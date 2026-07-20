3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Hai, 20/7/2026

Theo tử vi, ngày thứ Hai đầu tuần, 20/7 sẽ mang đến nhiều tin vui, đặc biệt là về tài lộc cho 3 con giáp sau.

Ngày thứ Hai, 20/7/2026, tức ngày mùng 7 tháng 6 âm lịch, còn gọi là ngày Ất Mùi, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ, sở hữu nạp âm là Sa Trung Kim, nghĩa là nguồn vàng khoáng sản quý hiếm còn đang ẩn mình, trộn lẫn trong các lớp cát bụi nơi đồng bằng. Nguồn năng lượng này đại diện cho những giá trị tiềm ẩn, tài năng thiên bẩm và nội lực thâm sâu cần có sự kiên nhẫn mài dũa, sàng lọc mới có thể tỏa sáng rực rỡ.

Trong ngày này, những công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên trì, lập kế hoạch âm thầm hoặc tập trung tích lũy nội tại sẽ có xu hướng diễn ra vô cùng thuận lợi. Tuy nhiên, vì là vàng ẩn trong cát nên vận trình tài lộc thường đến một cách chậm rãi, nhắc nhở bạn không nên nóng vội mà hãy hành sự cẩn trọng để gặt hái thành công bền vững.

Tử vi học có nói, đây là thời khắc vô cùng đặc biệt khi địa chi của ngày và tháng đồng lòng hòa hợp (thế cục phục ngâm đại cát), mở ra một túi tài lộc khổng lồ cho 3 con giáp may mắn dưới đây bước vào tuần mới với tâm thế thênh thang.

Con giáp tuổi Hợi: Đầu tuần hanh thông - Tài chính nở rộ

Sự xuất hiện của cục diện Tam Hợp (Hợi - Mão - Mùi) ngay ngày đầu tuần giúp người tuổi Hợi trở thành con giáp đón nhận những tin vui tài chính dồn dập đổ về tài khoản.

(Ảnh minh họa)

Bạn có một đôi mắt tinh tường để phát hiện ra những lối đi riêng đầy tiềm năng làm giàu, giúp việc kinh doanh tự do hay các dự án tay trái thu về nguồn lợi nhuận vượt mức mong đợi. Mọi cuộc thương lượng, trao đổi với đối tác trong ngày thứ Hai này đều diễn ra mượt mà nhờ tuổi Hợi nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ những người xung quanh.

Dòng vốn lưu động hanh thông không chỉ giúp con giáp này giải quyết triệt để các hóa đơn tồn đọng mà còn dư dả để nuông chiều sở thích cá nhân và tận hưởng cuộc sống thoải mái. Hãy tự tin khởi động các kế hoạch tích lũy dài hạn ngay từ hôm nay, bởi Thần Tài đang mở sẵn kho báu để bảo hộ cho chiếc ví của tuổi Hợi luôn căng phồng.

Con giáp tuổi Mão: Uy tín vững chắc - Tiền bạc rủng rỉnh

Nằm trong mối liên kết Tam Hợp bền chặt với cả địa chi ngày và tháng, người tuổi Mão sẽ là con giáp bước vào ngày mới giống như cá gặp được vùng nước lớn sâu rộng.

(Ảnh minh họa)

Trực giác nhạy bén kết hợp với một chút duyên may giúp người làm công ăn lương dễ dàng ghi điểm tuyệt đối trong mắt cấp trên, mở ra cơ hội nhận thưởng nóng rất cao. Khách hàng và các đối tác tầm cỡ tự động tìm đến gõ cửa đề xuất hợp tác dài lâu nhờ vào uy tín vững chắc mà bạn đã miệt mài gây dựng bấy lâu.

Có thể nói, số dư tài khoản liên tục nhảy số chóng mặt mang lại nguồn năng lượng tích cực, giúp xua tan hoàn toàn những áp lực và mệt mỏi từ thời gian trước. Con giáp tuổi Mão hoàn toàn có thể khép lại ngày thứ Hai đầu tuần với một nụ cười mãn nguyện, ung dung lên kế hoạch tự thưởng cho bản thân một món quà trân quý.

Con giáp tuổi Ngọ: Đại cát đại lợi - Tài chính vững chắc

Mối quan hệ Lục Hợp (Ngọ - Mùi) thần thánh mang lại cho con giáp tuổi Ngọ một ngày đầu tuần đại cát đại lợi, giúp bạn gom hết tài lộc của thiên hạ vào túi.

(Ảnh minh họa)

Khó khăn hay những rắc rối phát sinh trong công việc bỗng chốc quay xe, biến thành cơ hội vàng để bạn khẳng định tài năng và thu tiền đầy túi. Người làm kinh doanh buôn may bán đắt, lượng đơn hàng tăng đột biến ngay từ buổi sáng khiến doanh thu trong ngày tăng trưởng theo cấp số nhân.

Tóm lại, tuổi Ngọ không chỉ may mắn trong việc tìm ra các nguồn thu nhập phụ mới mà còn có duyên nhận được lộc ăn uống hoặc quà tặng giá trị từ người thân. Tinh thần phấn chấn cùng một nền tảng tài chính vững như bàn thạch chính là bệ phóng hoàn hảo giúp con giáp này có một tuần mới rực rỡ và viên mãn.

* Lưu ý chung:

Trong ngày Ất Mùi với nạp âm Sa Trung Kim, cả 3 con giáp tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ cần đặc biệt chú ý kiểm soát tâm lý tự phụ và nóng nảy do thế cục trùng địa chi ngày tháng dễ kích hoạt cái tôi quá lớn. Dù vận trình tài lộc ngày đầu tuần đang vô cùng vượng phát, các bạn vẫn tuyệt đối không được chủ quan mà phải rà soát thật kỹ mọi điều khoản giấy tờ trước khi ký kết. Việc hành sự kín kẽ, khiêm tốn và bảo mật tuyệt đối các kế hoạch kinh doanh cốt lõi là điều bắt buộc để phòng ngừa kẻ tiểu nhân ghen ghét, quấy phá.

Do Thổ khí trong ngày cực vượng, bản mệnh nên chú ý chăm sóc sức khỏe, ăn uống đúng giờ và tránh làm việc quá sức để bảo vệ hệ tiêu hóa. Cuối cùng, các con giáp hãy học cách sẻ chia bớt thành quả cát lành với những người xung quanh bằng cách làm việc thiện hoặc mời đồng nghiệp ăn uống để tích thêm phúc đức, giúp cho tài lộc luôn được hanh thông bền vững.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.