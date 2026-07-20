Cả gia đình Hoàng gia Tây Ban Nha đã đến cổ vũ trận chung kết World Cup tại Mỹ và chứng kiến đội nhà vô địch.

Gia đình hoàng gia Tây Ban Nha đã có chuyến đi đặc biệt đến Mỹ để theo dõi trận đấu tại sân vận động New York New Jersey, nơi nhà vua Felipe, hoàng hậu Letizia cùng hai cô con gái là công chúa Leonor và Infanta Sofía hòa chung niềm vui với khoảng 80.000 khán giả khác.

Đây được cho là chuyến xuất ngoại lớn đầu tiên của gia đình hoàng gia với đầy đủ bốn thành viên; trước đây, cặp đôi hoàng gia thường chỉ đi du lịch cùng từng người con một.

Ảnh: Getty

Gia đình hoàng gia Tây Ban Nha chung vui cùng đội nhà. Ảnh: Getty

Đây cũng là lần đầu tiên Leonor và Sofia tham dự một trận chung kết World Cup, bởi họ còn quá nhỏ để có mặt trong lần Tây Ban Nha vào chung kết tại World Cup 2010 ở Nam Phi.

Điều đó không ngăn cản các nàng công chúa ăn mừng chiến thắng của Tây Ban Nha vào 16 năm trước.

Các nàng công chúa chụp ảnh cùng chiếc cúp FIFA World Cup 2010 của Tây Ban Nha khi còn là những đứa trẻ. Ảnh: Carlos Alvarez

Các thành viên hoàng gia trẻ tuổi lúc đó mới bốn và ba tuổi, đã xuất hiện nổi bật trong những chiếc áo đấu đồng điệu khi Felipe và Letizia tiếp đón đội tuyển tại cung điện ở Madrid sau chiến thắng lịch sử năm 2010.

Giờ đây, Leonor, 20 tuổi và Sofia, 19 tuổi đã trưởng thành và được trực tiếp theo dõi đội nhà giành chiến thắng từ những vị trí đẹp nhất sân vào Chủ nhật (19/7) theo giờ địa phương.

Họ thậm chí còn xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn ngắn cùng bố mẹ trước trận đấu, nơi Leonor và Sofia có những chia sẻ hiếm hoi với đài Televisión Española.

2 công chúa xuất hiện tự tin và rạng rỡ trong sự kiện quan trọng. Ảnh: Getty

Nữ vương tương lai của Tây Ban Nha, Leonor, mặc chiếc quần tây đỏ kết hợp cùng áo sơ mi trắng lịch sự.

Infanta Sofia và công chúa Leonor xuất hiện hiếm hoi tại quốc tế cùng bố mẹ để chứng kiến Tây Ban Nha giành chiến thắng. Televisión Española/@casareal.es

Em gái cô mặc chiếc áo blouse đỏ phối cùng quần tây màu kem để thể hiện sự ủng hộ khi Tây Ban Nha đối đầu với Argentina.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Cặp đôi hoàng gia đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ở sân vận động New York New Jersey hay còn được biết đến với tên gọi sân vận động MetLife, đồng thời được ghi lại khoảnh khắc bắt tay với ông và đệ nhất phu nhân Melania Trump.

Họ ngồi cách vài ghế so với vợ chồng ông Trump trong phòng VIP trong suốt trận đấu.

Ảnh: Getty

Leonor và Sofia dường như cũng ngồi tách biệt với bố mẹ và không được ghi lại khoảnh khắc gặp gỡ hay tương tác với ông Trump, vợ ông hoặc người con trai 20 tuổi Barron Trump, người cũng tham dự trận đấu.

Vào một ngày nào đó, Leonor sẽ phải giao thiệp với các tổng thống Mỹ và các quan chức của họ trên cương vị nữ vương Tây Ban Nha.

Công chúa 20 tuổi này hiện đang trong giai đoạn cuối của quá trình huấn luyện quân sự cùng lực lượng vũ trang Tây Ban Nha và sắp tới sẽ bắt đầu khóa học đại học tại Madrid.

Cô có kế hoạch theo đuổi tấm bằng 4 năm ngành Khoa học Chính trị tại Đại học Carlos III ở Madrid, nơi cô sẽ học các môn liên quan đến khoa học chính trị, nhân văn, luật, kinh tế, xã hội học, lịch sử và quan hệ quốc tế.

Nguồn: Hola, Nine