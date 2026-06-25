11 bệnh viện Việt Nam lần đầu tiên lọt top “tốt nhất Châu Á Thái Bình Dương”

Mới đây, tạp chí Newsweek (Mỹ) công bố bảng xếp hạng các bệnh viện chuyên khoa tốt nhất khu vực Châu Á Thái Bình Dương năm 2026. Lần đầu tiên, 11 bệnh viện Việt Nam được vinh danh.

Giới thiệu về bảng xếp hạng “Các bệnh viện chuyên khoa tốt nhất khu vực Châu Á Thái Bình Dương năm 2026”, Newsweek cho biết hệ thống bệnh viện chuyên khoa trên toàn cầu đang phát triển nhanh chóng trong năm 2026 nhờ những tiến bộ về công nghệ y tế, các đột phá trong nghiên cứu lâm sàng và sự gia tăng của dân số già.

“Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhiều cơ sở y tế hàng đầu đang không ngừng mở rộng năng lực chuyên môn trong các lĩnh vực từ tim mạch, ung thư đến nhi khoa, góp phần thiết lập những tiêu chuẩn mới về chất lượng điều trị.” - Newsweek cho biết.

“Bảng xếp hạng năm nay ghi nhận 925 bệnh viện thuộc 10 chuyên khoa khác nhau. So với các năm trước, bảng xếp hạng đã bổ sung chuyên ngành tiêu hóa và lần đầu tiên đưa Việt Nam vào danh sách, phản ánh sự phát triển ngày càng toàn diện của hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe trong khu vực, đồng thời cung cấp thêm thông tin giúp người bệnh tiếp cận các cơ sở điều trị chuyên sâu chất lượng cao.”

Về bảng xếp hạng

Theo Newsweek, bối cảnh chăm sóc sức khỏe chuyên khoa trên toàn cầu năm 2026 đang thay đổi với tốc độ rất nhanh. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ y tế, những thành tựu nghiên cứu lâm sàng đột phá và xu hướng già hóa dân số toàn cầu đang làm gia tăng nhu cầu đối với các dịch vụ y tế chuyên sâu, chất lượng cao hơn bao giờ hết.

Tạp chí này đánh giá: “Từ các phương pháp điều trị ung thư tiên tiến đến những kỹ thuật phẫu thuật chuyên biệt, các bệnh viện trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang liên tục nâng cao năng lực chuyên môn và mở rộng ảnh hưởng trên phạm vi quốc tế.”

Alexis Kayser, biên tập viên phụ trách lĩnh vực y tế của Newsweek, nhận định: "Năm nay, bảng xếp hạng tôn vinh những tổ chức đang thiết lập các chuẩn mực mới về điều trị chuyên khoa tại một số thị trường y tế phát triển nhanh nhất thế giới."

Nhằm hỗ trợ người bệnh đưa ra những lựa chọn sáng suốt hơn trong quá trình chăm sóc sức khỏe, Newsweek tiếp tục hợp tác với Statista – công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu – để công bố danh sách Best Specialized Hospitals Asia Pacific 2026 (Các bệnh viện chuyên khoa tốt nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2026).

Đây là năm thứ tư bảng xếp hạng được thực hiện. Danh sách nhằm tôn vinh những cơ sở y tế đang dẫn đầu về chất lượng khám chữa bệnh và đổi mới y khoa trong khu vực APAC.

925 bệnh viện thuộc 10 chuyên khoa

Để phản ánh sự phát triển ngày càng chuyên sâu của hệ thống y tế trong khu vực, bảng xếp hạng năm nay mở rộng phạm vi đánh giá lên tổng cộng 925 bệnh viện thuộc 10 chuyên ngành:

- Tim mạch (Cardiology)

- Ung thư học (Oncology)

- Nhi khoa (Pediatrics)

- Thần kinh học (Neurology)

- Phẫu thuật tim (Cardiac Surgery)

- Nội tiết học (Endocrinology)

- Phẫu thuật thần kinh (Neurosurgery)

- Chấn thương chỉnh hình (Orthopedics)

- Hô hấp (Pulmonology)

- Tiêu hóa (Gastroenterology)

Bệnh viện Trung ương Huế - 1 trong 11 bệnh viện Việt Nam xuất hiện trong bảng xếp hạng năm nay.

Hai thay đổi đáng chú ý trong năm 2026

Khi y học chuyên khoa ngày càng phát triển, phương pháp đánh giá và phạm vi xếp hạng cũng được điều chỉnh để cung cấp dữ liệu toàn diện hơn.

Phiên bản năm 2026 ghi nhận hai cột mốc quan trọng:

Bổ sung chuyên ngành tiêu hóa

Nhằm phản ánh đầy đủ hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe đa dạng của người dân trong khu vực, chuyên ngành Tiêu hóa lần đầu tiên được đưa vào hệ thống đánh giá, mở rộng phạm vi các lĩnh vực y khoa trọng yếu được xếp hạng.

Mở rộng phạm vi đánh giá

Phản ánh sự phát triển nhanh chóng của hạ tầng y tế cũng như những tiến bộ trong chuyên môn lâm sàng, Việt Nam chính thức được đưa vào bảng xếp hạng lần đầu tiên trong năm nay.

Trong bảng xếp hạng, 11 bệnh viện Việt Nam được vinh danh bao gồm: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện FV, Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, Bệnh viện 19-8, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Vinmec Đà Nẵng.

11 bệnh viện Việt Nam xuất hiện trong bảng xếp hạng “Các bệnh viện chuyên khoa tốt nhất khu vực Châu Á Thái Bình Dương năm 2026” của tạp chí Mỹ Newsweek.

Vai trò của bảng xếp hạng

Theo Newsweek, dù người bệnh đang tìm kiếm các dịch vụ điều trị tim mạch tiên tiến, phương pháp điều trị ung thư hiện đại hay dịch vụ nhi khoa chuyên sâu, bảng xếp hạng Best Specialized Hospitals Asia Pacific 2026 được xây dựng như một nguồn tham khảo đáng tin cậy.

Danh sách này giúp nhận diện những cơ sở y tế đang nỗ lực vượt lên các tiêu chuẩn hiện tại, góp phần định hình tương lai của ngành y học trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.