2 điều nhất định phải làm khi ăn hành tây: Làm đủ giúp tăng cường chức năng thận, giảm đường huyết

Hành tây - Thực phẩm hỗ trợ bảo vệ thận và ổn định đường huyết

Theo chia sẻ của Đàm Đôn Từ, một chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng đời sống tại Đài Loan (Trung Quốc), trên tờ China Times, hành tây chứa nhiều quercetin và các hợp chất lưu huỳnh. Đây đều là những chất chống oxy hóa, chống viêm có lợi cho sức khỏe. Các thành phần này có thể giúp bảo vệ thận, đồng thời hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Thu hoạch hành tây (Ảnh minh họa).

Bà cho biết, nguyên nhân chính khiến nhiều người phải chạy thận là biến chứng thận do đái tháo đường, bắt nguồn từ tình trạng tăng đường huyết kéo dài không được kiểm soát tốt. Vì vậy, với những người có chức năng thận suy giảm hoặc mắc tiểu đường, việc bổ sung hành tây ở mức độ phù hợp có thể mang lại lợi ích nhất định.

Tuy nhiên, thực phẩm chỉ đóng vai trò hỗ trợ, không thể thay thế thuốc điều trị theo chỉ định của bác sĩ.

2 điều nhất định phải làm khi ăn hành tây

Điều thứ nhất: Cắt hành xong nên để yên 10 - 15 phút

Chuyên gia dinh dưỡng Dương Tư Hàm (Trung Quốc) cho biết, để giữ được tối đa dưỡng chất quý giá có trong hành tây, sau khi cắt nên để yên từ 10 - 15 phút trước khi nấu.

Khoảng thời gian này giúp giải phóng thêm các hợp chất lưu huỳnh hữu cơ có lợi cho tim mạch và sức khỏe tổng thể. Nếu chế biến ngay sau khi cắt, một phần dưỡng chất có thể chưa kịp giải phóng đầy đủ.

Đây là bước đơn giản nhưng có thể giúp tối ưu lợi ích sức khỏe của hành tây.

Sau khi cắt hành tây, hãy để yên 10 - 15 phút (Ảnh minh họa).

Điều thứ hai: Đừng bóc vỏ quá kỹ, hãy giữ lại lớp vỏ có màu

Một sai lầm phổ biến là bóc hành tây quá “trắng”, loại bỏ cả lớp vỏ có màu bên ngoài. Theo các chuyên gia, lớp vỏ ngoài chính là nơi có mật độ quercetin cao nhất.

Do đó, khi sơ chế hành tây, chỉ nên loại bỏ lớp màng khô, mỏng ở bên ngoài, giữ lại lớp vỏ có màu để không làm thất thoát dưỡng chất quý.

Ăn hành tây lúc nào cho tốt?

Hành tây có thể xuất hiện trong nhiều bữa ăn trong ngày, nhưng lựa chọn thời điểm phù hợp sẽ giúp cơ thể tận dụng tốt hơn các dưỡng chất của loại củ này.

Vào buổi sáng, khi hệ tiêu hóa bắt đầu hoạt động sau một đêm nghỉ ngơi, bổ sung một lượng nhỏ hành tây – đặc biệt là dạng tươi hoặc trộn salad – có thể hỗ trợ kích thích vị giác và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Các hợp chất lưu huỳnh tự nhiên trong hành tây góp phần hỗ trợ tiêu hóa, giúp cơ thể chuẩn bị tốt hơn cho các bữa ăn tiếp theo. Tuy nhiên, đối với người có tiền sử bệnh dạ dày, không nên ăn sống hành tây, đặc biệt vào buổi sáng.

Salad hành tây (Ảnh minh họa).

Trong bữa trưa hoặc bữa tối, hành tây đóng vai trò như một “chất xúc tác” cho hệ vi sinh đường ruột nhờ chứa prebiotic tự nhiên. Khi kết hợp cùng thực phẩm giàu đạm và chất xơ, hành tây giúp quá trình tiêu hóa diễn ra trơn tru hơn, đồng thời hỗ trợ hấp thu vi chất hiệu quả hơn. Đây cũng là thời điểm phù hợp để dùng hành tây nấu chín, xào nhẹ hoặc làm topping cho các món chính.

Tuy nhiên, nên tránh ăn quá nhiều hành tây sống sát giờ ngủ để hạn chế cảm giác đầy hơi hoặc khó chịu ở những người có dạ dày nhạy cảm.

Nguồn: China Times, Sức khỏe Đời sống