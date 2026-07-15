16 người dân ở Hà Nội bị chiếm tiền trong tài khoản ngân hàng: Bắt Nguyễn Tiến Sỷ và đồng bọn

Từ ngày 7 đến 10/3, tại Hà Nội đã xảy ra vụ 16 người bị chiếm quyền quản lý thuê bao điện thoại đã đăng ký dịch vụ Internet Banking và bị chiếm tiền trong tài khoản.

Ngày 14/7, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thông tin, Công an TP Hà Nội vừa triệt phá 2 nhóm chuyên sản xuất, mua bán phần mềm và thiết bị điện tử phục vụ hoạt động phạm tội trên không gian mạng; đồng thời khởi tố tổng cộng 9 bị can về các tội "Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật" và "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Nhóm thứ nhất gồm: Nguyễn Tiến Sỷ (21 tuổi), Trịnh Trần Hùng (22 tuổi), Lê Văn Thuận (43 tuổi), Trần Thành Long (26 tuổi) và Nguyễn Ngọc Sĩ (26 tuổi).

Nhóm thứ hai gồm: Nhữ Cao Sơn (30 tuổi), Nguyễn Xuân Cường (27 tuổi), Nguyễn Hoàng Minh Tân (33 tuổi) và Lê Chí Sang (23 tuổi).

Các bị can và tang vật bị thu giữ (Ảnh: Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao).

Theo điều tra, từ ngày 7 đến 10/3, tại Hà Nội xảy ra vụ 16 người bị chiếm quyền quản lý thuê bao điện thoại đã đăng ký dịch vụ Internet Banking. Sau khi kiểm soát được số thuê bao này, các đối tượng truy cập trái phép vào tài khoản ngân hàng của nạn nhân và chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện tài khoản Facebook "Lê Thuận" rao bán thiết bị điện tử cài sẵn phần mềm Vcamerashy, được quảng cáo có khả năng vượt xác thực sinh trắc học của nhiều ứng dụng ngân hàng. Mỗi thiết bị được bán với giá khoảng 3,2 triệu đồng.

Ngày 27/3, lực lượng chức năng khám xét, bắt giữ nhóm do Nguyễn Tiến Sỷ cầm đầu, thu giữ nhiều máy tính, điện thoại, thiết bị điện tử, phương tiện lưu trữ dữ liệu cùng mã nguồn phần mềm Vcamerashy.

Kết quả điều tra bước đầu xác định Sỷ mua mã nguồn phần mềm từ một người nước ngoài thông qua ứng dụng Telegram. Sau đó, đối tượng sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để chỉnh sửa, Việt hóa và hoàn thiện phần mềm trước khi bán riêng hoặc cài đặt sẵn trên thiết bị điện tử để cung cấp cho khách hàng.

Cơ quan điều tra xác định một số thiết bị do nhóm của Sỷ bán ra đã được sử dụng trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng của 16 bị hại tại Hà Nội.

Mở rộng điều tra, Công an TP Hà Nội phát hiện nhiều hội, nhóm trên Facebook, Telegram, Zalo, YouTube và TikTok công khai quảng cáo phần mềm, thiết bị hỗ trợ vượt xác thực sinh trắc học ngân hàng.

Trong đó có nhóm "Jailbreak Tips" do Nhữ Cao Sơn quản trị và nhóm Telegram "Tool vượt sinh trắc học" do Nguyễn Xuân Cường quản trị. Các thiết bị này được rao bán với giá khoảng 20 triệu đồng mỗi chiếc.

Nguyễn Hoàng Minh Tân và Lê Chí Sang được xác định tham gia mua bán các thiết bị chứa phần mềm phục vụ hoạt động phạm tội. Ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án và khởi tố các bị can liên quan.

Theo Công an TP Hà Nội, các đối tượng không trực tiếp thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản mà chuyên nghiên cứu, chỉnh sửa và bán phần mềm, thiết bị có khả năng hỗ trợ vượt một số cơ chế xác thực điện tử để cung cấp cho các nhóm tội phạm khác.

Quá trình hoạt động, các bị can còn sử dụng nhiều nền tảng xuyên biên giới để trao đổi, mua bán và hỗ trợ kỹ thuật từ xa, gây khó khăn cho công tác phát hiện, thu thập chứng cứ và xử lý của cơ quan chức năng.