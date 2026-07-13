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Xem UAV Iran tiêu diệt hệ thống HIMARS của Mỹ ở Kuwait

Hoàng Vân
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Ngày 12/7, Fars News đưa tin, các cuộc tấn công bằng UAV của Iran đã phá hủy một số hệ thống phóng tên lửa HIMARS của Mỹ tại Kuwait.

UAV Iran tấn công hệ thống HIMARS của Mỹ tại Kuwait tháng 7 năm 2026 - Ảnh 1.

Hệ thống HIMARS của Mỹ ở Kuwait.

Nhà báo Barak Ravid của Axios dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên đưa tin, ngày 12/7, Mỹ đã thực hiện một vài cuộc tấn công vào các hệ thống tên lửa và phòng không, cũng như tàu nhỏ của hải quân Iran, tại một số địa điểm xung quanh eo biển Hormuz.

Đài truyền hình Press TV của Iran đưa tin về nhiều vụ nổ gần đảo Qeshm, đồng thời chia sẻ đoạn video cho thấy khói bốc lên từ khu vực này.

Qeshm là hòn đảo lớn nhất của Iran ở Vịnh Ba Tư và được cho là địa điểm quan trọng đối với hệ thống phòng thủ ven biển, hệ thống radar và các tài sản hải quân của nước này.

Cuối cùng ngày, hãng tin Fars đưa tin, lực lượng Iran đã sử dụng UAV để phá hủy các bệ phóng tên lửa HIMARS ở Kuwait, vốn đã được chuẩn bị để bắn vào lãnh thổ Iran.


Theo hãng tin này, 3 tên lửa đạn đạo cũng đã được bắn về phía khu vực Al Mina của Kuwait và một địa điểm đặt hệ thống tên lửa ATACMS của Mỹ.

Fars News đồng thời nhấn mạnh, các mục tiêu quân sự của Mỹ ở Bahrain, Qatar, Jordan và Oman cũng đã bị nhắm mục tiêu trong suốt cả ngày.

Nguồn tin này cũng cho biết, 3 sĩ quan Mỹ đã thiệt mạng và một số người khác bị thương - một tuyên bố mà Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) đã bác bỏ.

Quân đội Kuwait xác nhận nước này đã bị tấn công nhưng không đề cập đến tuyên bố của hệ thống HIMARS hay bất kỳ thương vong nào của người Mỹ, cũng không đổ lỗi cho Iran.

Họ cho biết, 3 trạm biên giới trên bộ ở phía Bắc nước này đã bị tấn công trong một "cuộc tấn công hung hãn mang tính tội phạm" gây ra "thiệt hại vật chất", trong khi một UAV thù địch đã tấn công một giàn khoan dầu ngoài khơi do Công ty Dầu khí Kuwait vận hành, làm bị thương một công nhân.

Iran và quân đội Mỹ tiếp tục đối đầu sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời sụp đổ hồi đầu tháng 7/2026.

Mỹ cáo buộc Iran tấn công các tàu thuyền ở eo biển Hormuz, trong khi Iran cho rằng, một số tàu đã không tuân thủ chỉ thị khi đi qua.

Iran sau đó tuyên bố đóng cửa eo biển - điều mà các quan chức Mỹ bác bỏ và cho rằng giao thông thương mại vẫn tiếp tục di chuyển qua tuyến đường thủy này.

Theo RT
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Tags

Mỹ

quân sự

HIMARS

UAV Iran

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