Giữa phụ nữ và đàn ông có những đặc điểm hình thể riêng biệt để phân biệt giới tính. Một số đặc điểm riêng biệt ấy còn được dùng để đánh giá khả năng "giường chiếu" chẳng hạn như yết hầu của nam giới.

Yết hầu là gì?

Trong giai đoạn dậy thì, thanh thiếu niên trải qua một số thay đổi về thể chất. Những thay đổi này bao gồm sự phát triển trong thanh quản. Ở nam giới, mặt trước của sụn tuyến giáp bao quanh thanh quản có xu hướng nhô ra ngoài, tạo ra một đặc điểm được gọi là yết hầu hay “quả táo của Adam”.

Tên gọi đặc biệt này bắt nguồn từ câu chuyện trong Kinh thánh về Adam và Eve trong Vườn Địa đàng. Câu chuyện kể rằng Adam đã dại dột ăn trái cấm và trong lúc ăn vụng đã bị mắc nghẹn ở cổ họng. Kể từ đó trở đi, ở cổ họng của Adam lồi ra một cục giống như quả táo và được gọi là "quả táo của Adam".

Yết hầu hay còn được gọi là “quả táo của Adam”.

Chức năng của yết hầu là gì?

Bản thân yết hầu không có bất cứ chức năng nào với cơ thể nhưng thanh quản thì có. Cùng với các bộ phận cơ thể khác, chẳng hạn như miệng và đường mũi, thanh quản tạo ra giọng nói. Nó cũng bảo vệ đường thở trong quá trình nuốt.

Có yết hầu to rõ không có nghĩa là bạn sẽ có thể thực hiện các chức năng trên tốt hơn người không có. Nó chỉ có nghĩa là thanh quản của bạn có kích thước lớn hơn một chút.

Phụ nữ có yết hầu không?

Cả nam giới và phụ nữ đều có thanh quản, nhưng phụ nữ ít có khả năng hình thành yết hầu ở cổ họng.

Trong giai đoạn dậy thì ở nam giới, thanh quản sẽ phát triển lớn hơn. Sự phát triển của thanh quản là do testosterone, một loại hormone sinh dục nam. Điều này làm cho giọng nói của họ trầm hơn theo thời gian và nó có thể tạo ra cục phồng to ở phía trước cổ họng được gọi là yết hầu.

Nữ giới cũng trải qua những thay đổi đối với thanh quản trong tuổi dậy thì. Tuy nhiên, mức độ phát triển thanh quản ở phụ nữ không lớn như ở nam giới, vì vậy hầu hết phụ nữ không có yết hầu. Một số phụ nữ có thanh quản lớn hơn có thể thấy vết sưng một chút ở cổ họng nhưng cũng không đáng kể. Ở một số phụ nữ nếu thanh quản lớn hơn rõ rệt có thể do lượng testosterone tăng lên, đây cũng là nguyên nhân gây ra những thay đổi khác của cơ thể, chẳng hạn như mọc lông.

Tại sao một số nam giới có yết hầu lớn hơn những người khác?

Một số nam giới có yết hầu lớn hơn những người khác. Điều này là do một số người phát triển nhiều sụn xung quanh dây thanh âm hơn, hoặc họ có thanh quản lớn hơn. Những người có yết hầu lớn hơn có giọng trầm hơn những người có yết hầu nhỏ hơn. Tuy nhiên, yết hầu to hơn cũng không không làm cho giọng nói của bạn rõ ràng hơn hoặc to hơn bình thường.

Yết hầu có thể hiện khả năng tình dục?

Yết hầu lớn chưa chắc chứng tỏ nam giới có khả năng tình dục tốt.

Không ít phụ nữ cảm thấy bị hấp dẫn bởi những người đàn ông có yết hầu to rõ và một số người còn cho rằng yết hầu càng lớn thì chứng tỏ testosterone cao hơn, khả năng tình dục tốt hơn.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Isaac Opole tại Trung tâm Y tế Đại học Kansas (Mỹ) cho biết, mức testosterone tăng lên trong thời kỳ dậy thì là động lực chính cho những thay đổi trong thanh quản, dẫn đến yết hầu lớn hơn, nhưng sự thay đổi này không tỷ lệ thuận với mức testosterone. Kích thước của yết hầu có thể bị ảnh hưởng bởi các đặc điểm khác, chẳng hạn như di truyền.

Yết hầu lớn hơn cũng không nhất thiết báo hiệu một giọng nói trầm hơn hoặc nam tính hơn. Tiến sĩ Opole giải thích rằng độ sâu hoặc âm sắc của giọng nói được xác định bởi một số yếu tố khác ngoài sự phát triển của thanh quản như dây thanh âm, sự phát triển ở xương mặt, cổ họng và xoang cạnh mũi. Những yếu tố này kết hợp với nhau sẽ làm cho âm thanh trầm hơn và vang hơn.

Bên cạnh đó, yết hầu nhô ra rõ hơn cũng phụ thuộc vào kích thước tổng thể của cơ thể. Những người gầy hơn có xu hướng có yết hầu nổi bật hơn, và ngược lại với những người béo phì sẽ khó thấy rõ. Do đó, bạn không thể đánh giá khả năng tình dục của nam giới chỉ qua yết hầu.