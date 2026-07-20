World Cup 2026 khép lại, nhưng "nhà vô địch" thật sự có thể không phải là Tây Ban Nha

Không phải Tây Ban Nha, nhiều chuyên gia cho rằng đây mới được coi là "nhà vô địch" thật sự tại World Cup 2026.

Tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết World Cup 2026 đã xác định nhà vô địch trên sân cỏ. Nhưng nếu nhìn rộng hơn, giải đấu năm nay có lẽ còn chứng kiến một nhà vô địch khác: trí tuệ nhân tạo.

Đó không phải là một cách nói cường điệu. Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, AI không chỉ xuất hiện như một công cụ hỗ trợ trọng tài hay một tính năng để trình diễn công nghệ. Nó trở thành lớp hạ tầng số vận hành gần như toàn bộ giải đấu, từ khâu tổ chức, phân tích chiến thuật, hỗ trợ trọng tài cho đến trải nghiệm của hàng triệu khán giả trên khắp thế giới.

Chính vì vậy, World Cup 2026 có thể được nhớ đến không chỉ là kỳ World Cup đầu tiên có AI, mà là kỳ World Cup đầu tiên được vận hành bởi AI.

Ngôi sao của sự kiện﻿

Nếu World Cup 2018 được nhớ đến với VAR và World Cup 2022 đánh dấu sự xuất hiện của công nghệ việt vị bán tự động, thì World Cup 2026 cho thấy FIFA đã bước sang một giai đoạn hoàn toàn khác. Thay vì bổ sung từng công nghệ riêng lẻ, tổ chức này xây dựng một hệ sinh thái AI bao phủ toàn bộ vòng đời của giải đấu.

Điều đáng chú ý là AI không chỉ hiện diện trong 90 phút trên sân. Trước khi trận đấu bắt đầu, hệ thống AI đã tham gia điều phối giao thông quanh sân vận động, hỗ trợ dẫn đường cho khán giả, phân tích lưu lượng người để giảm ùn tắc và cung cấp cho ban tổ chức một trung tâm điều hành thông minh có khả năng theo dõi tình trạng vận hành của toàn bộ giải đấu theo thời gian thực.

Lenovo, đối tác công nghệ chính thức của FIFA, gọi đây là Intelligent Command Center, một mô hình gần với trung tâm điều hành của một đô thị thông minh hơn là của một giải bóng đá.

Trong trận đấu, AI tiếp tục trở thành "bộ não" phía sau hàng loạt quyết định quan trọng. Công nghệ Referee View mang đến góc nhìn trực tiếp từ trọng tài, nhưng điều khiến nó khả thi không nằm ở chiếc camera gắn trên người trọng tài mà ở thuật toán AI có khả năng giảm tới khoảng 50% hiện tượng rung hình, biến những thước phim gần như không thể sử dụng thành góc quay có thể phát sóng trực tiếp.

Song song với đó là hệ thống việt vị bán tự động sử dụng mạng lưới camera AI, quả bóng gắn cảm biến và mô hình 3D của từng cầu thủ để rút ngắn thời gian xử lý những tình huống gây tranh cãi. Toàn bộ 1.248 cầu thủ tham dự giải đều được quét 3D nhằm giúp hệ thống theo dõi chuyển động chính xác hơn.

Một trong những bước tiến đáng chú ý nhất là Football AI Pro. Thay vì chỉ phục vụ những đội tuyển giàu có với đội ngũ phân tích dữ liệu hùng hậu, FIFA và Lenovo cung cấp cùng một nền tảng phân tích AI cho cả 48 đội tuyển.

Hệ thống có thể xử lý hàng trăm triệu điểm dữ liệu để tạo báo cáo trước và sau trận đấu, giúp các ban huấn luyện đánh giá đối thủ, thử nghiệm phương án chiến thuật và khai thác dữ liệu theo ngôn ngữ tự nhiên.

FIFA đồng thời giới hạn việc sử dụng công cụ này ngoài thời gian thi đấu nhằm đảm bảo AI hỗ trợ con người thay vì can thiệp trực tiếp vào trận đấu.

Đây là một thông điệp đáng chú ý: AI không được dùng để tạo lợi thế cho đội mạnh hơn mà để thu hẹp khoảng cách về khả năng tiếp cận dữ liệu giữa các đội tuyển.

Ở phía người hâm mộ, AI cũng thay đổi cách thưởng thức bóng đá. Khán giả không còn đơn thuần xem cùng một trận đấu. AI có thể tạo các góc quay cá nhân hóa, dựng avatar 3D của cầu thủ để minh họa các quyết định việt vị, tạo highlight gần như tức thời và nâng cao trải nghiệm truyền hình bằng những góc nhìn trước đây không thể thực hiện.

Điều đó phản ánh một xu hướng lớn hơn đang diễn ra trong ngành truyền thông: trải nghiệm đại chúng đang dần được thay thế bằng trải nghiệm cá nhân hóa ở quy mô hàng triệu người.

Nhìn từ góc độ công nghệ, World Cup 2026 thực chất là một bài kiểm tra năng lực AI ở quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Không nhiều môi trường trên thế giới hội tụ đồng thời hàng triệu khán giả trực tiếp, hàng tỷ lượt xem truyền hình, hàng chục sân vận động, nhiều quốc gia đăng cai và yêu cầu gần như bằng không đối với sai sót trong vận hành.

Nếu AI có thể điều phối hiệu quả một hệ thống phức tạp như vậy, việc mở rộng sang sân bay, trung tâm hội nghị, lễ hội âm nhạc hay các đô thị thông minh chỉ còn là vấn đề thời gian.

Đó cũng là lý do World Cup ngày càng giống một triển lãm công nghệ hơn là một sự kiện thể thao đơn thuần.

Trong quá khứ, sân khấu lớn nhất của World Cup thuộc về Adidas, Nike hay Coca-Cola. Năm 2026, những cái tên như Lenovo, các công ty thị giác máy tính, doanh nghiệp phân tích dữ liệu và nhà cung cấp hạ tầng AI mới là những bên muốn chứng minh năng lực trước cả thế giới. Với họ, World Cup không chỉ là cơ hội quảng bá thương hiệu mà còn là một bài kiểm định công nghệ ở quy mô chưa từng có.

Điều đáng chú ý hơn cả là sự thay đổi này phản ánh một xu hướng lớn của AI trong nền kinh tế. Giai đoạn 2023–2025 chủ yếu xoay quanh chatbot, trợ lý viết nội dung và các công cụ nâng cao năng suất cá nhân.

World Cup 2026 cho thấy AI đang bước sang một vai trò khác: trở thành hạ tầng vận hành của những hệ thống vật lý phức tạp. Tại đây, AI không còn chỉ xử lý văn bản hay hình ảnh mà phải phối hợp với camera, cảm biến, thiết bị IoT, trung tâm dữ liệu và con người để đưa ra quyết định gần như theo thời gian thực.

Với 6 tuần vận hành liên tục, 48 đội tuyển, hàng triệu khán giả xem trực tiếp, hàng nghìn phóng viên và yêu cầu gần như không được phép sai sót, Worl Cup 2026 đã hội tụ đủ những điều kiện khó khăn nhất để kiểm chứng AI.﻿

﻿Nếu AI hoạt động ổn trong môi trường này thì hoàn toàn có thể được triển khai ở Olympic, Super Bowl, F1, các concert, sự kiện giải trí lớn khác.

Có lẽ đó mới là di sản lớn nhất của World Cup 2026. Chiếc cúp vàng sẽ thuộc về một đội tuyển và những bàn thắng đẹp sẽ sớm trở thành ký ức. Nhưng khi Olympic, Formula 1, các giải đấu thể thao chuyên nghiệp, sân bay hay thậm chí cả những thành phố lớn bắt đầu áp dụng những mô hình AI tương tự, người ta có thể sẽ nhìn lại World Cup 2026 như thời điểm AI chính thức bước ra khỏi màn hình máy tính để trở thành nền tảng vận hành của những sự kiện lớn nhất hành tinh./