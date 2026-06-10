2 loại "nước" này làm tăng nồng độ axit uric cao hơn cả bia! Đáng tiếc nhiều nam giới vẫn uống hàng ngày

Có những loại đồ uống được tiêu thụ hàng ngày nhưng lại âm thầm làm gia tăng nguy cơ tăng axit uric và khởi phát cơn gout, đặc biệt ở nam giới.

Nhắc đến bệnh gout, nhiều người thường nghĩ ngay đến bia rượu, hải sản hay những bữa nhậu kéo dài. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết đây không phải là những "thủ phạm" duy nhất khiến axit uric trong máu tăng cao.

Thực tế, có những loại đồ uống được tiêu thụ hàng ngày nhưng lại âm thầm làm gia tăng nguy cơ tăng axit uric và khởi phát cơn gout, đặc biệt ở nam giới.

Vì sao đàn ông dễ bị gout hơn phụ nữ?

Theo nhiều nghiên cứu, tỷ lệ mắc gout ở nam giới cao hơn đáng kể so với nữ giới.

Nguyên nhân không chỉ nằm ở thói quen ăn uống mà còn liên quan đến sự khác biệt về nội tiết tố.

Trong cơ thể, axit uric là sản phẩm cuối cùng của quá trình chuyển hóa purin. Mỗi ngày, cơ thể liên tục tạo ra và đào thải axit uric thông qua thận và đường tiêu hóa.

Tuy nhiên, hormone sinh dục nam (testosterone) có thể làm giảm hiệu quả đào thải axit uric, trong khi estrogen ở phụ nữ lại hỗ trợ quá trình này tốt hơn.

Đó là lý do phụ nữ trước mãn kinh thường có nguy cơ mắc gout thấp hơn nam giới. Sau mãn kinh, khi nồng độ estrogen suy giảm, tỷ lệ mắc gout ở phụ nữ bắt đầu tăng lên và dần tiệm cận với nam giới.

Điều gì xảy ra khi axit uric tăng cao?

Trong điều kiện bình thường, cơ thể luôn duy trì sự cân bằng giữa sản xuất và đào thải axit uric.

Khi lượng axit uric tạo ra nhiều hơn khả năng đào thải, nồng độ axit uric trong máu sẽ tăng lên.

Nếu tình trạng này kéo dài, các tinh thể urat có thể kết tinh và lắng đọng trong khớp, gây viêm cấp tính. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến những cơn đau dữ dội đặc trưng của bệnh gout.

Ngoài khớp, tinh thể urat còn có thể lắng đọng ở thận, làm tăng nguy cơ sỏi thận và suy giảm chức năng thận.

Không chỉ bia rượu, 2 loại đồ uống này cũng có thể làm tăng axit uric

1. Nước ngọt có đường

Nhiều người bất ngờ khi biết rằng nước ngọt, nước trái cây đóng chai, trà sữa hay các loại đồ uống chứa nhiều đường fructose có thể làm tăng nguy cơ tăng axit uric.

Khi fructose được chuyển hóa trong cơ thể, quá trình này tạo ra nhiều sản phẩm trung gian thúc đẩy sản xuất axit uric.

Một số nghiên cứu cho thấy người thường xuyên tiêu thụ đồ uống có đường có nguy cơ mắc gout cao hơn so với người ít sử dụng.

2. Các loại nước dùng đậm đặc từ thịt, xương

Nhiều người cho rằng nước hầm xương, nước dùng thịt hay nước lẩu là phần "bổ dưỡng" nhất của bữa ăn.

Tuy nhiên, trong quá trình ninh nấu kéo dài, một lượng purin đáng kể từ thịt, xương, hải sản có thể hòa tan vào nước dùng.

Việc thường xuyên uống nhiều nước hầm, nước lẩu hoặc các loại canh ninh đậm đặc có thể làm tăng lượng purin nạp vào cơ thể, từ đó góp phần làm tăng axit uric máu.

Người có nguy cơ gout nên uống gì?

Các chuyên gia khuyến cáo người có axit uric cao hoặc từng bị gout nên ưu tiên:

Uống đủ nước mỗi ngày, khoảng 2-2,5 lít nếu không có chống chỉ định từ bác sĩ.

Nước lọc và nước khoáng là lựa chọn tốt nhất.

Sữa ít béo hoặc sữa tách béo có thể hỗ trợ kiểm soát axit uric.

Hạn chế tối đa bia rượu.

Giảm tiêu thụ nước ngọt, trà sữa, nước tăng lực và các loại đồ uống chứa nhiều đường.

Chỉ kiêng ăn thôi chưa đủ

Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần tránh thực phẩm giàu purin là có thể kiểm soát gout.

Trên thực tế, khoảng 80% lượng purin trong cơ thể được tạo ra từ quá trình chuyển hóa nội sinh, chỉ khoảng 20% đến từ thực phẩm.

Điều đó có nghĩa là chế độ ăn đóng vai trò quan trọng nhưng không phải yếu tố duy nhất.

Để giảm nguy cơ tăng axit uric và gout, các chuyên gia khuyến cáo:

Duy trì cân nặng hợp lý.

Tập thể dục đều đặn.

Hạn chế bia rượu và đồ uống có đường.

Ngủ đủ giấc.

Kiểm tra axit uric định kỳ nếu có tiền sử gia đình mắc gout hoặc tăng axit uric máu.

Gout không còn là căn bệnh của riêng người lớn tuổi. Những năm gần đây, số ca mắc ở người trẻ đang gia tăng. Vì vậy, thay vì chỉ chú ý đến bia rượu, mỗi người cũng cần nhìn lại những loại đồ uống tưởng như vô hại nhưng có thể âm thầm đẩy axit uric tăng cao từng ngày.