Theo các chuyên gia phong thủy này, từ giờ đến cuối năm Bính Ngọ 2026 sẽ có những con giáp may mắn bậc nhất, dễ bứt phá và gặt hái các thành tựu lớn về tài chính.

Nửa sau của năm Bính Ngọ 2026 chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ khi năng lượng Hỏa khí cực thịnh ở đầu năm bắt đầu dịu xuống, nhường chỗ cho Thổ khí và Kim khí dần lên ngôi. Sự thay đổi ngũ hành này mang lại trạng thái cân bằng, giúp bình ổn thị trường và mở ra thời kỳ gặt hái thành quả cho những ai đã kiên trì gieo trồng ở giai đoạn trước.

Đây là thời điểm vàng để các doanh nghiệp và cá nhân tập trung củng cố nền tảng, thu hồi công nợ và hiện thực hóa các kế hoạch đầu tư dài hạn. Tuy nhiên, do dòng chảy năng lượng biến động khá nhanh vào các tháng cuối năm, bạn cần giữ tinh thần tỉnh táo, hành sự điềm tĩnh để bảo toàn tài sản và đón trọn cát khí vinh hoa.

Theo chuyên gia phong thủy tới từ Trung Quốc, Aurea, từ giờ đến hết năm Bính Ngọ 2026 sẽ có 4 con giáp có nhiều cơ hội bứt phá, làm giàu và sở hữu cuộc sống sung túc, giàu sang. Hãy xem trong đó có bạn không nhé.

Con giáp tuổi Mùi

Theo chuyên gia phong thủy Aurea, tuổi Mùi là con giáp đứng đầu trong danh sách những con giáp may mắn và giàu có nhất trong nửa sau của năm Bính Ngọ.

(Ảnh minh họa)

Có quý nhân trợ giúp, sự nghiệp của tuổi Mùi ngày càng thăng tiến. Thu nhập phụ không ngừng tăng lên, các mối quan hệ tình cảm của con giáp này cũng sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, người độc thân nên biết nắm bắt cơ hội để tính chuyện trăm năm.

Lời khuyên dành cho tuổi Mùi là đừng quá tham lam, hãy thật thận trọng với những lời mời gọi đầu tư sinh lời cao cũng như hãy duy trì lối sống kín tiếng để tránh thị phi. Có như vậy thì thành quả lao động của họ sẽ luôn được bền vững và bồi đắp.

Con giáp tuổi Dần

Con giáp tiếp theo sắp đón nhận nhiều tin vui chính là tuổi Dần. Bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ những người đi trước. Đây có thể là sếp hoặc đồng nghiệp và sự giúp đỡ này sẽ giúp tuổi Dần thăng tiến không ngờ, và thu nhập cũng từ đó mà tăng lên đáng kể.

(Ảnh minh họa)

Lời khuyên dành cho con giáp tuổi Dần là hãy phát huy điểm mạnh và hạn chế những điểm yếu trong tính cách, ví dụ như đừng hành động sốc nổi, bốc đồng. Trong công việc, bạn hãy hành sự cẩn trọng, tuyệt đối không ham làm giàu nhanh. Trong cuộc sống hãy chú ý ngôn từ, đừng gây mâu thuẫn, thị phi kẻo ảnh hưởng đến tài lộc.

Con giáp tuổi Ngọ

Là con giáp bản mệnh của năm, sau nửa đầu năm tương đối sóng gió thì đến nửa sau của năm, người tuổi Ngọ là con giáp có thể thở phào nhẹ nhõm vì các bạn đang ngày một tiến dần hơn đến đích thành công.

(Ảnh minh họa)

Những công việc, dự án và các vấn đề trong mối quan hệ còn tồn đọng sẽ sớm được giải quyết, giúp tài lộc của tuổi Ngọ sẽ có chuyển biến đáng kể. Ngoài ra, những người tuổi Ngọ độc thân cũng sẽ sớm có cơ hội gặp gỡ ý trung nhân nên hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận hạnh phúc nhé.

Lời khuyên dành cho tuổi Ngọ là hãy cẩn trọng trong việc chi tiêu, dù thu nhập có tăng lên nhanh chóng thì cũng đừng tiêu xài hoang phí nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng đừng chạy theo những xu hướng mới một cách mù quáng mà hãy chú ý chăm sóc sức khỏe, cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi để có thể tận hưởng cuộc sống một cách tốt nhất nhé.

Con giáp tuổi Thân

Theo chuyên gia Aurea, những nỗ lực không ngừng nghỉ của tuổi Thân trong thời gian qua sẽ biến những giọt mồ hôi của bạn trở thành tiền bạc.

(Ảnh minh họa)

Các dự án được con giáp này thực hiện từ nửa đầu năm giờ đã đến lúc sinh lời hiệu quả, đem lại cho tuổi Thân một nguồn thu nhập ổn định và cuộc sống sung túc. Đây là thời điểm thích hợp để tuổi Thân mở rộng các nguồn lực và mối quan hệ, tạo ra của cải vật chất nhờ vào trí thông minh và sự sáng tạo tuyệt vời của mình.

Lời khuyên dành cho con giáp tuổi Thân là đừng làm việc với sự hời hợt, hãy luôn bám chắc vào mục tiêu của mình, hãy bảo vệ tài sản cá nhân và tránh những cuộc cãi vã về tiền bạc trong các mối quan hệ.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.