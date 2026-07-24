HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Danh sách mới nhất 377 chủ phương tiện vi phạm phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 tháng 7/2026

Phương Anh
|

Hàng trăm trường hợp vi phạm giao thông vừa bị hệ thống camera giám sát ghi nhận trong tháng 7/2026, người dân nên sớm kiểm tra để thực hiện nghĩa vụ nộp phạt theo quy định.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh, từ ngày 4/7 đến ngày 10/7/2026, hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đã ghi nhận 315 trường hợp vi phạm.

Trong đó, 58 trường hợp ô tô vượt đèn đỏ, 175 trường hợp ô tô không chấp hành vạch kẻ đường, 6 trường hợp ô tô rẽ trái hoặc quay đầu tại nơi có biển cấm, 1 trường hợp ô tô dừng, đỗ không đúng quy định, 4 trường hợp xe mô tô vượt đèn đỏ và 71 trường hợp người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Danh sách chi tiết các phương tiện đã được Công an tỉnh Bắc Ninh đăng tải công khai để người dân tra cứu và thực hiện việc xử lý theo quy định của pháp luật như sau:

58 trường hợp xe ô tô vượt đèn đỏ

175 trường hợp xe ô tô vi phạm vạch kẻ đường

06 trường hợp xe ô tô rẽ trái/quay đầu nơi có biển cấm

1 trường hợp xe ô tô dừng, đỗ sai

4 trường hợp xe mô tô vượt đèn đỏ

Và 71 trường hợp xe mô tô (xe máy) không đội mũ bảo hiểm (Ảnh: CTTTBN)

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Cao Bằng cũng vừa thông báo kết quả ghi nhận vi phạm giao thông qua hệ thống camera giám sát trong thời gian từ ngày 8/7 đến ngày 14/7/2026. Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm 62 trường hợp vi phạm.

Danh sách các phương tiện vi phạm bao gồm:

Các phương tiện vi phạm (Ảnh: CATCB)

Cơ quan công an đề nghị các chủ phương tiện có tên trong danh sách chủ động liên hệ với đơn vị Cảnh sát giao thông phụ trách địa bàn hoặc cơ quan chức năng để được hướng dẫn hoàn tất thủ tục xử lý vi phạm theo quy định.

Việc ứng dụng hệ thống camera giám sát đang giúp lực lượng chức năng nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm giao thông mà không cần dừng xe trực tiếp. Đây cũng là một trong những giải pháp được triển khai nhằm tăng cường tính minh bạch, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông và góp phần kéo giảm tai nạn.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, nhiều hành vi vi phạm được camera ghi nhận sẽ bị xử phạt với mức tiền đáng kể. Cụ thể, người điều khiển ô tô không chấp hành hiệu lệnh của biển báo hoặc vạch kẻ đường có thể bị phạt từ 400.000 đến 600.000 đồng.

Đối với hành vi chuyển làn đường không đúng nơi cho phép, không có tín hiệu báo trước hoặc chuyển cùng lúc qua nhiều làn xe, mức xử phạt từ 600.000 đến 800.000 đồng.

Đáng chú ý, nếu người điều khiển ô tô đi sai quy định và gây tai nạn giao thông thì có thể bị phạt từ 20 đến 22 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe theo quy định hiện hành.

Ngoài các lỗi nêu trên, nhiều hành vi vi phạm khác cũng sẽ bị xử lý nghiêm theo Nghị định 168. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân thường xuyên tra cứu thông tin phạt nguội, đồng thời chấp hành nghiêm các quy định về tốc độ, tín hiệu đèn giao thông, biển báo và vạch kẻ đường.

Việc chủ động xử lý các thông báo vi phạm không chỉ giúp tránh phát sinh các thủ tục hành chính về sau mà còn góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và giảm thiểu nguy cơ tai nạn trên các tuyến đường.

Công an đề nghị 312 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Tin nóng trong ngày

báo mới

báo dân trí

VnExpress

Bắc Ninh

Công an tỉnh Bắc Ninh

vượt đèn đỏ

Công an tỉnh Cao Bằng

phạt nguội

nghị định 168

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại