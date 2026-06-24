17 năm tù giam là cái giá phải trả cho kế hoạch gieo rắc bệnh HIV gây rúng động nước Anh của Jonathan Carl. Chỉ có 82 người trong số khoảng 400 người từng quan hệ với anh ta được sàng lọc và điều trị, số còn lại có thể hoàn toàn không biết mình mang "căn bệnh thế kỷ".

Vụ án gieo rắc virus HIV liên quan đến Jonathan Carl, 42 tuổi tại thủ đô London, Anh là bài học xương máu kinh hoàng về an toàn tình dục. Đối tượng này đã phải nhận bản án 17 năm tù giam vì tội hiếp dâm và cố ý lây truyền bệnh tật nguy hiểm. Sự việc chỉ bị phanh phui khi vài nạn nhân vô tình gặp nhau, phát hiện họ cùng bị một người đàn ông dụ dỗ và dắt nhau đến trình báo tại đồn cảnh sát Romford (London, Anh).

Khám xét điện thoại của gã thợ cắt tóc này, các thám tử điều tra cũng phải rùng mình. Suốt 4 năm ròng rã, Carl đã sử dụng các ứng dụng hẹn hò để thiết lập mạng lưới liên lạc và sắp xếp quan hệ tình dục với hơn 400 người, ở độ tuổi từ 17 đến 60. Chưa kể những người mà anh ta quan hệ không được tiếp cận qua ứng dụng hẹn hò.

Chân dung Jonathan Carl vào thời điểm bị bắt với các dấu hiệu bệnh HIV dễ thấy bằng mắt thường

Điều tàn nhẫn và đáng phẫn nộ nhất là Carl hoàn toàn biết rõ mình bị nhiễm HIV từ trước nhưng cố tình từ chối dùng thuốc điều trị để kiểm soát virus. Trong mọi cuộc gặp gỡ, hắn che giấu hoàn toàn tình trạng bệnh tật, liên tục nói dối về thân thế để đẩy hàng trăm người vào bẫy tình không an toàn. Đến khi bị bắt, cảnh sát mới chỉ liên lạc được với 82 nạn nhân để đưa vào hệ thống Y tế Quốc gia (NHS) sàng lọc khẩn cấp, trong khi hơn 300 người khác vẫn đang sống trong bóng tối, không hề biết mình đã bị gieo rắc mầm bệnh.

Vụ việc là một hồi chuông cảnh tỉnh tàn khốc về nguy cơ lây nhiễm HIV luôn rình rập và quan hệ tình dục không an toàn. Đồng thời, dấy lên hồi chuông cảnh báo về nguồn lây và các dấu hiệu nhiễm HIV dễ bị bỏ qua. Bởi vì trong số những nạn nhân, có những người tiếp tục làm "chuyện ấy" nhiều lần với Carl suốt 4 năm mà không chú ý đến bất thường trên cơ thể mình.

Từ cái bẫy tình đến những dấu hiệu "đánh lừa" giống hệt cảm cúm

Theo các chuyên gia, sau khi niễm HIV từ 2 đến 4 tuần, virus bắt đầu di chuyển vào dòng máu và nhân rộng với số lượng khổng lồ. Lúc này, cơ thể sẽ bước vào giai đoạn cấp tính (giai đoạn cửa sổ). Bác sĩ Carlos Malvestutto, chuyên gia về truyền nhiễm tại Trung tâm Y tế Wexner thuộc Đại học Bang Ohio (Columbus, Ohio, Mỹ), những triệu chứng xuất hiện ở thời điểm này thực chất là phản ứng viêm dữ dội của hệ miễn dịch khi bị virus bao vây.

Tuy nhiên, thay vì phát tác những dấu hiệu đặc trưng nguy hiểm, cơ thể lại phát ra những tín hiệu mơ hồ, rất dễ "đánh lừa" người bệnh rằng họ chỉ đang bị một trận cảm cúm hoặc mệt mỏi do thời tiết nắng nóng,. Cần hết sức để ý như:

- Sốt và đổ mồ hôi đêm: Người bệnh sẽ lên cơn sốt nhẹ đến trung bình (trên 38°C), liên tục kéo dài trong khoảng 2 tuần. Đi kèm với đó là tình trạng vã mồ hôi hột ban đêm dù phòng ốc rất thoáng mát và không hề vận động nặng.

Ảnh minh họa

- Mệt mỏi và đau nhức cơ khớp: Phản ứng viêm khiến cơ thể lờ đờ, uể oải, đau ê ẩm các khớp xương và cơ bắp. Triệu chứng này giống cúm, viêm gan hoặc giang mai đến mức hầu hết bệnh nhân đều tự mua thuốc cảm về uống rồi bỏ qua.

- Sưng hạch bạch huyết: Các tuyến bạch huyết ở vùng cổ, háng và nách bị sưng to. Đáng nói là tình trạng viêm sưng hạch do HIV giai đoạn đầu thường không gây bất kỳ sự đau đớn hay khó chịu nào kể cả khi chạm vào, khiến người bệnh chủ quan nghĩ rằng mình chỉ bị viêm họng hoặc sưng nướu thông thường.

- Phát ban và viêm loét niêm mạc: Da xuất hiện các nốt ban màu đỏ rải rác mà không rõ nguyên nhân, rất khó điều trị. Đồng thời, người bệnh có thể bị đau họng, loét khoang miệng hoặc tổn thương, viêm loét ở bộ phận sinh dục.

Sự nguy hiểm của HIV chưa dừng lại ở đó. Nếu người bệnh bỏ qua những biểu hiện cảm cúm mơ hồ ở giai đoạn cửa sổ, các triệu chứng này sẽ tự biến mất và bệnh chuyển sang giai đoạn lâm sàng (nhiễm trùng mãn tính). Lúc này, virus tiến triển ở mức rất thấp, người bệnh trông hoàn toàn khỏe mạnh, vóc dáng hồng hào và tràn đầy sức sống.

Chính giai đoạn ẩn mình kéo dài từ một thập kỷ (10 năm) hoặc lâu hơn này đã biến HIV thành một sát thủ vô hình. Giống như 400 nạn nhân của Jonathan Carl, vì thấy cơ thể hoàn toàn bình thường, họ vẫn tự tin tiếp tục các mối quan hệ khác, vô tình gieo rắc virus cho bạn tình và cộng đồng mà không hề hay biết.

Thế nhưng, dưới lớp vỏ bọc khỏe mạnh đó, hệ miễn dịch đang bị tàn phá âm thầm mỗi ngày. Khi hàng rào phòng ngự bị phá hủy gần hết, bệnh sẽ lập tức tiến triển sang giai đoạn 3 (AIDS). Lúc này, các nhiễm trùng cơ hội nghiêm trọng sẽ đồng loạt tấn công: Sốt cao dai dẳng, ho khan, viêm phổi, nấm miệng, tiêu chảy mạn tính kéo dài trên 30 ngày, móng tay bị dày, cong và đổi màu đen hoặc nâu. Thậm chí, virus tấn công vào hệ thần kinh gây tổn thương ngoại vi, khiến người bệnh bị tê bì ngứa ran tay chân, sụt giảm trí nhớ, sa sút trí tuệ và dễ trở nên hung dữ.

Biện pháp quan trọng để đối phó với virus HIV "hung ác"

Dù quan hệ tình dục là nguyên nhân phổ biến nhất, virus HIV còn có thể lây qua đường máu (sử dụng chung bơm kim tiêm, dụng cụ xăm trổ, dao cạo râu dính máu chứa virus tồn tại từ 2 đến 7 ngày) và truyền từ mẹ sang con (khi mang thai, chuyển dạ hoặc cho con bú). Do đó, bất kỳ hành vi tiếp xúc trực tiếp nào với dịch cơ thể nhiễm bệnh như máu, tinh dịch hay sữa mẹ đều tiềm ẩn rủi ro lây nhiễm cao nếu niêm mạc bị trầy xước.

Vụ án của Jonathan Carl là bài học xương máu cho bất kỳ ai: Không một ai, kể cả các bác sĩ, có thể chẩn đoán một người nhiễm HIV bằng mắt thường dựa vào vẻ bề ngoài, các dấu hiệu rất dê bị nhầm lẫn. Phương pháp duy nhất, chính xác nhất là thực hiện xét nghiệm.

Nếu bạn phát hiện mình từng có hành vi nguy cơ cao như quan hệ không dùng bao cao su với người lạ, rách bao, hoặc dùng chung kim tiêm, hãy lập tức hành động:

1. Xét nghiệm máu tìm virus sớm: Ở giai đoạn đầu, do cơ thể chưa sản xuất đủ kháng thể nên các xét nghiệm thông thường có thể cho kết quả âm tính giả. Thay vào đó, bạn cần đến các cơ sở y tế để thực hiện kiểm tra xác suất tìm virus RNA (thường phát hiện được trong vòng 9 ngày sau khi nhiễm). Các xét nghiệm kháng thể thông thường cần đợi từ vài tuần đến vài tháng để hiển thị chính xác trên máu.

Ảnh minh họa

2. Điều trị phơi nhiễm khẩn cấp (PEP): Nếu bạn vừa có hành vi nguy cơ cao trong vòng 72 giờ, hãy lập tức đến các trung tâm y tế lớn hoặc trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) để uống thuốc PEP. Đây là "biện pháp vàng" giúp ngăn chặn virus tích hợp vào cơ thể, cứu bạn khỏi nguy cơ nhiễm bệnh vĩnh viễn.

Y học hiện đại đã có thể ức chế và kiểm soát hoàn toàn virus HIV bằng thuốc, giúp người bệnh sống khỏe mạnh và loại bỏ hoàn toàn nguy cơ lây truyền cho bạn tình. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là phải phát hiện sớm. Đừng đặt cược sinh mạng và tương lai của bản thân vào nững mối quan hệ không an toàn, hãy chủ động xét nghiệm định kỳ để bảo vệ chính mình trước những cạm bẫy vô hình!

Nguồn và ảnh: Metro UK, BBC, News Sky