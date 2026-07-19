Chỉ sau 48h, Việt Nam vừa tìm ra nhiều tài năng trong lĩnh vực chiến lược nhiều quốc gia đang theo đuổi

Sau 48 giờ thi đấu thực chiến, nhiều bạn trẻ tài năng của Việt Nam đã được vinh danh trong cuộc đua về trí tuệ nhân tạo.

Giải Nhất của VAIC 2026 thuộc về Đội L-GPT 6.7. Ảnh: VAIC

Chiều nay (19/7), sau khi trải qua 48 giờ lập trình, AI-native Hackathon, kéo dài từ ngày 17 – 19/7, với gần 1.500 thí sinh thuộc 340 đội tham gia, Chương trình Giải pháp Đổi mới sáng tạo Việt Nam (Viet Nam AI Innovation Challenge - VAIC 2026) đã chính thức khép lại.

Lễ bế mạc của VAIC 2026 được tổ chức bởi Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC, thuộc Bộ Tài chính), Tập đoàn Meta, Tổ chức AI for Vietnam, Tập đoàn FPT và ĐH Duy Tân, cùng sự đồng hành của nhiều tập đoàn công nghệ và tổ chức quốc tế.

Kết quả của chương trình VAIC rất ấn tượng khi ghi nhận nhiều sản phẩm dự thi cho thấy rõ xu hướng “thực chiến” khi trực tiếp tập trung tháo gỡ những bài toán cụ thể từ phía doanh nghiệm, địa phương và nền kinh tế.

Top 3 xuất sắc nhất của VAIC là những ai?

Kết quả chung cuộc của VAIC 2026 vừa vinh danh giải Nhất thuộc về Đội L-GPT 6.7, với dự án Lawgic, nhận giải thưởng trị giá 10.000 USD (tương đương khoảng 260 triệu đồng). Dự án Lawgic được ban giám khảo đánh giá cao nhờ giải pháp công nghệ nổi bật cùng với khả năng thương mại hóa thực tế.

Đội Genation đoạt giải Nhì với dự án Tangent. Ảnh: VAIC

Tiếp đến, đội Genation đoạt giải Nhì với dự án Tangent, nhận phần thưởng trị giá 5.000 USD (tương đương khoảng 130 triệu đồng). Giải Ba của VAIC 2026 thuộc về Đội SenAI với dự án cùng tên. Giải Ba nhận phần thưởng trị giá 1.000 USD (tương đương khoảng 26 triệu đồng).

Đáng chú ý, ngoài giải thưởng tiền mặt, các thành viên thuộc top 3 của VAIC 2026 còn được nhận Bằng khen từ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng với học bổng khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ nghệ trí tuệ nhân tạo.

Giải Ba của VAIC 2026 thuộc về Đội SenAI với dự án cùng tên. Ảnh: VAIC

Bên cạnh top 3 chung cuộc, VAIC 2026 còn trao nhiều giải thưởng chuyên đề từ các đơn vị đồng hành để hỗ trợ các đội thi tiếp cận hạ tầng công nghệ hiện đại. Cụ thể, đội SenAI nhận thêm giải thưởng AI All Star trị giá 1.000 USD và giải AI Singapore trị giá 5.000 USD dưới dạng hạ tầng điện toán.

Trong khi đó, đội BKTT nhận giải AVSE Track trị giá 25 triệu đồng. Đội Big Flag giành được giải giải pháp Tài chính - Ngân hàng xuất sắc nhất trị giá 5.000 USD từ Ngân hàng SHB. Ngoài ra, đội Vikings nhận giải Meta PyTorch trị giá 5.000 USD cho ứng dụng xuất sắc sử dụng thư viện PyTorch.

Đặc biệt, cả 5 đội thuộc nhóm dẫn đầu đều nhận gói hỗ trợ trị giá 2.000 USD điện toán đám mây từ FPT AI Factory.

Cơ cấu giải thưởng của VAIC 2026 với tổng giá trị lên đến hơn 2,1 tỷ đồng.

Theo Ban tổ chức, VAIC 2026 tập trung giải quyết các thách thức vận hành bằng hệ thống đề bài được "đặt hàng" trực tiếp từ thị trường, quy tụ trong 8 nhóm chủ đề chính (Challenge Tracks): Tài chính - Ngân hàng, Y tế - Chăm sóc sức khỏe, Giáo dục - Đào tạo, Nông nghiệp, Dịch vụ công thông minh, Đổi mới sáng tạo, Giải pháp vận hành doanh nghiệp SME và Phòng chống thiên tai.

Chung tay thúc đẩy năng lực thực chiến cho thế hệ kỹ sư công nghệ mới của VN﻿

Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), phát biểu tại sự kiện. Ảnh: MH

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), đánh giá cao chất lượng chuyên môn của các đội thi năm nay.

Giám đốc NIC cho biết, sau cuộc thi, NIC sẽ tiếp tục đồng hành cùng các dự án xuất sắc thông qua các chương trình ươm tạo, tăng tốc khởi nghiệp, đồng thời hỗ trợ phát triển sản phẩm tại hệ thống phòng thí nghiệm và không gian đổi mới sáng tạo. Đồng thời, kết nối các nhóm với doanh nghiệp, quỹ đầu tư cùng mạng lưới đối tác trong nước và quốc tế, từ đó đưa các giải pháp AI vào triển khai thực tiễn.

TS Trần Việt Hùng, Nhà đồng sáng lập Tổ chức AI for Vietnam. Ảnh: MH

Cũng tại sự kiện, TS Trần Việt Hùng, Nhà đồng sáng lập Tổ chức AI for Vietnam, cho rằng: “Chúng ta đã thiết lập ra một tiêu chuẩn mới về hackathon và kết quả hôm nay sẽ nói lên tất cả. Thay mặt cho Ban Tổ chức, chúng tôi vô cùng hạnh phúc và tự hào vì được truyền năng lượng từ các bạn thí sinh trong 48h qua”.

TS Trần Việt Hùng nhấn mạnh, sự kiện này không chỉ là một cuộc thi, mà còn là bệ phóng nhằm thúc đẩy năng lực thực chiến cho thế hệ kỹ sư công nghệ mới của Việt Nam.

Ở góc độ doanh nghiệp, với vai trò là Nhà tài trợ Kim cương của VAIC 2026, Ông Trương Quốc Anh, Giám đốc Khối Ngân hàng số SHB, nhận định AI giờ đã len lỏi vào mọi ngóc ngách của cuộc sống, có mặt trong mọi ngành nghề, đã làm được rất nhiều thứ mà 3 năm trước chắc chúng ta chưa thể tưởng tượng được.

Ông Trương Quốc Anh, Giám đốc Khối Ngân hàng số SHB, chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: SHB

“SHB sẽ luôn sẵn sàng đồng hành cùng các bạn thí sinh, ở vai trò người đặt hàng, đối tác phát triển, cung cấp môi trường thử nghiệm, là bệ phóng thị trường cho những giải pháp AI.

Tôi tin rằng, với năng lượng chúng ta đã được thấy ngày hôm nay, với định hướng đúng đắn của chính phủ và các cơ quan bộ ngành, với sự đồng hành chặt chẽ của các doanh nghiệp, với chuyên môn xuất sắc và quyết tâm cao độ của các AI builders, Việt Nam chúng ta sẽ có được một vị thế tốt trong đường đua lần này”, đại diện SHB bày tỏ.

Các đội thi cùng mentor thảo luận sôi nổi trong cuộc thi. Ảnh: VAIC

Để đưa ra kết quả đánh giá toàn diện trên, ban tổ chức đã xây dựng hội đồng giám khảo quy tụ nhiều nhà khoa học và chuyên gia công nghệ uy tín trong và ngoài nước. Cụ thể, ở nhóm chuyên gia học thuật có GS. TSKH Hồ Tú Bảo - Giáo sư Phòng thí nghiệm Khoa học dữ liệu (VIASM), Giám đốc Khoa học Viện John von Neumann (ĐH Quốc gia TP HCM); PGS. TS Phạm Bảo Sơn - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; PGS. TS Nguyễn Trường Thắng - Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; cùng bà Nguyễn Thị Ngọc Trang - Quyền Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ). Ở nhóm chuyên gia quốc tế có Dr. William Tjhi, Trưởng bộ phận Sản phẩm AI của AI Singapore (AISG), đơn vị phát triển nhiều mô hình ngôn ngữ lớn tại Đông Nam Á; PGS. TS Nguyễn Cẩm Tú, giảng viên Trường Trí tuệ nhân tạo (Đại học Nam Kinh, Trung Quốc). Ngoài ra còn có ông Hiền Lưu, giảng viên AI Engineering và AI Agents tại UCSC Extension, từng tham gia phát triển các nền tảng AI cho DoorDash, Zoox và LinkedIn.



