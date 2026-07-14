Pháp sẽ bán lô máy bay chiến đấu Rafale đầu tiên gồm 16 chiếc cho Ukraine và chúng sẽ sớm được bàn giao.

"Pháp và Ukraine đã đạt thỏa thuận về việc bán lô máy bay chiến đấu Rafale đầu tiên gồm 16 chiếc. Ukraine dự kiến sẽ nhận được những tiêm kích đầu tiên vào năm 2028 - 2029".

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa ra tuyên bố này trong một cuộc họp báo sau buổi họp mặt của "Liên minh các nước sẵn sàng hợp tác" tại Paris.

"Đây là dự án mua 16 máy bay Rafale và các hệ thống vũ khí đi kèm. Những chuyến bay thử nghiệm đầu tiên có thể diễn ra sớm nhất vào năm 2028 - 2029, việc huấn luyện nhân viên sẽ bắt đầu trong những tháng tới", ông Macron nhấn mạnh.

Máy bay chiến đấu Rafale của Không quân Pháp trong cuộc tập trận Topaz 2026.

Vào tháng 11/2025, có thông tin cho biết Pháp dự định bán tới 100 máy bay chiến đấu Rafale để tăng cường sức mạnh cho Không quân Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron đã ký một thỏa thuận về việc chính quyền Ukraine mua sắm trang thiết bị quốc phòng.

Ngay từ tháng 12/2025, phái đoàn Ukraine đã gặp gỡ Giám đốc điều hành của Công ty hàng không vũ trụ Dassault Aviation và thảo luận về khả năng nội địa hóa máy bay chiến đấu Rafale.

Tới tháng 3/2026, có thông tin cho biết Ukraine đang chuẩn bị thanh toán trước cho những chiếc máy bay chiến đấu JAS 39 Gripen đầu tiên từ Thụy Điển và Rafale từ Pháp.

Với diễn biến trên, Không quân Ukraine được dự báo sẽ có năng lực tác chiến ngang ngửa, nếu không muốn nói là có phần trội hơn Nga trong vài năm tới, khi đó nước này sẽ có phi đội tiêm kích hỗn hợp do phương Tây chế tạo bao gồm F-16, JAS 39 Gripen và Rafale.