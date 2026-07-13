Người Việt đã mắc "cú lừa thế kỷ" vì kim cương suốt bao năm qua: Thứ này không hề hiếm và đắt tiền đến vậy?

Bằng chiêu trò quảng cáo và thao túng tâm lý suốt nhiều thập kỷ, kim cương đã trở thành biểu tượng xa hoa vĩnh cửu. Nhưng các bê bối đã bóc trần và kéo thứ trang sức này về đúng bản chất thật.

Trong nhiều thế kỷ, kim cương luôn được tôn vinh là biểu tượng tối cao của sự vĩnh cửu, tình yêu xa hoa và vị thế xã hội của giới thượng lưu. Tuy nhiên, dưới lăng kính kinh tế học và điều tra thị trường, giá trị thực tế của loại đá quý này không như những gì người ta tưởng tượng.

Những phân tích về lịch sử độc quyền nguồn cung, các chiến dịch tiếp thị tâm lý học đại chúng tinh vi và sự trỗi dậy của công nghệ sản xuất kim cương nhân tạo đã bóc trần bản chất của một thị trường bị thao túng tinh vi.

Bản chất của sự khan hiếm và quyền lực độc quyền từ đế chế De Beers

Quan điểm phổ biến cho rằng kim cương vô cùng quý hiếm trong tự nhiên thực chất là kết quả của một nỗ lực truyền thông và kiểm soát thương mại kéo dài hơn một thế kỷ, thay vì phản ánh thực tế địa chất học.

Về mặt địa chất, trữ lượng kim cương thô trên Trái Đất vô cùng dồi dào, phân bổ rộng rãi từ Nga, Canada, Úc cho đến các quốc gia châu Phi như Botswana. Sự sụp đổ giá trị của kim cương đã suýt xảy ra vào những năm 1870 sau khi các mỏ kim cương khổng lồ được phát hiện tại Nam Phi.

Để ngăn chặn xu hướng bão hòa và bảo vệ biên lợi nhuận, Cecil Rhodes đã thành lập Tập đoàn De Beers vào năm 1888 nhằm thâu tóm toàn bộ các hoạt động khai thác và phân phối.

Cơ chế thao túng thị trường của De Beers được vận hành thông qua việc thiết lập một liên minh phân phối chặt chẽ. Vào năm 1889, Rhodes đã đàm phán thành công một thỏa thuận chiến lược với Nghiệp đoàn Kim cương London để cam kết thu mua một lượng kim cương cố định với mức giá thỏa thuận trước, từ đó điều tiết sản lượng bán ra và duy trì giá bán ở mức cao.

Sự can thiệp này thể hiện rõ nhất trong giai đoạn suy thoái thương mại 1891–1892, khi De Beers chủ động cắt giảm nguồn cung để giữ vững giá trị thị trường. Dưới sự điều hành tiếp theo của gia đình Oppenheimer từ thế kỷ 20, De Beers đã hoàn thiện mô hình độc quyền một kênh.

Tập đoàn sẵn sàng xả kho làm ngập lụt thị trường bằng những loại kim cương tương tự để dìm giá các đối thủ độc lập không hợp tác, đồng thời mua lại và tích trữ lượng kim cương dư thừa toàn cầu để tạo ra một sự khan hiếm nhân tạo hoàn hảo.

Mặc dù thị phần phân phối của De Beers đã suy giảm nghiêm trọng do sự xuất hiện của các nguồn cung mới và các rào cản pháp lý chống độc quyền, mô hình kiểm soát nguồn cung này đã đặt nền móng vững chắc cho việc định vị kim cương là một mặt hàng xa xỉ phẩm xa tầm với của đại chúng.

Chiến dịch tiếp thị N.W. Ayer và cuộc thao túng tâm lý

Sự khan hiếm nhân tạo về mặt vật lý sẽ không thể tồn tại bền vững nếu thiếu đi một mỏ neo tâm lý vững chắc trong tâm trí người tiêu dùng.

Trước thập niên 1930, nhẫn đính hôn bằng kim cương hoàn toàn không phải là một chuẩn mực văn hóa; người tiêu dùng thời bấy giờ ưu tiên lựa chọn các loại đá quý có màu sắc như hồng ngọc, ngọc bích hoặc nhẫn trơn.

Cuộc đại suy thoái đã buộc De Beers phải tìm kiếm một giải pháp tiếp thị mang tính cách mạng thông qua việc hợp tác với công ty quảng cáo N.W. Ayer & Son vào năm 1938 với mục tiêu đầy tham vọng: chế tạo ra một nhu cầu xã hội cho một danh mục sản phẩm không ai thực sự cần.

Năm 1947, Frances Gerety, một nữ copywriter 31 tuổi của N.W. Ayer, người dành cả đời mình để cống hiến cho việc quảng cáo của De Beers và qua đời vào năm 1999 mà chưa từng kết hôn, đã viết nên khẩu hiệu kinh điển của thế kỷ: "A Diamond is Forever" (Kim cương là vĩnh cửu).

Sự thiên tài của slogan này không chỉ nằm ở khía cạnh lãng mạn hóa chất liệu carbon cứng nhất hành tinh, mà nằm ở tính toán kinh tế học sâu sắc.

Bằng cách gắn chặt sự bền bỉ vật lý của viên đá với khái niệm về một tình yêu trường tồn mà đến bây giờ đã trở thành quan niệm in hằn trong tâm trí tất cả mọi người, chiến dịch đã biến kim cương thành một loại trang sức vô giá, đỉnh lưu nhất thế giới, và hành động bán lại kim cương thành một sự cấm kỵ về mặt cảm xúc.

Một viên kim cương cũ bị bán lại đồng nghĩa với việc gia tăng nguồn cung thứ cấp, trực tiếp đe dọa đến cấu trúc giá của kim cương mới. Nhờ mỏ neo tâm lý này, người tiêu dùng tự nguyện giữ chặt món đồ trang sức trong tủ kính gia đình, giúp De Beers triệt tiêu hiệu quả thị trường giao dịch lại.

Để tối đa hóa doanh thu, De Beers tiếp tục cấy ghép vào nhận thức xã hội quy tắc tài chính mua nhẫn cưới bằng hai tháng lương (sau này phát triển thành ba tháng lương tại một số quốc gia).

Quy tắc này hoàn toàn không dựa trên bất kỳ cơ sở kinh tế học hay truyền thống lịch sử nào, mà là một mỏ neo giá trị được thiết kế để liên kết trực tiếp mức chi tiêu với thu nhập cá nhân của người mua thay vì giá trị nội tại của viên đá.

De Beers cũng thâm nhập sâu rộng vào Hollywood, tài trợ cho các kịch bản phim ảnh có cảnh cầu hôn bằng nhẫn kim cương và tài trợ trang sức cho các diễn viên trên thảm đỏ, đồng thời mở rộng chiến dịch sang các thị trường như châu Âu và Nhật Bản để biến một thói quen tiêu dùng mới nổi thành một nghi thức bắt buộc mang tính toàn cầu.

Cuộc trỗi dậy của kim cương nhân tạo và thách thức đánh tráo chất lượng

Thế nhưng, thế độc quyền xây dựng trên huyền thoại "vĩnh cửu" của kim cương tự nhiên đang bị lung lay dữ dội trước sự phát triển vượt bậc của công nghệ sản xuất kim cương nhân tạo trong phòng thí nghiệm.

Kim cương nhân tạo ngày nay không còn là những chất giả kim cương có cấu trúc hóa học khác biệt như Cubic Zirconia hay Moissanite. Chúng là kim cương thực thụ, cấu thành từ các nguyên tử carbon kết tinh trong mạng tinh thể isotropic 3D tương tự hoàn toàn với đá tự nhiên, sở hữu các đặc tính vật lý, hóa học và quang học hoàn mỹ.

Sự hoàn thiện này đạt được nhờ hai phương pháp sản xuất tiên tiến là HPHT (áp suất và nhiệt độ cao nhằm mô phỏng điều kiện kiến tạo địa chất sâu trong lòng đất) và CVD (sử dụng dòng khí chứa carbon hóa hơi trong môi trường chân không để bám tụ và nuôi dưỡng tinh thể theo từng lớp cực mỏng).

Quá trình này chỉ mất từ vài tuần đến vài tháng thay vì hàng tỷ năm như tự nhiên. Vào năm 2018, Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC) đã chính thức công nhận kim cương nhân tạo là kim cương thực.

Tiếp đó, kể từ ngày 1/7/2019, Viện Ngọc học Hoa Kỳ (GIA) đã loại bỏ thuật ngữ "tổng hợp" khỏi các báo cáo phân loại của mình, áp dụng thang đo màu sắc và độ tinh khiết tương tự như kim cương tự nhiên.

Sự tương đồng tuyệt đối về mặt cảm quan nhưng chênh lệch sâu sắc về mặt chi phí và bản chất nguồn cung đang tạo điều kiện cho các hành vi gian lận thương mại tinh vi.

Do kim cương nhân tạo thô có giá thành sản xuất cực thấp (dưới 300 USD cho mỗi carat) trong khi giá bán lẻ kim cương tự nhiên lên tới hàng ngàn USD, rủi ro đánh tráo chất lượng và nguồn gốc đang trở thành vấn nạn nhức nhối.

Việc cố tình trà trộn kim cương nhân tạo vào các trang sức kim cương tự nhiên tấm, hoặc giả mạo chứng thư kiểm định nhằm bán sản phẩm phòng thí nghiệm với mức giá xa xỉ của hàng thiên nhiên khai thác mỏ đã trực tiếp phá hủy tính minh bạch và xâm hại quyền lợi của người tiêu dùng.

Các vụ việc kim cương rúng động ở Việt Nam

Thị trường kinh doanh đá quý Việt Nam sở hữu quy mô giao dịch đáng kinh ngạc, thể hiện qua việc chi tới 121.538.680 USD (tương đương khoảng 3.160 tỷ đồng) chỉ trong sáu tháng đầu năm 2026 để nhập khẩu kim cương.

Trong đó, Ấn Độ tiếp tục là quốc gia cung cấp lớn nhất với kim ngạch 63.2 triệu USD, chiếm 52% thị phần, tiếp theo là Bỉ (17.9 triệu USD), Israel (9 triệu USD) và Botswana (7.7 triệu USD).

Tuy nhiên, đằng sau dòng tiền ngàn tỷ này vẫn còn những khoảng tối làm lung lay niềm tin của giới mộ điệu trang sức xa xỉ.

Mới đây, hàng loạt vụ buôn lậu kim cương và sử dụng kim cương lậu sai thông số so với chứng thư GIA gốc với giá rẻ bị cơ quan chức năng phanh phui.

Các đối tượng bị tố mài xóa mã số cạnh GIA nguyên bản khắc bằng laser trên gờ của viên đá lậu, đánh bóng bề mặt và khắc đè lên đó mã định danh nhận diện mới, đồng thời cấp giấy chứng nhận kiểm định mới để hợp thức hóa nguồn gốc và nâng khống giá trị thương mại của sản phẩm.

Thêm vào đó là những thông tin hoài nghi từ người mua về các cửa hàng lớn hiện đang bán sản phẩm không trùng khớp mã số GIA hoặc sử dụng đá giả đã châm ngòi cho một làn sóng hoảng loạn diện rộng.

Hàng trăm khách hàng đã xếp hàng dài trước các cửa tiệm để yêu cầu thu đổi, kiểm tra hoặc chấp nhận cắt lỗ tháo chạy để bảo toàn dòng tiền. Sự sụt giảm niềm tin nhanh chóng tạo ra một cuộc khủng hoảng thanh khoản dây chuyền.

Người tiêu dùng nên tỉnh táo

Sự kết hợp giữa nghệ thuật thao túng độc quyền từ quá khứ và những bê bối buôn lậu và làm giả kim cương đã khẳng định một sự thật khách quan: giá trị thương mại cực cao của kim cương tự nhiên phần lớn là một cấu trúc giá trị nhân tạo được dựng lên bởi truyền thông đại chúng, chứ không phản ánh đúng giá trị vật chất hay sự khan hiếm thực tế của tài nguyên.

Sự trỗi dậy của kim cương nhân tạo với chất lượng tương đồng tuyệt đối nhưng giá thành sản xuất rẻ hơn hàng chục lần đang dần bóc trần huyền thoại xa xỉ này, kéo thị trường về đúng bản chất tiêu dùng của nó.

Để tự bảo vệ mình trước những biến động và rủi ro gian lận của thị trường kim cương hiện nay, người tiêu dùng cần xây dựng một tư duy mua sắm thông thái và tỉnh táo.

Cần từ bỏ hoàn toàn quan niệm coi kim cương thông thường là một kênh đầu tư giữ vốn hay phòng ngừa lạm phát tương tự như vàng. Ngoại trừ các viên kim cương màu cực kỳ quý hiếm có chứng thư quốc tế đặc biệt được săn đón tại các sàn đấu giá chuyên nghiệp, kim cương trang sức thông thường cần được nhìn nhận đúng nghĩa là một loại hàng hóa tiêu dùng cá nhân, một sản phẩm trang trí hao mòn theo thời gian tương tự như xe hơi hay đồ hiệu thời trang.

Xe điện Trung Quốc đang lâm vào cảnh tàn nhẫn nhất: “Chúng đang tự ăn thịt chính mình" "Cuộc cách mạng xe điện tại Trung Quốc hiện đang bước vào giai đoạn tàn nhẫn nhất: Tự ăn thịt chính những đứa con của nó."

Đối với nhu cầu sử dụng trang sức đeo hàng ngày hoặc thay đổi mẫu mã thường xuyên theo xu hướng thời trang, việc lựa chọn kim cương nhân tạo (đặc biệt là các sản phẩm có chứng nhận uy tín quốc tế như IGI) là một giải pháp tài chính thông minh.

Lựa chọn này giúp người tiêu dùng sở hữu một viên đá có độ rực rỡ và độ cứng hoàn hảo tương tự kim cương thiên nhiên nhưng tiết kiệm được từ 50% đến 70% ngân sách chi trả.

Khi quyết định chi trả cho các viên kim cương tự nhiên có giá trị lớn, người mua không được phép tin tưởng hoàn toàn vào các lời cam kết miệng hay giấy chứng nhận nội bộ của cửa hàng.

Bắt buộc phải yêu cầu cung cấp chứng thư kiểm định độc lập của các tổ chức uy tín toàn cầu như GIA, đồng thời yêu cầu cửa hàng hỗ trợ soi trực tiếp mã số cạnh laser bằng thiết bị chuyên dụng có độ phóng đại tối thiểu 30x để đối chiếu chéo với cơ sở dữ liệu trực tuyến của GIA trước khi hoàn tất thủ tục thanh toán.