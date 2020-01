10 loại thực phẩm tốt cho tim

1. Cá hồi



Cá hồi và các loại béo khác như cá thu và cá mòi được coi là một trong những thực phẩm có lợi cho tim. Đó là bởi vì chúng chứa một lượng lớn axit béo omega-3. Axit béo Omega-3 được cho là giảm nguy cơ loạn nhịp tim. Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị nên ăn cá béo 2 lần/tuần.

2. Bột yến mạch

Bột yến mạch giàu chất xơ hoà tan có thể làm giảm cholesterol và ổn định mức đường trong máu. Tốt nhất là nên tránh bột yến mạch ăn liền vì chúng chứa nhiều đường, thay vào đó hãy làm bột yến mạch tại nhà.

3. Quả việt quất

Quả việt quất, dâu tây và các loại quả mọng khác có thể giảm nguy cơ bệnh tim. Kết quả một nghiên cứu cỉ ra rằng phụ nữ ăn 3 khẩu phần quả việt quất và dâu tây mỗi tuần giảm 32% nguy cơ đau tim so với những người ăn ít. Điều này là do các thành phần như anthocyanin, flavonoid có trong quả việt quất làm giảm huyết áp và do vậy làm giãn mạch mạch.

4. Sôcôla đen

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng sô cô la đen có lợi cho tim của bạn. Tiêu thụ hàng ngày sô cô la đen có thể làm giảm các cơn đau tim và đột quỵ. Sô cô a đen chưa ít nhất 60-70% ca cao do vậy ngăn ngừa bệnh tim mạch. Chúng chứa các flavonoid được gọi là polyphenols, có thể tốt cho huyết áp, đông máu và viêm. Tuy nhiên, sô cô la sữa không chứa nhiều những thành phần này.

5. Trái cây họ cam quýt

Một lượng lớn chất flavonoid có trong cam và bưởi giúp ngăn ngừa bện tim mạch. Những người ăn nhiều các loại quả họ cam quý đặc biệt là phụ nữ giảm 19% nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ, gây ra bởi cục máu đông. Các loại quả họ cam quýt cũng chứa nhiều vitamin C có liên quan tới giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

6. Khoai tây

Khoai tây giàu kali giúp giảm huyết áp. Đồng thời chúng cũng chứa nhiều chất xơ giúp giảm nguy cơ đau tim.

7. Cà chua

Cà chua rất giàu kali lành mạnh cho tim và chúng cung chứa các chất chống oxy hóa được gọi là lycopen. Lycopen là một loại carotenoid có thể giúp loại bỏ cholesterol xấu, giúp mạch máu giãn nở và làm giảm nguy cơ đau tim. Cà chua chứa ít calo và đường.

8. Các loại hạt

Các loại hạt bao gồm hạnh nhân, hạt óc chó, quả hồ trăn, đậu phộng đều chứa nhiều chất xơ có lợi cho sức khỏe tim mạch. Các loại hạt cũng chứa nhiều vitamin E và axit béo omega-3 giúp giảm cholesterol xấu. Các nghiên cứu chỉ ra rằng những người ăn nhiều các loại hạt hàng ngày mảnh mai hơn những người không ăn.

9. Súp lơ xanh, rau bina, cải xoăn

Các loại rau xanh như cải xoăn, rau bina, súp lơ xanh giúp tăng cường sức khỏe tim. Những loại rau này giàu carotenoid, hoạt động như một chất chống oxy hóa và không chứa thành phần gây hại. Chúng cũng chứa nhiều chất xơ và nhiều khoáng chất, vitamin và đó là lý do chúng tố cho sức khỏe.

10. Lựu

Lựu chứa các chất chống oxy hóa bao gồm các polyphenol và anthocyanins tăng cường sức khỏe tim, giảm xơ cứng động mạch. Nghiên cứu chỉ ra rằng uống nước ép lựu hàng ngày trong 3 tháng có thể cải thiện lưu thông máu tới tim.