Dù có hình ảnh do camera an ninh ghi lại cùng với những thứ thu giữ được tại hiện trường nhưng nghi phạm kiên quyết không nhận tội.

Một người đàn ông Trung Quốc đã phủ nhận cáo buộc lấy trộm ví của một du khách Hàn Quốc tại chùa Wat Phra Chetuphon Wimon Mangkhalaram Rajwaramahawihan (thường được gọi là Wat Pho) ở thủ đô Bangkok của Thái Lan, mặc dù cảnh quay từ camera giám sát (CCTV) cho thấy cảnh sát đã xác định ông ta là nghi phạm. Ông ta khẳng định kẻ trộm trong đoạn phim trông già hơn mình rất nhiều.

Nghi phạm móc túi phủ nhận cáo buộc, cho rằng người trong camera già hơn nhiều

Du khách Hàn Quốc này đã trình báo vụ việc với Đồn cảnh sát Phraratchawang vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 5 tháng 7 vừa qua, sau khi phát hiện ví và thẻ tín dụng của mình bị mất trong lúc tham quan ngôi chùa. Theo cảnh sát, các thẻ tín dụng bị đánh cắp sau đó đã được sử dụng để mua hàng hiệu cũng như thanh toán tiền ăn uống và các dịch vụ khác tại một số cơ sở kinh doanh.

Hình ảnh do camera ghi lại tại hiện trường.

Các điều tra viên đã xem xét hình ảnh từ camera an ninh tại chùa Wat Pho; cảnh sát cho biết đoạn phim này ghi lại cảnh tượng được cho là vụ trộm. Hình ảnh ghi lại cảnh một người đàn ông – sau đó được cảnh sát xác định là Xiangliang Kong, công dân Trung Quốc 59 tuổi – đi phía sau du khách trước khi lấy chiếc ví ra khỏi túi đeo vai của nạn nhân.

Mặc dù có hình ảnh do camera an ninh ghi lại nhưng người đàn ông vẫn phủ nhận cáo buộc.

Cảnh sát cho biết hình ảnh từ camera an ninh (CCTV) đã ghi lại rõ nét khuôn mặt nghi phạm, giúp các sĩ quan xác định danh tính đối tượng là Xiangliang, xin lệnh bắt giữ và triển khai truy tìm. Các sĩ quan đã bắt giữ nghi phạm vào khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày tại khu vực bên ngoài một khách sạn trên đường Soi Inthamara 45, thuộc khu Ratchada của Bangkok.

Khi khám xét phòng khách sạn của đối tượng Xiangliang Kong, cảnh sát đã thu giữ nhiều điện thoại di động, ví hàng hiệu, tiền mặt với nhiều loại ngoại tệ khác nhau (bao gồm baht Thái, ringgit Malaysia, đồng Việt Nam, yên Nhật, đô la Úc, rupee Ấn Độ và won Hàn Quốc), cùng với trang phục mà cảnh sát cho là trùng khớp với bộ đồ nghi phạm đã mặc vào ngày xảy ra vụ việc.

Với tất cả bằng chứng do camera an ninh ghi lại cùng với những thứ khả nghi thu được tại hiện trường song đối tượng vẫn rất ngoan cố. Trong quá trình thẩm vấn, Xiangliang đã phủ nhận các cáo buộc của cảnh sát, khăng khăng nói rằng kẻ trộm ví không phải hắn ta. Theo Bright TV, đối tượng khai với các điều tra viên rằng người đàn ông trong hình ảnh CCTV không phải là mình và cho rằng nghi phạm trong đó trông già hơn hắn rất nhiều. Cảnh sát cho biết họ không tin vào lời giải trình này. Tuy nhiên, theo tờ Matichon, các điều tra viên cũng tin rằng có một công dân khác liên quan đến vụ án.

Cảnh sát cho biết nghi phạm đồng lõa này có thể đã sử dụng một ứng dụng trên điện thoại di động để truy cập vào thẻ tín dụng của nạn nhân và thực hiện các giao dịch mua sắm. Hiện cảnh sát chưa công bố thêm chi tiết về quá trình điều tra hay danh tính của nghi phạm này và cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Trong khi đó, cảnh sát cũng đưa ra lời khuyên cho người dân, đặc biệt là các khách du lịch khi lui tới những điểm thăm quan đông người thì cần hết sức cảnh giác, bảo vệ tư trang, tài sản cẩn thận, tránh sa vào bẫy của những kẻ bất lương.

Gia Linh (Theo The Thaiger)