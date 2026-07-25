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427 chủ xe máy vi phạm trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Hà Giang
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Cơ quan Công an đã có nhiều khuyến cáo tới người dân khi tham gia giao thông.

Ngày 22/7, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP. HCM cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, Đội CSGT Hàng Xanh ghi nhận trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, đoạn thuộc phường Bình Lợi Trung, tình trạng người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy bất chấp quy định, đi vào đường dành riêng cho xe ô tô mặc dù đã có biển báo cấm đi vào.

Trước tình trạng trên, Đội Cảnh sát Giao thông Hàng Xanh đã thường xuyên bố trí các Tổ tuần tra, kiểm soát tại khu vực này nhằm kịp thời phát hiện, xử lý hành vi vi phạm, phòng ngừa tai nạn giao thông.

Song song với đó, Đội CSGT Hàng Xanh thường xuyên bố trí các tổ ghi hình, xử phạt qua hình ảnh (phạt nguội). Việc ghi hình, xử phạt qua hình ảnh đang được lực lượng Công an tăng cường đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông, bảo đảm tính khách quan, công khai, minh bạch và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Danh sách 427 xe mô tô, xe gắn máy vi phạm đi vào đường dành cho xe ô tô trên tuyến Phạm Văn Đồng cụ thể như sau:

Nguồn: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP.HCM

Theo Cơ quan Công an, hành vi này tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, vì khi xe mô tô, xe gắn máy di chuyển trên đường có các phương tiện ô tô chạy với tốc độ cao, chỉ cần một tình huống bất ngờ như xe ô tô chuyển hướng, phanh gấp hoặc tránh chướng ngại vật cũng có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng, nhất là tại những đoạn gần cầu vượt, đường dẫn lên xuống hoặc các điểm nhập làn.

Cũng tại thông báo này, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông trên tuyến đường Phạm Văn Đồng cũng như các tuyến đường khác cần tuân thủ hệ thống biển báo, vạch kẻ đường và hướng dẫn của lực lượng chức năng. Việc chấp hành đúng quy định không chỉ giúp tránh bị xử phạt mà quan trọng hơn hết là bảo vệ tính mạng, sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng.

Danh sách mới nhất 377 chủ phương tiện vi phạm phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 tháng 7/2026
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