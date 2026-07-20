Thị trường ô tô Trung Quốc nóng chưa từng thấy, trung bình hơn 4 mẫu xe mới ra mắt mỗi ngày

Thị trường ô tô Trung Quốc cạnh tranh khốc liệt; lái xe qua khu vực có nguy cơ sạt lở, tài xế cần đặc biệt lưu ý điều này; VinFast mở rộng hệ thống hậu mãi tại Philippines.

Thị trường ô tô Trung Quốc cạnh tranh khốc liệt

Thị trường ô tô Trung Quốc đang chứng kiến cuộc cạnh tranh khốc liệt chưa từng có. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các nhà sản xuất đã giới thiệu hoặc nâng cấp khoảng 650 mẫu xe, tương đương trung bình hơn 4 mẫu mới mỗi ngày. Trong số này có khoảng 30 mẫu xe hoàn toàn mới được ra mắt mỗi tháng, vượt xa tốc độ phát triển sản phẩm tại nhiều thị trường lớn.

Nhà máy BYD. (Ảnh: InsideEVs)

Doanh số tăng trưởng chậm, cuộc chiến giảm giá kéo dài và áp lực giành thị phần khiến các hãng liên tục rút ngắn chu kỳ phát triển, tung sản phẩm mới với tốc độ chưa từng thấy. AI cũng góp phần đẩy nhanh quá trình thiết kế và phát triển công nghệ. Bên cạnh đó, các hãng đẩy mạnh đầu tư vào ADAS, pin mật độ năng lượng cao và sạc nhanh để tạo lợi thế.

Lái xe qua vùng có nguy cơ sạt lở: 5 lưu ý quan trọng để tránh rủi ro

Ảnh được tạo bởi AI.

VinFast mở rộng hệ thống hậu mãi tại Philippines

VinFast vừa hợp tác với Bespoke Logistics để phát triển trung tâm phân phối tích hợp xưởng dịch vụ tại thành phố Carmona, Philippines. Với diện tích 20.000 m² và sức chứa lên tới 30.000 xe, cơ sở này đảm nhiệm lưu kho, kiểm tra kỹ thuật, quản lý bãi xe, vận chuyển và giao xe máy điện VinFast trước khi đến tay khách hàng.

Hai bên cũng phối hợp đào tạo, chứng nhận kỹ thuật viên, chuyển giao quy trình vận hành và xây dựng hệ thống cung ứng linh kiện. Động thái này nằm trong chiến lược phát triển hệ sinh thái xe máy điện toàn diện của VinFast tại Philippines, nơi hãng đang bán ba mẫu xe đổi pin gồm Evo, Feliz II và Viper, đồng thời từng bước hoàn thiện mạng lưới phân phối, dịch vụ hậu mãi và trạm đổi pin.

(Tổng hợp)











