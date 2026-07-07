Xương cá xuyên thủng dạ dày, đâm vào gan sau nửa tháng

Tưởng xương cá đã trôi xuống dạ dày, người bệnh nữ 69 tuổi nhập viện nguy kịch khi dị vật xuyên thủng dạ dày, đâm vào gan gây ổ áp xe lớn.

Theo Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2, khoảng nửa tháng trước nhập viện, bệnh nhân vô tình nuốt xương cá trong bữa ăn. Do không có biểu hiện bất thường, gia đình cho rằng dị vật đã tự trôi qua đường tiêu hóa nên không đi khám.

Tối cùng ngày nhập viện, bệnh nhân đột ngột đau dữ dội vùng thượng vị, cơn đau lan lên ngực, kèm sốt cao, mệt lả và run tay chân. Kết quả chụp CT cho thấy mảnh xương cá đã xuyên qua thành dạ dày, đâm vào gan trái, hình thành ổ áp xe lớn. Đây là biến chứng hiếm gặp nhưng có thể gây viêm phúc mạc, nhiễm khuẩn huyết và đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn liên chuyên khoa, hồi sức tích cực và đưa bệnh nhân vào phòng mổ chỉ sau khoảng 2 giờ nhập viện. Ekip phẫu thuật nội soi đã lấy thành công dị vật, xử lý ổ áp xe và dẫn lưu vùng nhiễm trùng.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực, thở máy và dùng kháng sinh kiểm soát nhiễm khuẩn. Sau 48 giờ, sức khỏe cải thiện rõ rệt, được cai máy thở và tiếp tục hồi phục.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, cần ăn chậm, nhai kỹ và kiểm tra kỹ thực phẩm có xương. Khi nghi ngờ nuốt phải dị vật hoặc xuất hiện các dấu hiệu như nuốt vướng, đau ngực, đau bụng, sốt kéo dài sau bữa ăn, cần đến cơ sở y tế ngay. Không nên áp dụng các mẹo dân gian như nuốt cơm hoặc uống nhiều nước để đẩy dị vật vì có thể khiến dị vật cắm sâu hơn, làm tăng nguy cơ thủng đường tiêu hóa và các biến chứng nguy hiểm.