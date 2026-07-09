2 khu vực mà đàn ông cần lưu ý khi tắm, đừng vội đổ mọi dấu hiệu bất thường cho "thận yếu"

Vệ sinh đúng cách hai vùng cơ thể quan trọng có thể hỗ trợ giảm áp lực cho thận hiệu quả hơn nhiều so với việc bổ sung thực phẩm chức năng một cách mù quáng.

Không ít nam giới bước qua tuổi 45 cho rằng đau lưng, mệt mỏi hay suy giảm năng lượng đều là dấu hiệu của "thận yếu". Từ đó, họ tìm đến đủ loại thực phẩm chức năng, hải sâm, đông dược hay các sản phẩm được quảng cáo là bổ thận với hy vọng cải thiện sức khỏe. Thế nhưng, theo các bác sĩ, nhiều trường hợp không những không đạt hiệu quả mà còn vô tình tạo thêm gánh nặng cho cơ thể.

Ông Vương (56 tuổi) là một ví dụ điển hình. Sau khi nghỉ hưu, ông đặc biệt chú trọng chăm sóc sức khỏe và duy trì thói quen sử dụng nhiều loại thực phẩm bổ thận. Tuy nhiên, tình trạng đau lưng kéo dài và cảm giác uể oải mỗi sáng vẫn không cải thiện.

Trong lần khám sức khỏe gần đây, các xét nghiệm cho thấy chức năng thận của ông hầu như không có bất thường đáng kể. Điều khiến bác sĩ chú ý lại nằm ở lối sống hằng ngày. Sau khi khai thác kỹ tiền sử sinh hoạt, bác sĩ nhận thấy vấn đề không nằm ở việc thiếu chất bổ sung mà ở những thói quen vệ sinh cơ thể chưa đúng cách.

Theo các chuyên gia, làn da là cơ quan lớn nhất của cơ thể, đồng thời tham gia vào nhiều quá trình điều hòa thân nhiệt và bài tiết qua tuyến mồ hôi. Việc giữ vệ sinh da sạch sẽ giúp hạn chế nguy cơ viêm nhiễm, tạo điều kiện để cơ thể hoạt động hiệu quả hơn. Tuy nhiên, nhiều nam giới khi tắm chỉ tập trung làm sạch tay chân hoặc vùng ngực, trong khi lại bỏ quên hai khu vực quan trọng là vùng thắt lưng và vùng bẹn.

Hai vùng cơ thể nam giới thường bỏ quên khi tắm

Vùng thắt lưng là nơi tập trung nhiều cơ, mạch máu và hệ thống mô mềm. Với những người thường xuyên ngồi lâu, lao động nặng hoặc ít vận động, khu vực này dễ xuất hiện tình trạng căng cơ, cứng cơ hoặc đau mỏi.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi tắm chỉ nên dùng nước ấm và vệ sinh nhẹ nhàng vùng thắt lưng, kết hợp massage vừa phải để giúp cơ bắp thư giãn, thúc đẩy tuần hoàn máu và giảm cảm giác đau mỏi. Không nên chà xát quá mạnh vì có thể làm tổn thương da và mô mềm.

Khu vực thứ hai thường bị bỏ sót là vùng bẹn. Đây là nơi có nhiều tuyến mồ hôi, dễ tích tụ mồ hôi, bã nhờn và vi khuẩn nếu không được vệ sinh đúng cách.

Giữ vùng bẹn sạch sẽ và khô ráo không chỉ giúp giảm nguy cơ viêm da, nấm da hay nhiễm khuẩn mà còn tạo cảm giác dễ chịu, hạn chế mùi cơ thể và bảo vệ sức khỏe vùng kín.

Tắm đúng cách cũng cần tránh 4 sai lầm

Theo các bác sĩ, việc vệ sinh cơ thể chỉ phát huy lợi ích khi được thực hiện đúng cách.

Sai lầm đầu tiên là chà xát quá mạnh. Nhiều người cho rằng càng kỳ cọ kỹ thì càng sạch, nhưng điều này có thể làm tổn thương lớp màng bảo vệ tự nhiên của da, khiến da dễ kích ứng và tăng nguy cơ viêm nhiễm.

Sai lầm thứ hai là sử dụng nước quá nóng. Tắm bằng nước nóng kéo dài khiến mạch máu giãn quá mức, làm da khô, đồng thời có thể khiến người mắc tăng huyết áp hoặc bệnh tim mạch cảm thấy khó chịu hơn. Nhiệt độ nước khoảng 38-40°C được xem là phù hợp với đa số người trưởng thành.

Thứ ba, nhiều người mặc quần áo ngay khi cơ thể còn ẩm. Đặc biệt ở vùng thắt lưng và bẹn, độ ẩm kéo dài tạo điều kiện thuận lợi cho nấm và vi khuẩn phát triển. Vì vậy, sau khi tắm nên lau khô kỹ trước khi mặc quần áo.

Cuối cùng, không nên tắm quá sát giờ đi ngủ hoặc tắm quá lâu. Thời điểm thích hợp là khoảng một giờ sau bữa tối hoặc trước khi ngủ đủ lâu để cơ thể ổn định thân nhiệt, giúp giấc ngủ sâu hơn.

Đừng phụ thuộc vào thực phẩm chức năng

Các chuyên gia nhấn mạnh, không có bằng chứng cho thấy chỉ riêng việc sử dụng các sản phẩm được quảng cáo là "bổ thận" có thể giải quyết tình trạng đau lưng, mệt mỏi hay suy giảm thể lực. Ngược lại, việc tự ý sử dụng nhiều loại thực phẩm chức năng trong thời gian dài có thể gây tương tác thuốc hoặc tạo thêm gánh nặng chuyển hóa cho cơ thể nếu không có chỉ định của bác sĩ.

Để bảo vệ sức khỏe, đặc biệt ở nam giới trung niên, điều quan trọng vẫn là duy trì lối sống lành mạnh: ăn uống cân đối, ngủ đủ giấc, vận động thường xuyên, kiểm soát các bệnh mạn tính và giữ vệ sinh cơ thể đúng cách. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau lưng kéo dài, tiểu bất thường, phù nề hoặc mệt mỏi không rõ nguyên nhân, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám thay vì tự chẩn đoán là "thận yếu" và sử dụng các sản phẩm bổ sung theo quảng cáo.

Nguồn: Sohu