Vụ hoả hoạn mới xảy ra tại Thái Lan, khiến cho một cặp vợ chồng tử vong. Khi ập vào để chữa cháy, lính cứu hoả đã chứng kiến một cảnh tượng hiếm thấy.

Mới đây, một vụ hoả hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại thủ đô Bangkok của Thái Lan khiến 2 người tử vong. Điều đáng nói là cảnh tượng trong ngôi nhà bị cháy đã khiến cho bất cứ ai có dịp chứng kiến, kể cả các lính cứu hoả cũng phải sững sờ.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, đám cháy đã bùng phát vào buổi sáng sớm tại quận Thon Buri, Bangkok vào sáng ngày hôm thứ Bảy, 18 tháng 7 vừa qua.

Cảnh tượng gây sốc trong ngôi nhà bị hoả hoạn khiến 2 vợ chồng tử vong

Cảnh sát từ Trạm Cảnh sát Samre đã được gọi đến hiện trường vụ cháy nhà ở phường Samre vào khoảng 6 giờ sáng. Lính cứu hỏa từ Trạm Cứu Hỏa và Cứu Hộ Talat Phlu, cùng với tình nguyện viên từ Quỹ Poh Teck Tung, cũng đã nhanh chóng có mặt trước tình huống khẩn cấp này.

Ngôi nhà bị hoả hoạn tại Bangkok khiến 2 vợ chồng thiệt mạng. (Nguồn ảnh: Cơ quan Cứu hoả và Cứu hộ Thái Lan)

Hình ảnh được ghi lại tại hiện trường cho thấy ngọn lửa đã bao trùm tầng một của ngôi nhà ba tầng và đang lan sang tầng hai khi đội cứu hộ đến nơi. Lính cứu hỏa đã kiểm soát được đám cháy trong vòng khoảng 15 phút.

Tuy nhiên, sau khi vào trong khuôn viên, các nhân viên cứu hộ đã phát hiện thi thể của một người đàn ông 62 tuổi và một người phụ nữ 58 tuổi trong một phòng ở tầng hai. Các nhân viên cũng phát hiện thi thể của hơn 30 con mèo trong các lồng, trong khi 13 con mèo đã được cứu sống trong quá trình tìm kiếm ban đầu.

Tổng cộng đã có 73 con mèo thiệt mạng trong khi 17 con mèo may mắn còn sống sót đã được cứu và đang chờ đợi được nhận nuôi.

Trong căn nhà là rất nhiều lồng nuôi nhốt mèo và đã có 73 con mèo thiệt mạng. (Nguồn ảnh: Matichon)

Cảnh sát cho biết ban đầu nguyên nhân vụ cháy được cho là do chập điện, mặc dù các điều tra viên vẫn tiếp tục kiểm tra hiện trường trước khi xác nhận nguyên nhân chính xác.

Thống đốc Bangkok, ông Chadchart Sittipunt đã đến thăm hiện trường vào sáng hôm đó để tìm hiểu tình hình từ các nhân viên cứu hộ.

17 chú mèo đã được cứu sống và đang chờ được nhận nuôi. (Nguồn ảnh: Matichon)

Theo các quan chức, lính cứu hỏa đã đến hiện trường trong vòng sáu phút sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp. Tuy nhiên, khi đội cứu hỏa đến nơi, ngọn lửa đã lan rộng khắp ngôi nhà.

Thống đốc cho biết 2 nạn nhân xấu số là một cặp vợ chồng. Họ đã dành hết tâm huyết để chăm sóc mèo hoang và đã nuôi nấng khoảng 100 con vật tại ngôi nhà của mình. Lòng tốt và sự tận tuỵ của họ đã khiến nhiều người vô cùng xúc động, thương xót cho số phận hẩm hiu của họ.

Nạn nhân là những người rất tận tuỵ, dành hết tâm huyết để chăm sóc động vật hoang

Được biết, những con vật may mắn được cứu sống ban đầu được đưa đến Văn phòng Quận Thon Buri rồi sau đó chuyển đến Trại Chó và Mèo của Chính quyền Đô thị Bangkok tại quận Prawet.

Ông Chadchart kêu gọi những ai quan tâm đến việc nhận nuôi những con mèo còn sống sót hãy liên hệ với trại cứu hộ.

"Tôi xin gửi lời chia buồn tới thân nhân và bạn bè của những người bị nạn. Họ là những người tốt và đã chăm sóc gần 100 con mèo. Nếu ai muốn nhận nuôi 17 con mèo còn sống sót, xin hãy liên hệ với chúng tôi."

Thống đốc cũng nói thêm rằng nhiều con vật được cho là đã chết sau khi hít phải khói khi bị nhốt trong lồng.

Dựa trên đánh giá ban đầu, các quan chức tin rằng vụ cháy bắt đầu từ tầng trệt rồi lan lên các tầng trên.

"Tôi xin gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân. Đây là một thảm kịch mà không ai trong chúng ta muốn chứng kiến. Chúng ta đều cần phải cẩn trọng hơn", trích lời phát biểu của Thống đốc.

Matichon đưa tin rằng cảnh sát đang tiếp tục điều tra để xác định chính xác nguyên nhân của vụ cháy.

Trong khi đó, vụ cháy cũng là lời cảnh báo cho các gia đình trong việc bảo đảm an toàn không gian sống, đặc biệt là trong mùa hè này. Các bạn hãy luôn chú ý:

- Kiểm tra hệ thống điện: Đảm bảo rằng hệ thống điện trong nhà bạn được lắp đặt đúng cách và không có dấu hiệu hư hỏng. Tránh sử dụng quá nhiều thiết bị điện trên một ổ cắm.

- Bảo quản vật liệu dễ cháy: Giữ các vật liệu dễ cháy như xăng, dầu, và hóa chất ở nơi an toàn, xa nguồn nhiệt và không để chúng trong nhà.

- Sử dụng bếp an toàn: Khi nấu ăn, không để bếp không có người trông coi và luôn tắt bếp khi không sử dụng.

- Dọn dẹp khu vực xung quanh: Dọn dẹp cỏ khô, lá cây và các vật liệu dễ cháy xung quanh nhà để giảm nguy cơ cháy lan.

- Lắp đặt hệ thống báo cháy: Đảm bảo rằng bạn có hệ thống báo cháy hoạt động tốt và kiểm tra định kỳ.

- Tạo lối thoát hiểm: Lên kế hoạch cho lối thoát hiểm trong trường hợp xảy ra hoả hoạn và đảm bảo mọi thành viên trong gia đình đều biết.

- Giáo dục gia đình: Thảo luận với các thành viên trong gia đình về cách phòng tránh hoả hoạn và cách ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Gia Linh (Theo The Thaiger)