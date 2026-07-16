3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Năm, 16/7/2026

Tử vi học có nói ngày thứ Năm, 16/7 sẽ mang lại những tin vui tài chính cho 3 con giáp dưới đây.

Ngày thứ Năm, 16/7/2026, tức ngày 3 tháng 6 âm lịch, còn gọi là ngày Tân Mão, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ mang luồng Mộc khí thanh tân của cỏ cây hoa lá hòa quyện vào thớ đất phì nhiêu của tháng Ất Mùi.

Cụ thể, ngày Tân Mão (16/7/2026) mang nạp âm Tùng Bách Mộc, tức là thớ gỗ kiên cường của loài cây tùng cổ thụ sừng sững giữa ngàn khơi bão gió. Bản mệnh Mộc vững chãi này khi đặt trong bối cảnh hành Kim của tháng Ất Mùi sắp tới tạo nên thế trận thử thách lớn giúp rèn giũa ý chí con người thêm phần sắc bén.

Tuy thiên can Tân (Kim) mang tính chất khắc chế nhẹ trực diện với mộc khí của địa chi Mão, nhưng sức sống dẻo dai bẩm sinh của cây tùng bách vẫn giữ cho trục phong thủy này sự bình ổn đáng kinh ngạc. Đây là cục diện mang tính kiến tạo bản lĩnh bền bỉ, thôi thúc bạn tập trung củng cố nội lực và xây dựng những kế hoạch dài hạn để biến áp lực bên ngoài thành bệ phóng tài lộc vững chắc.

Tử vi học có nói, 3 con giáp dưới đây chính là những người đón nhận hồng phúc sâu dày nhất, lộc tài mở lối hanh thông rực rỡ trong ngày Tân Mão.

Con giáp tuổi Mùi: Mộc Dưỡng Đất Ấm, Tài Lộc Triều Dâng

Bước vào ngày Tân Mão, người tuổi Mùi sẽ là con giáp dễ gặt hái nhiều tài lộc, giống như đồng cỏ đón mưa rào khi nằm trọn trong vòng che chở của cục diện Tam Hợp tối cao.

(Ảnh minh họa)

Mộc khí vượng từ ngày Mão tạo nên thế trận tương sinh, nuôi dưỡng và khơi thông các mạch ngầm tài chính bấy lâu nay bị trì trệ của bản mệnh. Đường tài lộc hanh thông lạ kỳ, mang lại những khoản lợi nhuận lớn từ các thương vụ đầu tư ngắn hạn hoặc ký kết hợp đồng béo bở.

Bên cạnh đó, quý nhân xuất hiện trong ngày thứ Năm này chính là đối tác lâu năm, chủ động mang đến các thông tin kinh doanh và cơ hội hùn vốn vô cùng đắt giá cho tuổi Mùi. Có thể nói, con giáp này sẽ khép lại ngày làm việc với tinh thần phấn chấn, hầu bao rủng rỉnh và số tiền tích lũy tăng trưởng vững chãi trong tháng mới.

Con giáp tuổi Tuất: Thổ Mộc Dung Hòa, Tiền Bạc Đầy Kho

Sự kết hợp giữa địa chi Mão của ngày và chi Tuất của tuổi dệt nên mối lương duyên Lục Hợp hoàn hảo, giúp con giáp này đón nhận cơn mưa tài lộc đầy bất ngờ.

(Ảnh minh họa)

Đất khô của tuổi Tuất gặp mộc khí tươi mát của ngày Mão giúp điều hòa năng lượng, kích hoạt tư duy nhạy bén để đưa ra những quyết định giải ngân vô cùng khôn ngoan. Thần Tài ưu ái dẫn lối giúp những người kinh doanh tự do liên tiếp chốt được những đơn hàng lớn, doanh thu tăng trưởng vượt bậc ngoài mong đợi.

Có thể nói, nguồn thu nhập phụ từ nghề tay trái và các khoản đầu tư ngắn hạn liên tục đổ về túi của tuổi Tuất, giải tỏa hoàn toàn mọi áp lực chi tiêu của gia đình. Kho bách hóa tài lộc mở cửa giúp con giáp này thong dong tận hưởng thành quả lao động của mình với một tâm thế an yên vẹn toàn.

Con giáp tuổi Hợi: Thủy Dưỡng Mộc Mầm, Lộc Khí Sinh Sôi

Người tuổi Hợi sẽ là con giáp bước vào ngày Tân Mão với tâm thế vương giả khi đón nhận luồng cát khí nồng đượm từ trục xoay Tam Hợp trợ mệnh sâu sắc.

(Ảnh minh họa)

Dòng nước mát lành của tuổi Hợi kết hợp với mầm cây ngày Mão tạo thế tương sinh thuận chiều, giúp bản mệnh hóa giải mọi hung hiểm và giữ chặt nguồn tài sản hiện có. Công việc có những bước chuyển mình rực rỡ, giúp bạn may mắn tìm kiếm được những khách hàng tiềm năng mới cho các dự án dài hạn.

Nguồn thu nhập phụ từ nghề tay trái liên tục đổ về túi, giải tỏa hoàn toàn mọi áp lực chi tiêu và mang lại sự an tâm tuyệt đối cho gia đình. Có thể nói, con giáp tuổi Hợi sẽ đón nhận ngày mới với trạng thái viên mãn, túi tiền rủng rỉnh, gia đạo hạnh phúc, an khang.

*Lưu ý chung:

Mặc dù đón nhận cát khí vẹn toàn trong ngày Tân Mão, 3 con giáp Mùi, Tuất, Hợi vẫn cần lưu tâm đến tính chất kiên cường nhưng dễ bộc trực của nạp âm Tùng Bách Mộc. Do mộc khí của cây cổ thụ mang sự thẳng thắn và bướng bỉnh tự nhiên, các bản mệnh cần kiểm soát tốt cái tôi cá nhân để tránh xảy ra những cuộc cãi vã vô bổ với đồng nghiệp.

Sự khắc chế đan xen từ thiên can Tân Kim nhắc nhở bạn phải kiểm tra tỉ mỉ mọi điều khoản giấy tờ, tuyệt đối không hùn vốn đầu tư mạo hiểm theo cảm tính nhất thời. Ngày này dòng năng lượng dịch chuyển rất mạnh, đòi hỏi các bản mệnh phải dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý, tránh ôm đồm quá nhiều việc gây tổn hao thể trạng. Hãy dùng sự uyển chuyển, dẻo dai của tư duy để uốn mình theo thời cuộc, biến sự nhạy bén thành vũ khí giúp bạn bảo toàn và phát triển khối tài sản vững chắc nhất.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.