Xóa bỏ “nỗi lo sạc pin”: BYD trình làng công nghệ sạc ô tô mới, đầy 100% chỉ trong 6 phút

Liệu rằng mục tiêu biến việc sạc xe điện trở nên nhanh gọn như đổ xăng của BYD có trở thành hiện thực?

Theo trang tin The Guardian, nhà sản xuất xe điện BYD đã thu hút sự chú ý của thị trường toàn cầu sau khi giới thiệu thế hệ pin mới với khả năng bổ sung khoảng 400 km quãng đường chỉ sau 5 phút sạc.

Động thái trên không chỉ củng cố vị thế của BYD trong ngành xe điện mà còn làm dấy lên kỳ vọng rằng hãng xe Trung Quốc có thể gia tăng khoảng cách với nhiều đối thủ, trong đó có Tesla.

Với vai trò là nhà sản xuất hàng đầu về xe thuần điện và xe hybrid sạc điện, BYD tiếp tục đặt cược vào công nghệ pin như lợi thế cạnh tranh cốt lõi.

Pin mới hướng tới trải nghiệm tương đương xe xăng

Theo nhà sáng lập Vương Truyền Phúc, hệ thống pin và sạc mới có thể tiếp nhận công suất lên tới 1 megawatt (1.000 kW), cho phép rút ngắn đáng kể thời gian sạc năng lượng.

Hai mẫu xe đầu tiên được trang bị công nghệ này là BYD Han L và SUV Tang L cho biết hệ thống đạt chuẩn sạc 10C, đồng nghĩa với khả năng sạc đầy trong khoảng 6 phút.

Mỗi giây sạc có thể bổ sung khoảng 2 km phạm vi hoạt động, giúp thời gian tiếp nhiên liệu của xe điện tiến gần giống với trải nghiệm sử dụng xe chạy xăng.

Trong một tuyên bố sau đó, Phó chủ tịch điều hành Stella Li cho biết thế hệ pin thứ hai của BYD có thể sạc từ 20% lên 97% trong chưa đầy 12 phút ngay cả ở nhiệt độ âm 20 độ C, đồng thời mang lại quãng đường hoạt động lên tới 777 km.

Theo bà Li, mục tiêu của công nghệ sạc siêu nhanh là giải quyết rào cản lớn nhất đối với người dùng xe điện, đó là nỗi lo về phạm vi hoạt động và thời gian chờ sạc.

Bà Stella Li chia sẻ rằng: “Sạc siêu nhanh rất quan trọng đối với BYD vì nó giải quyết rào cản cuối cùng trong việc ứng dụng xe điện. Điều này có nghĩa là chúng ta hiện có thể cạnh tranh với thị trường xe chạy xăng”.

Thông báo của BYD ngay lập tức làm dấy lên những so sánh với Tesla và các hãng xe điện Trung Quốc khác.

Trong khi phần lớn hệ thống sạc nhanh hiện nay của Tesla đạt công suất tối đa khoảng 250 kW và các bộ sạc thế hệ mới hướng tới 500 kW, BYD tuyên bố nền tảng mới có thể hoạt động ở mức 1.000 kW.

Theo Eunice Lee, chuyên gia phân tích ô tô châu Á cho biết, nhiều hãng xe Trung Quốc cũng đang đẩy nhanh cuộc đua sạc nhanh. XPeng với hệ thống 5C có thể bổ sung khoảng 280 dặm phạm vi hoạt động trong 10 phút, còn Zeekr với công nghệ 5.5C đạt khoảng 342 dặm trong cùng khoảng thời gian.

Bà cho biết mình “thực sự ấn tượng” trước tuyên bố của BYD, đặc biệt khi trước đó hãng từng bị đánh giá là chậm hơn một số đối thủ trong cuộc đua công nghệ sạc.

Để hình dung rõ hơn, một ổ cắm điện dân dụng thông thường chỉ cung cấp khoảng 2,3 kW, trong khi hệ thống mới của BYD hướng tới công suất lên tới 1.000 kW.

Tại Anh, các trạm sạc trên 150 kW đã được xem là sạc siêu nhanh, còn những bộ sạc 350 kW vẫn chỉ xuất hiện tại một số tuyến giao thông chính.

Để đạt tốc độ sạc nhanh, pin phải đồng thời chịu điện áp rất lớn và dòng điện cực cao. Tuy nhiên, đây cũng là nguyên nhân khiến pin dễ sinh nhiệt, ảnh hưởng đến tuổi thọ và độ an toàn.

BYD cho biết hãng đã giảm đáng kể điện trở bên trong của pin mới, qua đó hạn chế lượng nhiệt phát sinh và cho phép đạt tốc độ sạc cao hơn so với các dòng xe thương mại hiện có.

Song song với đó, công ty cũng phát triển thế hệ chip nguồn bao gồm hợp chất silicon carbide mới nhằm xử lý mức điện áp cao mà hệ thống yêu cầu.

Để hỗ trợ nền tảng này, BYD từng công bố kế hoạch triển khai mạng lưới 4.000 trạm sạc nhanh tại Trung Quốc.

Sau đó, hãng tiếp tục mở rộng tham vọng với mục tiêu xây dựng khoảng 20.000 trạm sạc siêu nhanh trong nước cùng 6.000 trạm ở thị trường quốc tế trong vòng 12 tháng.

Sạc nhanh chưa phải lời giải hoàn hảo

Dù tạo ra bước tiến lớn về trải nghiệm sử dụng, công nghệ sạc siêu nhanh vẫn đi kèm nhiều thách thức.

Trước hết là chi phí. Việc sử dụng nền tảng điện áp cao, pin mới và hệ thống điện công suất lớn khiến giá thành sản xuất xe tăng lên.

Ngoài ra, tốc độ sạc càng cao thì yêu cầu đối với hạ tầng điện càng lớn. Các trạm sạc phải có kết nối công suất cao với lưới điện, kéo theo chi phí đầu tư và vận hành đáng kể. Đây cũng là lý do các bộ sạc nhanh nhất hiện nay thường có mức giá sử dụng cao hơn.

Một vấn đề khác là ảnh hưởng lâu dài đối với tuổi thọ pin. Dù BYD khẳng định đã giải quyết nhiều hạn chế về nhiệt, tác động của việc sạc ở công suất cực lớn trong thời gian dài vẫn cần được kiểm chứng qua quá trình sử dụng thực tế.

Bên cạnh đó, công nghệ này chưa thể nhanh chóng phổ cập trên toàn bộ thị trường. Với phân khúc phổ thông, nhiều nhà sản xuất vẫn ưu tiên giảm giá thành pin thay vì đầu tư vào những công nghệ sạc tiên tiến nhất.

Đối với phần lớn người dùng có điều kiện sạc tại nhà, việc sạc qua đêm vẫn là lựa chọn kinh tế và phù hợp hơn.

Ngoài ra, việc đẩy mạnh sạc siêu nhanh diễn ra trong bối cảnh BYD đang đối mặt áp lực cạnh tranh ngày càng lớn tại thị trường Trung Quốc.

Sau nhiều năm tăng trưởng bùng nổ, doanh số nội địa của hãng đã suy giảm trong bảy tháng liên tiếp khi cuộc chiến giá xe ngày càng khốc liệt.

Các đối thủ như Geely và Leapmotor liên tục gia tăng sức ép, buộc BYD phải thực hiện đợt nâng cấp pin quy mô lớn đầu tiên sau sáu năm.

Theo chuyên gia Pedro Pacheco của Công ty nghiên cứu và tư vấn công nghệ thông tin hàng đầu thế giới Gartner, BYD không phải đang suy yếu mà là chịu tác động từ tốc độ tăng trưởng quá nhanh trước đó.

Trong khi đó, chuyên gia Felipe Munoz nhận định vấn đề không nằm ở việc BYD hiểu sai nhu cầu khách hàng, mà ở việc thị trường Trung Quốc đang cạnh tranh quyết liệt hơn bao giờ hết.

Dù vậy, quy mô của BYD vẫn tiếp tục mở rộng. Doanh số của hãng đã tăng từ khoảng 420.000 xe năm 2020 lên 4,6 triệu xe vào năm 2025, đưa công ty trở thành nhà sản xuất ô tô lớn thứ năm thế giới theo sản lượng.

Như vậy, sạc siêu nhanh không chỉ là một nâng cấp về pin mà đang trở thành chiến lược giúp BYD mở rộng thị phần trong giai đoạn cạnh tranh gay gắt của ngành xe điện.

Nếu công nghệ này chứng minh được hiệu quả trong thực tế và được hỗ trợ bởi hạ tầng sạc đủ lớn, BYD có thể tạo ra một lợi thế đáng kể trong cuộc đua toàn cầu.

Tuy nhiên, bên cạnh những tuyên bố ấn tượng về tốc độ sạc, bài toán chi phí, độ bền pin và khả năng triển khai trên quy mô lớn vẫn sẽ là những yếu tố quyết định liệu công nghệ này có thực sự thay đổi thị trường xe điện hay không.

* Nguồn: The Guardian.