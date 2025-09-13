Tiến sĩ Mỹ đánh giá đây là loại rau "bổ gan bậc nhất": Người Việt đã ăn từ lâu

Gan là bộ phận đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng như tiêu hóa thức ăn, dự trữ năng lượng và loại bỏ độc tố. Các tổn thương ở gan có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới các chức năng trong cơ thể. Do đó, các chuyên gia luôn khuyến khích mọi người xây dựng lối sống lành mạnh để bảo vệ sức khỏe gan.

Theo các chuyên gia, một trong những cách bảo vệ gan hiệu quả là bổ sung các thực phẩm lành mạnh cho cơ thể.

Tiến sĩ Ani Kardashian, bộ môn Tiêu hóa và Bệnh gan tại Trường Y khoa Keck thuộc Đại học Nam California, Mỹ cho biết: “Dinh dưỡng rất quan trọng đối với sức khỏe gan. Ngoài việc duy trì chế độ ăn uống cân bằng, mọi người có thể bổ sung một số loại rau tốt cho gan vào chế độ ăn”.

Chia sẻ trên tạp chí Parade (Mỹ), tiến sĩ Ani cũng tiết lộ về loại rau mà bà đánh giá “bổ gan bậc nhất”, đó là bông cải xanh.

Bông cải xanh được đánh giá là loại rau bổ gan.

Vì sao bông cải xanh có lợi cho gan?

Mặc dù tất cả các loại rau đều mang lại lợi ích nhất định cho gan, nhưng bông cải xanh lại nổi bật hơn hẳn nhờ đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ.

“Bông cải xanh có đặc tính chống oxy hóa, có thể giúp ngăn ngừa viêm gan và cải thiện chức năng gan hiệu quả”, tiến sĩ Ani nói.

Đồng quan điểm, phó giáo sư, tiến sĩ Anthony Martinez tại Đại học Buffalo, Mỹ cho biết thêm: “Bông cải xanh rất giàu glucoraphanin và sulforaphane. Những hợp chất này hoạt động và giúp giảm sự tích tụ triglyceride (mỡ) trong gan hiệu quả. Đồng thời, các chất này cũng giúp ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm và stress oxy hóa, từ đó giảm thiểu nguy cơ tổn thương tế bào và mô gan”.

Phó giáo sư Anthony cũng nhấn mạnh: “Sulforaphane là hợp chất có thể kích hoạt các enzyme giải độc và giảm stress oxy hóa, giúp gan trung hòa và đào thải độc tố hiệu quả hơn”.

Ngoài ra, bông cải xanh còn chứa nhiều chất xơ, hỗ trợ sức khỏe đường ruột và gián tiếp mang lại lợi ích cho gan.

Bông cải xanh giúp ngăn ngừa mỡ tích tụ trong gan.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rau họ cải, bao gồm bông cải xanh, có thể hỗ trợ ngăn ngừa ung thư gan. Nguyên nhân là do các hợp chất trong bông cải xanh có thể thúc đẩy quá trình tự hủy các tế bào bất thường, từ đó ngăn ngừa tế bào ung thư phát triển.

Nghiên cứu trên loài gặm nhấm, các nhà khoa học phát hiện chế độ ăn giàu bông cải xanh trong khoảng 2 tháng giúp cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ không do rượu.

Dù mang lại nhiều lợi ích, các chuyên gia cũng tiết lộ rằng không có một con số cụ thể nào về lượng bông cải xanh nên ăn.

“Chúng tôi không có giới hạn cụ thể nào cả”, tiến sĩ Ani khẳng định.

Vị chuyên gia khuyến nghị người trưởng thành nên tiêu thụ từ 150-300g rau mỗi ngày và nên ưu tiên bông cải xanh.

Ngoài ra, chuyên gia cũng lưu ý rằng mọi người nên tăng cường bổ sung các thực phẩm có đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ khác, song song với bông cải xanh để tăng cường sức khỏe gan.

Bông cải xanh là loại rau quen thuộc với người Việt.

Bông cải xanh quen thuộc với người Việt

Bông cải xanh là loại rau quen thuộc, được trồng nhiều nơi tại Việt Nam. Từ lâu, bông cải xanh đã được người Việt sử dụng trong ẩm thực và chế biến thành nhiều món ăn khác nhau.

Bông cải xanh có thể chế biến theo nhiều cách như hấp, xào, nấu, luộc,... tuy nhiên nghiên cứu chỉ ra rằng hấp là cách chế biến giúp giữ lại tối đa dưỡng chất trong loại rau này. Do đó, mọi người có thể hấp bông cải xanh và ăn thường xuyên để bổ sung chất dinh dưỡng, cải thiện tình trạng sức khỏe.