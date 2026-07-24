Xe đạp điện bị "tố" vượt giới hạn tốc độ

Chiếc xe đạp điện chở hàng của một người đàn ông tại Anh bị nhầm là xe bất hợp pháp và bị tiêu hủy, dù thực tế chiếc xe hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn pháp lý.

Theo BBC , chủ sở hữu chiếc xe là ông Matin Zandi, sinh sống tại thành phố Birmingham. Phương tiện bị tịch thu là mẫu xe đạp chở hàng chạy điện Tern GSD trị giá khoảng 6.000 bảng Anh (hơn 210 triệu đồng), được cấp thông qua một chương trình do chính quyền địa phương hỗ trợ nhằm khuyến khích người dân sử dụng các phương tiện giao thông thân thiện với môi trường.

Tern GSD là xe đạp điện﻿ chở hàng ba chỗ ngồi. Ảnh: Carscoops

Sự việc xảy ra trong một chiến dịch của cảnh sát địa phương nhằm xử lý các phương tiện hai bánh chạy điện có công suất lớn hoạt động trái phép. Những mẫu xe này có ngoại hình tương tự xe đạp nhưng sở hữu hiệu năng gần với xe máy điện và hầu như không cần đạp để di chuyển.

Tuy nhiên, chiếc Tern GSD của ông Zandi không thuộc nhóm phương tiện này. Mẫu xe được trang bị hệ thống trợ lực điện chỉ hoạt động đến tốc độ tối đa 25 km/h, đúng ngưỡng cho phép theo quy định hiện hành tại Anh đối với xe đạp điện.

Dẫu vậy, cảnh sát địa phương vẫn kết luận chiếc xe vượt quá giới hạn tốc độ quy định sau khi tiến hành một bài kiểm tra ngay tại hiện trường.

Theo đó, lực lượng chức năng đã nhấc bánh sau lên khỏi mặt đất rồi quay bàn đạp bằng tay. Thao tác này khiến đồng hồ tốc độ điện tử hiển thị mức vận tốc cao hơn nhiều so với giới hạn cho phép.

Theo BBC , ông Zandi đã nhiều lần giải thích với cảnh sát rằng phép thử trên chỉ phản ánh tốc độ quay tự do của bánh xe khi không chịu tải, chứ không chứng minh mô-tơ điện đang hỗ trợ vượt quá mức cho phép.

Ông Matin Zandi cho rằng xe đạp điện của mình đã bị nhầm là phương tiện bất hợp pháp. Ảnh: BBC

Nói cách khác, phép thử không phản ánh điều kiện vận hành thực tế của chiếc xe. Tuy nhiên, lời giải thích của ông Zandi đã không được chấp nhận và chiếc xe bị tịch thu và tiêu hủy .

Không chỉ mất chiếc xe đạp điện đắt tiền, ông Zandi còn được thông báo có thể phải đối mặt với án phạt tiền và bị trừ điểm trên giấy phép lái xe.

Chiếc xe đạp điện GSD hợp pháp và được Hội đồng thành phố Birmingham cung cấp như một phần của chương trình giảm ô nhiễm. Ảnh: BBC

Hiện chủ xe đã khởi kiện để tìm lại công bằng với sự hỗ trợ từ các tổ chức và nhà sản xuất. Các tổ chức bảo vệ quyền lợi người đi xe đạp cho biết rằng những sai sót tương tự từng xảy ra với nhiều phương tiện hợp pháp khác, bao gồm cả thiết bị hỗ trợ dành cho người khuyết tật.

Về phía cơ quan chức năng, cảnh sát West Midlands xác nhận đã tiếp nhận đơn khiếu nại liên quan đến vụ việc và đang tiến hành rà soát lại quy trình xử lý.