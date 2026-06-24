Vụ việc cậu bé 5 tuổi ở Hong Kong (Trung Quốc) bị chính mẹ ruột ngược đãi đến mức tử vong đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Một bé trai 5 tuổi ở Hong Kong đã tử vong vào tháng 9 năm 2022 sau khi bị chính người mẹ ruột 38 tuổi hành hạ và bỏ đói đến chết. Theo báo South China Morning Post (SCMP), khi qua đời, cậu bé chỉ nặng 9,7kg, bằng một nửa cân nặng bình thường so với những đứa trẻ ở độ tuổi tương tự. Người mẹ, với danh tính chỉ được xác định là “LST” tại Tòa án cấp cao, đã nhận tội vào ngày 22 tháng 6 vừa qua với một tội danh ngộ sát và một tội danh ngược đãi trẻ em.

Cậu bé 5 tuổi qua đời trong tức tưởi khi chỉ nặng chưa đầy 10 kg

Thẩm phán mô tả vụ án là “vô cùng nghiêm trọng”, đồng thời cho biết mức độ ngược đãi “ở mức cao nhất” đối với tội ác như vậy. Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy cậu bé đáng thương đã tử vong vì đói và cũng bị 129 vết thương ở các bộ phận khác nhau trên cơ thể, theo SCMP.

Người mẹ cũng có một con gái lớn và một con trai út nữa, và vào những thời điểm nhất định, cả 3 đứa trẻ đều từng được gửi đến trung tâm chăm sóc trẻ em vì người phụ nữ được cho là không đủ khả năng chăm sóc chúng.

Cậu bé, sinh vào tháng 4 năm 2017, được cho là đã được chăm sóc, nuôi dưỡng dưới sự giám sát của Sở Phúc lợi Xã hội từ khi mới hai tháng tuổi. Cậu bé được cho là mắc các triệu chứng cai nghiện khi mới sinh, có khả năng là do tiếp xúc với ma túy trong thời kỳ mang thai.

Thẩm phán đã ra lệnh cho bên công tố điều tra lý do tại sao cậu bé cuối cùng lại được trả về cho mẹ chăm sóc vào khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2021. Cậu bé cũng vắng mặt ở nhà trẻ hơn hai phần ba thời gian học trong năm học 2020-2021 và 2021-2022.

Chị gái của cậu bé, lúc đó tám tuổi khi cậu qua đời, đã nói với cảnh sát rằng mẹ của họ không cho phép cậu rời khỏi giường và đánh cậu nếu cậu làm vậy. Cậu bé bị buộc phải ăn và đi tiểu trong phòng, và chỉ được phép ra khỏi phòng vài lần một tuần. Người mẹ cũng không cho phép con trai mình học trực tuyến vì không muốn người khác nhìn thấy con.

Vào ngày 3 tháng 9 năm 2022, người mẹ được cho là đã gọi điện cho bạn mình và nói rằng đã đánh con trai đến tử vong. Truyền thông địa phương HK01 đưa tin rằng người mẹ cũng đã gọi điện cho cảnh sát vào khoảng 1 giờ sáng, và các sĩ quan cảnh sát đã tìm thấy bà ta đang đứng chênh vênh trên gờ cửa sổ căn hộ.

Bà ta được giải cứu qua cửa sổ, và các sĩ quan tìm thấy cậu bé bất tỉnh với những vết bầm tím trên mặt, mắt và miệng hơi hé mở. Các cuộc điều tra sau đó tiết lộ rằng người mẹ đã phát hiện ra cậu bé đã chết vào chiều ngày hôm trước. Bà ta được cho là đã nói rằng bà ta tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa và phát hiện ra thi thể "lạnh như đá" của con trai nằm bên cạnh mình. Bà ta thừa nhận với cảnh sát rằng bà ta đã nhận thấy con trai mình bị suy dinh dưỡng, nhưng không coi trọng điều đó lắm.

Bà ta cũng nói rằng bà ta thường đánh vào lòng bàn tay và mông của con trai bằng gậy hoặc móc áo khi cậu bé không vâng lời.

Theo hồ sơ tòa án, trong khi cậu bé nặng 14,6kg vào đầu năm 2020, thì đến thời điểm tử vong, nạn nhân chỉ còn nặng 9,7kg, theo báo cáo của SCMP. Nguyên nhân tử vong sau đó được xác nhận là "suy dinh dưỡng protein-năng lượng nghiêm trọng". Người mẹ sẽ trở lại tòa án để nghe phán quyết trong phiên tòa dự kiến sẽ mở vào ngày 24 tháng 7 sắp tới.

Gia Linh (Theo Mothership)