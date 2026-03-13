2 loại thuốc hại thận chẳng kém rượu bia nếu dùng sai cách: Chuyên gia phân tích

Suy thận mạn tính là vấn đề sức khỏe toàn cầu

Bệnh thận mạn tính (hay còn được gọi là suy thận mạn tính) hiện đang là bệnh lý phổ biến trên toàn cầu. Căn bệnh này xảy ra khi thận bị tổn thương và không còn khả năng lọc chất thải cũng như dịch dư thừa khỏi máu một cách hiệu quả. Hiện, bệnh gây ảnh hưởng tới hơn 840 triệu người trên thế giới, báo Sức khỏe và Đời sống thông tin.

Theo đó, nếu không có hành động hiệu quả nào được đưa ra, bệnh thận mạn được dự báo sẽ trở thành nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 5 toàn cầu vào năm 2050.

Theo báo Sức khỏe và Đời sống, bệnh thận mạn cũng đang gia tăng tại Việt Nam, gây gánh nặng lớn cho y tế, gia đình và xã hội.

Tình hình bệnh thận mạn tính tại Việt Nam (Nội dung: Sức khỏe và Đời sống, ảnh: AI khởi tạo).

Điều đáng nói là bệnh thận mạn thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Nhiều người tình cờ phát hiện bệnh thông qua xét nghiệm máu hoặc nước tiểu. Nếu không được chẩn đoán sớm, bệnh có thể tiến triển thành giai đoạn cuối, buộc bệnh nhân phải lọc máu hoặc ghép thận.

Bên cạnh các nguyên nhân phổ biến như tăng huyết áp, tiểu đường hoặc lạm dụng rượu bia, các chuyên gia cho biết tự ý dùng thuốc cũng là một yếu tố nguy cơ quan trọng nhưng thường bị bỏ qua.

Thói quen tự ý dùng thuốc - yếu tố âm thầm gây suy thận

Trao đổi với NDTV, bác sĩ Sahil Bagai, Trưởng khoa Thận học, Bệnh viện Fortis (Ấn Độ), cho rằng nhiều người có xu hướng xem nhẹ sức khỏe và tự điều trị khi gặp các triệu chứng thông thường.

“Tự ý dùng thuốc là tình trạng người bệnh tự sử dụng thuốc để điều trị các triệu chứng do bản thân chẩn đoán mà không có tư vấn từ nhân viên y tế. Việc này có thể mang lại cảm giác đỡ bệnh tạm thời, nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro như tác dụng phụ, tương tác thuốc, kháng thuốc, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng”, bác sĩ Bagai cho biết.

Một trong những hậu quả đáng lo ngại của việc làm này là gây tổn thương thận, đặc biệt khi người bệnh lạm dụng một số nhóm thuốc quen thuộc.

2 nhóm thuốc phổ biến có thể gây hại cho thận nếu lạm dụng

Lạm dụng 1 số loại thuốc có thể gây tổn thương thận (Ảnh minh họa).

Theo bác sĩ Bagai, hai nhóm thuốc thường liên quan đến nguy cơ tổn thương thận là thuốc giảm đau và kháng sinh.

Thuốc giảm đau chống viêm không steroid (NSAIDs) là nhóm thuốc được sử dụng rất phổ biến để điều trị đau nhức, sốt hoặc viêm.

Bác sĩ Bagai cảnh báo việc lạm dụng những thuốc này có thể làm giảm lưu lượng máu đến thận, dẫn tới tổn thương thận cấp tính. Nếu tình trạng kéo dài, tổn thương này có thể tiến triển thành bệnh thận mạn tính.

Ngoài thuốc giảm đau, thuốc kháng sinh cũng là nhóm thuốc thường bị sử dụng sai cách. Ví dụ, nhiều người có thói quen tự ý dùng kháng sinh khi bị cảm lạnh, dù đây là bệnh do virus và không cần kháng sinh. Theo bác sĩ Bagai, trong một số trường hợp hiếm gặp, loại thuốc này có thể gây viêm thận kẽ cấp tính, một dạng tổn thương thận do phản ứng viêm trong mô thận.

Chuyên gia khuyến cáo gì để bảo vệ thận?

Các chuyên gia cho rằng việc sử dụng thuốc cần có chỉ định của bác sĩ, đặc biệt với những người có bệnh nền hoặc đang dùng nhiều loại thuốc cùng lúc.

“Trước khi dùng bất kỳ loại thuốc nào, người dân nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế”, bác sĩ Bagai nhấn mạnh.

Ngoài ra, để giảm nguy cơ tổn thương thận, mọi người nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, uống đủ nước, hạn chế rượu bia và kiểm soát tốt các bệnh mạn tính như tiểu đường hoặc tăng huyết áp.

Nguồn: NDTV, Sức khỏe và Đời sống