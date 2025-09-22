27 chuyên gia Nhật Bản bình chọn 6 thực phẩm tốt nhất để "lọc dầu" trong máu, "quét sạch" mỡ nội tạng

Mỡ máu cao và mỡ nội tạng vốn được ví như "quả bom nổ chậm" trong cơ thể. Chúng làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, tiểu đường, gan nhiễm mỡ, tim mạch, thậm chí cả ung thư. Nguy hiểm hơn, loại mỡ này thường "cứng đầu", khó kiểm soát bằng cách giảm cân thông thường. Ngoài việc rèn luyện thể lực, chế độ ăn uống được coi là "chìa khóa" để kiểm soát mỡ xấu.

Một chương trình sức khỏe của đài NHK (Nhật Bản) đã khảo sát 27 chuyên gia y tế, dinh dưỡng và bình chọn ra 6 loại thực phẩm hàng đầu giúp "lọc sạch" mỡ máu, giảm mỡ nội tạng hiệu quả. Nếu muốn khoẻ đẹp, hãy nhanh chóng thêm chúng vào thực đơn hàng ngày của bạn và cả gia đình nhé!

1. Cá béo biển sâu, nhất là cá mòi

Theo chuyên gia dinh dưỡng Katamura Yumi, cá thu và cá mòi là hai loại cá đặc biệt tốt cho người có mỡ máu cao. Chất béo không bão hòa trong cá thu giúp ngăn mảng bám tích tụ, tăng độ đàn hồi thành mạch và hạn chế nguy cơ xơ vữa động mạch.

Cá mòi lại giàu EPA và DHA, không chỉ giúp hạ cholesterol xấu mà còn tăng cholesterol tốt, cải thiện sự nhạy cảm với insulin, từ đó phòng ngừa tiểu đường type 2. Omega-3 trong nhóm cá này còn giúp giảm viêm do mỡ nội tạng gây ra, hỗ trợ hoạt động não bộ và tim mạch.

2. Natto

Natto là món đậu tương lên men đặc trưng của Nhật, được mệnh danh là "thần dược" cho mạch máu. Enzyme nattokinase trong Natto có khả năng phá vỡ các cục máu đông hiệu quả gấp nhiều lần so với enzyme tự nhiên plasmin, nhờ vậy giúp phòng tránh đột quỵ. Thực phẩm này cũng chứa vitamin K2 hỗ trợ chuyển hóa canxi, ngừa loãng xương và nhiều chất chống oxy hóa bảo vệ mạch máu.

Bác sĩ Katamura Yumi nhấn mạnh, Natto ít calo nhưng giàu chất xơ và lợi khuẩn, giúp tăng cường tiêu hóa, điều hòa đường ruột, thúc đẩy trao đổi chất và hỗ trợ giảm mỡ nội tạng bền vững.

3. Trà xanh

Trà xanh vốn là thức uống quen thuộc trong đời sống người Nhật. Một nghiên cứu trên hơn 40.000 người cho thấy uống từ 5 tách trà xanh mỗi ngày giúp giảm tới 36% nguy cơ tử vong do bệnh tim. Bác sĩ tim mạch Toshiro Iketani lý giải rằng hợp chất EGCG trong trà có khả năng ức chế hình thành mảng bám, bảo vệ thành mạch và hạ mỡ máu.

Ngoài ra, các polyphenol trong trà thúc đẩy chuyển hóa chất béo, giảm mỡ bụng, trong khi tanin và cafein giúp tăng trao đổi chất, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và huyết áp.

4. Yến mạch

Yến mạch là nguồn cung cấp β-glucan dồi dào - một dạng chất xơ hòa tan có tác dụng làm chậm hấp thu cholesterol và đường trong máu. Nhờ vậy, loại ngũ cốc này được coi là "bức tường chắn" tự nhiên chống lại mỡ máu cao.

Kali trong yến mạch còn góp phần đào thải natri, giúp giảm huyết áp, bảo vệ tim. Với đặc tính ít calo nhưng giàu năng lượng, yến mạch giúp kéo dài cảm giác no, giảm cơn thèm ăn và hỗ trợ giảm mỡ nội tạng. Theo Katamura Yumi, ăn yến mạch vào bữa sáng được xem là thời điểm "vàng" để đạt hiệu quả tối đa.

5. Tảo bẹ

Tảo bẹ không chỉ ít calo mà còn giàu khoáng chất và hợp chất sinh học quý. Chất xơ trong tảo hạn chế hấp thụ chất béo tại ruột, giúp giảm tích tụ mỡ vùng bụng. Theo bác sĩ Toshiro Iketani, taurine trong tảo giúp hạ mỡ máu xấu, còn mangan và kẽm chống lại stress oxy hóa, bảo vệ tim mạch.

Đặc biệt, các hợp chất fucoidan, carotenoid và flavonoid trong tảo có khả năng kháng viêm, tăng cường miễn dịch, giảm nguy cơ ung thư. Tảo bẹ còn cung cấp vitamin C và i-ốt, rất cần thiết cho tuyến giáp và quá trình chuyển hóa năng lượng.

6. Đậu Hà Lan

Loại đậu này được đánh giá cao nhờ giàu protein thực vật, chất xơ hòa tan và ít calo. Ăn đậu Hà Lan thường xuyên giúp giảm cholesterol xấu khoảng 15%, đồng thời tăng cảm giác no, ngăn ăn vặt quá nhiều.

Bác sĩ Katamura Yumi cho biết thực phẩm này đặc biệt hiệu quả trong việc giảm vòng eo - khu vực tập trung nhiều mỡ nội tạng. Ngoài ra, đậu Hà Lan còn tốt cho hệ tiêu hóa nhờ khả năng thúc đẩy bài tiết và thải độc. Sự kết hợp giữa đạm thực vật và khoáng chất trong đậu cũng giúp bảo vệ tim, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và cải thiện chuyển hóa đường.

Nguồn và ảnh: EDH, Sunday More