Xe cứu thương chạy bằng điện mặt trời đầu tiên trên thế giới

Một nhóm sinh viên tại Hà Lan vừa giới thiệu mẫu xe cứu thương chạy bằng năng lượng mặt trời được cho là đầu tiên trên thế giới. Dự án hướng tới mục tiêu đưa dịch vụ y tế đến những khu vực hẻo lánh, nơi người dân khó tiếp cận các cơ sở khám chữa bệnh.

Mẫu xe có tên Stella Juva sở hữu thiết kế hiện đại với tông màu trắng - vàng nổi bật. Phần mui được tích hợp các tấm pin năng lượng mặt trời không chỉ cung cấp điện cho hệ truyền động mà còn vận hành nhiều thiết bị y tế như máy chụp X-quang, máy khử rung tim, thiết bị siêu âm và các dụng cụ cấp cứu khác.

Xe có hai chỗ ngồi, đạt tốc độ tối đa 120 km/h và được thiết kế để có thể vận hành trên các địa hình khó tiếp cận. Trong điều kiện thời tiết nắng, Stella Juva có phạm vi hoạt động lên tới 715 km. Xe cũng được trang bị bộ pin tích điện từ năng lượng mặt trời, giúp duy trì hoạt động vào ban đêm hoặc khi thời tiết nhiều mây.

Xe cứu thương năng lượng mặt trời Stella Juva được thiết kế để tiếp cận các khu vực xa xôi, hẻo lánh. Ảnh: AFP

Theo Mathijs van Gerven, 21 tuổi, sinh viên ngành kỹ thuật y sinh tại Đại học Công nghệ Eindhoven và là trưởng dự án, Stella Juva được phát triển nhằm mang dịch vụ y tế đến tận nơi bệnh nhân sinh sống, thay vì đưa bệnh nhân đến bệnh viện.

Bên trong xe được trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ khám chữa bệnh lưu động, bao gồm bộ xét nghiệm bệnh lao, khoang bảo quản vaccine có hệ thống làm lạnh và máy siêu âm dành cho phụ nữ mang thai.

Nhóm nghiên cứu dự kiến sẽ đưa Stella Juva tới Kenya trong tháng tới để đánh giá khả năng vận hành trong điều kiện thực tế.

Theo bà Femke Maurits, Quản lý Đối tác của tổ chức nhân đạo Amref Health Africa, sáng kiến này xuất phát từ nhu cầu cấp thiết tại nhiều quốc gia châu Phi - nơi khoảng cách từ các ngôi làng hẻo lánh đến cơ sở y tế là rất xa.

Trong khi đó, phương tiện giao thông công cộng còn hạn chế, nhiên liệu đắt đỏ và hệ thống điện không ổn định. Theo bà Maurits, một giải pháp như Stella Juva có thể góp phần giải quyết những thách thức lớn trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Bà Maurits cho rằng một trong những ưu điểm lớn nhất của xe cứu thương chạy bằng điện mặt trời là khả năng hoạt động độc lập trong thời gian dài.

"Xe được thiết kế để di chuyển quãng đường rất xa. Nhờ sử dụng năng lượng mặt trời, sau khi đến điểm khám chữa bệnh, xe không cần quay về trạm trung tâm để sạc mà có thể tiếp tục hành trình đến các khu vực khác" , bà chia sẻ với AFP.

Chiếc xe này có máy khử rung tim, máy chụp X-quang và kho lạnh bảo quản vắc-xin. Ảnh: AFP

Để hoàn thành dự án, nhiều thành viên trong nhóm đã tạm dừng việc học trong suốt một năm. Khoang lái của Stella Juva được bố trí bảng đồng hồ hiển thị tốc độ và tình trạng pin, trong khi toàn bộ thiết bị y tế được sắp xếp ở phía sau xe.

Trong buổi ra mắt, Stella Juva vận hành êm ái trên đường thử tại trung tâm kiểm định ở miền Trung Hà Lan. Tuy nhiên, nhóm phát triển thừa nhận điều kiện tại Kenya sẽ khắc nghiệt hơn nhiều.

Hiện Stella Juva mới chỉ là nguyên mẫu. Trưởng dự án cho rằng để tạo ra tác động thực sự, dự án cần được thương mại hóa với quy mô lớn hơn cũng như có sự hợp tác của các công ty và đối tác công nghệ.