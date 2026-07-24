Không quân Mỹ cho thấy họ sắp tung vào chiến dịch tấn công Iran những phương tiện tốt nhất của mình.

Theo ấn phẩm The War Zone (TWZ), máy bay chiến đấu hạng nặng F-15EX Eagle II của Không quân Mỹ, ban đầu được xem xét để trang bị vũ khí không đối không nhằm tiêu diệt tiêm kích địch, đã lần đầu tiên thả bom dẫn đường chính xác.

Được biết 1 chiếc F-15EX thuộc Phi đội 142 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ đã thả 24 quả bom huấn luyện BDU-50 và 12 quả bom BDU-56 trong 10 chuyến bay. Các quả bom theo báo cáo đã đến được mục tiêu khi thử nghiệm tại Trường bắn Mountain Home "với kết quả khả quan".

Bom BDU-50/B và BDU-56/B có hình dạng và trọng lượng giống hệt bom chiến đấu Mk 82 và Mk 84. Những quả bom này được sử dụng kết hợp với bộ dụng cụ Joint Direct Attack Munition (JDAM), giúp chuyển đổi bom rơi tự do thành vũ khí dẫn đường chính xác.

Theo bài báo, tiêm kích đa năng F-15EX thế hệ mới sẽ có khả năng thay thế phi đội máy bay chiến đấu - ném bom F-15E Strike Eagle đã lỗi thời. "Việc mua thêm phiên bản F-15EX theo kế hoạch có thể cho phép loại biên ít nhất một số máy bay F-15E cũ hơn, cũng như các dòng chiến đấu cơ khác", bài báo nêu rõ.

Tiêm kích F-15EX có thể mang theo tải trọng vũ khí rất lớn.

Vấn đề đáng quan tâm nữa là việc Không quân Mỹ cho tiêm kích F-15EX thử nghiệm ném bom dẫn đường theo nhận xét nhằm chuẩn bị cho chúng tham gia cuộc chiến chống Iran.

Chiếc F-15EX có thể mang tới 12 tên lửa không đối không AIM-120 AMRAAM. Máy bay này có 23 điểm treo vũ khí, thùng nhiên liệu và thiết bị định vị mục tiêu. Trong trường hợp mang đầy tải trọng, lượng bom đạn lên tới 10,6 tấn khiến Eagle II được gọi là "xe tải tên lửa".

Việc khi huy động F-15EX tham gia ném bom mục tiêu quân sự trên đất Iran sẽ mang lại hiệu quả không kém những chiếc B-1B Lancer cồng kềnh, trong khi khả năng sống sót và chi phí vận hành đều tốt hơn rất nhiều.

Theo The War Zone



