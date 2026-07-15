3 con giáp cần đề phòng tiểu nhân trong tháng 6 âm

Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp được khuyên là nên cẩn trọng, đề phòng tiểu nhân trong tháng 6 âm này không nhé.

Tháng 6 âm lịch (tháng Ất Mùi) mang nạp âm Sa Trung Kim là thời điểm Thổ khí dày đặc của đất Mùi nắm quyền lệnh. Bên cạnh những bản mệnh đón nhận cát khí bùng nổ, sự dịch chuyển mạnh mẽ của năng lượng đất trời cũng tạo ra thế trận kìm kẹp, biến động lớn đối với 3 con giáp dưới đây, buộc họ phải nâng cao tinh thần cảnh giác trước bẫy tiểu nhân để bảo toàn tài lộc:

🐀 Con giáp tuổi Tý: Cục Diện Tương Hại – Thủy Thổ Mâu Thuẫn, Tài Vận Bị Bồi Lấp

Bước sang tháng 6 âm lịch, tuổi Tý là con giáp lâm vào cục diện Tý - Mùi Tương Hại khiến vận trình tài lộc có thể đối diện một số lực cản, dòng tiền luân chuyển cũng chậm chạp hơn.

(Ảnh minh họa)

Dòng nước mát của tuổi Tý khi gặp đất khô cằn của tháng Mùi dễ bị bồi lấp, khiến công sức bạn bỏ ra nhiều nhưng kết quả thu về chưa tương xứng với kỳ vọng. Lý do cốt lõi bạn cần đề phòng tiểu nhân là vì kẻ xấu ghen ghét đang âm thầm núp bóng dưới danh nghĩa đồng nghiệp thân cận hoặc bằng hữu thân thiết để tìm cách phá hoại các mối quan hệ làm ăn chiến lược của bạn. Tiểu nhân có thể lợi dụng sự chủ quan của bạn để tung tin đồn thất thiệt, làm rạn nứt uy tín cá nhân và tranh công đổ lỗi tại nơi làm việc.

Do đó, các dự án kinh doanh hoặc kế hoạch ký kết hợp đồng của tuổi Tý có nguy cơ bị trì trệ do thủ tục giấy tờ bị cài cắm rắc rối pháp lý ngầm. Tiền bạc trong tháng dễ bị thất thoát do bản mệnh dễ đưa ra các quyết định chi tiêu mua sắm hoặc đầu tư mạo hiểm theo cảm tính nhất thời. Vì thế, con giáp này không nên đứng ra bảo lãnh vay mượn tiền bạc, không hùn vốn đầu tư vào các dự án thiếu minh bạch nghe theo lời rủ rê của người lạ. Hãy dùng sự điềm tĩnh làm tấm khiên hộ thân, bảo mật tuyệt đối thông tin kinh doanh để đi qua tháng thử thách này một cách bình ổn nhất.

🐂 Con giáp tuổi Sửu: Cục Diện Chính Xung – Thổ Khí Khô Cằn, Tài Lộc Biến Động

Là con giáp phải đối mặt với cục diện Sửu - Mùi Tương Xung trực diện, người tuổi Sửu bước vào tháng mới với muôn vàn áp lực đè nặng lên cả sự nghiệp lẫn tài chính.

(Ảnh minh họa)

Thế xung của hai đại địa chi thuộc hành Thổ kết hợp với hỏa khí còn nồng đượm khiến thớ đất của bạn trở nên khô cằn, dễ bẻ gãy các kế hoạch tích lũy. Nguyên nhân bạn dễ trở thành mục tiêu của kẻ tiểu nhân là do tính cách thẳng thắn, bộc trực và có phần bướng bỉnh bẩm sinh của tuổi Sửu rất dễ bị kích động trong giai đoạn này. Kẻ xấu sẽ lợi dụng lúc bạn mất bình tĩnh để khiêu khích, kéo bạn vào các cuộc tranh chấp, cãi vã vô bổ nhằm làm giảm hiệu suất lao động và hạ bệ vị trí của bạn trước cấp trên.

Đường tài lộc lâm vào thế tụ tán thất thường, dòng tiền biến động mạnh do phát sinh nhiều khoản chi phí ngoài kế hoạch liên quan đến sức khỏe hoặc đền bù sai sót. Mọi công việc làm ăn, giao dịch trong tháng đều gặp trắc trở, đối tác dễ lật kèo hoặc trì hoãn việc thanh toán công nợ khiến dòng vốn của bạn bị đóng băng. Tuổi Sửu cần kiểm tra kỹ lưỡng mọi văn bản, hợp đồng trước khi đặt bút ký và hạn chế tối đa việc dốc hết số vốn tích lũy vào một giỏ đầu tư. Học cách lắng nghe, giữ lối sống kín tiếng và nhẫn nại chính là chìa khóa vàng giúp con giáp này bảo toàn túi tiền của mình.

🐴 Con giáp tuổi Ngọ: Lục Hợp Hóa Hung – Hỏa Vượng Sinh Áp Lực, Đề Phòng Phản Bội

Mặc dù tuổi Ngọ nằm trong cục diện Lục Hợp Ngọ - Mùi mang lại nhiều cơ hội kiếm tiền, nhưng do hỏa khí của năm bản mệnh kết hợp với thiên can Ất Mộc của tháng tạo thế "Mộc thiêu Hỏa vượng" quá mức, khiến vận trình của con giáp này ngầm chứa nhiều cạm bẫy.

(Ảnh minh họa)

Khi năng lượng bùng phát đến mức cực hạn, nó dễ kích hoạt tâm lý chủ quan, kiêu ngạo và sự bốc đồng của bạn trong các quyết định giải ngân tài chính. Lý do tuổi Ngọ phải đặc biệt cẩn trọng với tiểu nhân là vì sự xuất hiện của các hung tinh chủ về rạn nứt, ám chỉ sự phản bội từ những người bạn hoàn toàn tin tưởng. Kẻ tiểu nhân tháng này không ở đâu xa mà chính là những đối tác chiến lược hoặc cấp dưới đang ngầm ghen ghét với thành quả của bạn, sẵn sàng "ném đá giấu tay" để trục lợi từ các dự án chung.

Đường tài lộc dẫu có thu hoạch lớn nhưng tiền bạc vào tay lại dễ đội nón ra đi do con giáp này chi tiêu quá tay hoặc đầu tư theo cảm tính vào các lĩnh vực mạo hiểm. Các cuộc gặp gỡ, xã giao ký kết hợp đồng trong tháng cần hết sức tỉnh táo, tránh ăn uống nhậu nhẹt quá đà tạo sơ hở cho kẻ xấu gài bẫy bôi nhọ danh tiếng. Tuổi Ngọ hãy sử dụng tư duy sắc bén để gạn đục khơi trong, chia nhỏ dòng tiền quản trị rủi ro và dùng sự khiêm nhường làm khiên che chở cho khối tài sản của mình nhé.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.