tháng 11 âm sẽ chính là lúc con giáp này bật mạnh về tài chính. Được cát tinh Thái Dương hỗ trợ, sự nghiệp của tuổi Hợi sẽ chứng kiến nhiều thành công vượt trội, đặc biệt nếu là nam giới sẽ càng gặt hái nhiều thành tựu hơn nữa.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.