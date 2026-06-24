3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Tư, 24/6/2026

Theo tử vi, đây là 3 con giáp được dự báo sẽ có một ngày thứ Tư, 24/6 tràn đầy cát khí và hanh thông.

Ngày thứ Tư, 24/6/2026, tức ngày 10 tháng 5 âm lịch, còn gọi là ngày Kỷ Tỵ, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ, mang nạp âm Đại Lâm Mộc , tức là nguồn năng lượng của cây cổ thụ vững chãi giữa rừng già đại ngàn đầy uy nghiêm. Khi đặt vào tổng thể ngày có Thiên Can Kỷ (Thổ) bị Địa Chi Tỵ (Hỏa) sinh dưỡng nhưng lại tương khắc ngầm với hành Mộc, tạo nên một sự chuyển hóa năng lượng vô cùng đặc biệt.

Khối mộc khí này khéo léo dung hòa bớt cái nóng oi ả, rực lửa của tháng Giáp Ngọ và năm Bính Ngọ, mang lại một làn gió mát lành, dịu nhẹ cho tâm hồn con người. Trường năng lượng của ngày thúc đẩy ý chí vươn lên mạnh mẽ, giúp mọi ý tưởng sáng tạo hay kế hoạch khởi sự của bản mệnh đều bám rễ sâu sắc và có sức sống bền bỉ. Đây là thời điểm lý tưởng để nương theo bóng mát của đại ngàn, tìm kiếm sự che chở từ quý nhân và từ tốn gieo những hạt mầm tài lộc vững chắc cho tương lai.

Theo tử vi học, ngày Kỷ Tỵ mang theo dòng năng lượng Hỏa sinh Thổ tràn đầy cát khí, mở ra cánh cửa tài lộc rực rỡ cho ba con giáp may mắn dưới đây:

1. Con giáp tuổi Dậu

Được tắm mình trong ánh sáng cát lành của cục diện Tam Hợp (Tỵ - Dậu - Sửu), tuổi Dậu sẽ là con giáp đón nhận ngày mới 24/6 với những bước tiến tài chính đầy kiêu hãnh.

(Ảnh minh họa)

Bản tính cần mẫn và đôi mắt tinh tường giúp bạn nhìn thấu những cơ hội sinh lời quý giá mà người khác thường dễ dàng bỏ qua trong cuộc sống. Các nguồn thu nhập, từ công việc chính quy đến những khoản tiền bất ngờ từ nghề tay trái, thi nhau hội tụ làm đầy ắp ví tiền của tuổi Dậu.

Con giáp này tựa như một thỏi nam châm thu hút mọi vượng khí tốt lành, khiến cho mọi kế hoạch mua bán hay giao dịch trong ngày đều hanh thông vượt bậc. Hãy mở rộng lòng mình để đón nhận món quà xa xỉ này của số phận, bởi bạn hoàn toàn xứng đáng với những quả ngọt sau chuỗi ngày dài nỗ lực không ngừng nghỉ.

2. Con giáp tuổi Sửu

Cùng nằm trong bộ ba Tam Hợp với ngày Kỷ Tỵ, tuổi Sửu cũng sẽ là con giáp sải bước tự tin trên con đường chinh phục những đỉnh cao tài lộc mới nhờ sự nâng đỡ của quý nhân.

(Ảnh minh họa)

Như mảnh đất khô cằn đón nhận cơn mưa rào mát rượi, những kế hoạch đầu tư bấy lâu nay của tuổi Sửu bỗng chốc đơm hoa kết trái rực rỡ. Sự kiên trì, cẩn trọng kết hợp với vận may trời ban giúp bạn liên tục gặt hái được những hợp đồng kinh doanh có giá trị thặng dư cao.

Dòng tiền chảy vào tài khoản êm đềm và đều đặn tựa như tiếng nhạc du dương, xua tan đi mọi áp lực và lo toan thường nhật. Đây là thời khắc huy hoàng để con giáp tuổi Sửu tận hưởng thành quả lao động của mình, mở ra một chương mới ngập tràn nhung lụa và sự an yên trong tâm hồn.

3. Con giáp tuổi Thân

Sự xuất hiện của cục diện Lục Hợp (Tỵ - Thân) giúp con giáp tuổi Thân trải qua một ngày thứ Tư, 24/6 ngập tràn mật ngọt với những cơ hội bứt phá tài chính ngoạn mục.

(Ảnh minh họa)

Trí tuệ mẫn tiệp cùng trực giác nhạy bén dẫn lối cho bản mệnh tìm thấy những mạch ngầm vàng bạc ngay trong những dự án tưởng chừng như bình thường nhất. Đường tiền tài của tuổi Thân sáng rực khi các khoản nợ khó đòi bỗng nhiên được hoàn trả, hoặc nhận được những khoản hỗ trợ vốn kịp thời từ người thân.

Khả năng ngoại giao khéo léo giúp con giáp này dễ dàng chạm tay vào những nguồn thu nhập béo bở và xây dựng được mối quan hệ bền chặt với các đối tác lớn. Hãy trân trọng và sử dụng nguồn tài lộc này một cách thông minh để biến vận may nhất thời thành nền tảng giàu sang bền vững cho tương lai.

* Lưu ý chung:

Dù đang đứng trên đỉnh cao của vận may tài lộc, 3 con giáp tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân vẫn cần đề phòng sự bốc đồng do năng lượng Hỏa khí ẩn tàng trong ngày Kỷ Tỵ kích hoạt. Tiền bạc đổ về nhanh chóng rất dễ khiến bạn chủ quan, dẫn đến những quyết định mua sắm ngẫu hứng gây thâm hụt ngân sách không đáng có.

Đây cũng là thời điểm nhạy cảm, bạn cần tuyệt đối bảo mật các kế hoạch kinh doanh của mình để tránh bị kẻ tiểu nhân dòm ngó hoặc nảy sinh lòng ghen tị. Hãy khéo léo dung hòa các mối quan hệ bằng sự mềm mỏng, tránh tranh cãi trực diện làm rạn nứt tình cảm với những đối tác lâu năm. Chỉ cần bạn giữ được sự tỉnh táo và quản lý chặt chẽ dòng tiền hiện tại, thành quả tài chính trong ngày thứ Tư này sẽ được bảo toàn một cách trọn vẹn nhất.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.