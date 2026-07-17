"Làm thế nào để có 'Steve Jobs, Mark Zuckerberg Việt Nam?'" - Mỹ sẵn sàng đồng hành tìm kiếm "câu trả lời"

Đáp án cho câu hỏi trên sẽ phần nào được hỗ trợ từ thử thách đặc biệt 48h giúp Việt Nam tìm kiếm nhiều nhân tài trong lĩnh vực AI.

Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk là những nhà đổi mới sáng tạo nổi tiếng hàng đầu thế giới. Ảnh: Gapo Work, CNBC

Cuộc thi đặc biệt này là Vietnam AI Innovation Challenge 2026 (VAIC 2026).

Hôm nay (17/7), Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC, Bộ Tài chính) phối hợp với Tập đoàn Meta, Tổ chức Al for Vietnam và các đối tác liên quan tổ chức Lễ phát động Chương trình Vietnam AI Innovation Challenge 2026 (VAIC 2026) và Cuộc thi Olympic Trí tuệ nhân tạo Quốc tế (IAIO) 2027.

Bà Thảo Griffiths, Giám đốc Chính sách công thị trường Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar của Tập đoàn Meta. Ảnh: BTC

Tại lễ phát động, bà Thảo Griffiths, Giám đốc Chính sách công thị trường Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar của Tập đoàn Meta đã có chia sẻ ấn tượng. Trong đó, có đề cập đến câu hỏi trong đề thi Ngữ Văn tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026 vừa qua.

Đại diện Meta cho hay: “Đề thi môn Ngữ Văn THPT Quốc gia năm 2026 vừa qua đã đặt ra một câu hỏi hết sức thú vị. Đó là Làm thế nào để Việt Nam có những Steve Jobs, Mark Zuckerberg hay Elon Musk? Đây là những nhà sáng tạo công nghệ tiên phong của Mỹ, trong đó Mark Zuckerberg là nhà sáng lập của tập đoàn chúng tôi”.

Bà Thảo Griffiths cho rằng, thử thách Vietnam AI hackathon chính là một trong những nỗ lực để trả lời cho câu hỏi đó.

“Chúng tôi tin tưởng rằng bằng việc đưa ra các cơ hội để cho các bạn sinh viên, nhà nghiên cứu, nhà khoa học trẻ được sử dụng công nghệ AI để giải đáp các thử thách có tính thực tiễn cao, thì các bạn sẽ tiến dần hơn tới ước mơ làm chủ và vận dụng công nghệ vào cuộc sống”, bà Thảo Griffiths bày tỏ.

Với hàng chục đề bài trải dài trong 8 lĩnh vực chủ chốt, đại diện Meta tin rằng gần 2.400 bạn trẻ từ 12 quốc gia tham dự cuộc thi hôm nay sẽ có cơ hội được giao lưu, học hỏi, nâng cao năng lực và thử thách bản thân trong 48 giờ tới.

Ngoài ra, Tập đoàn Meta dành riêng một giải thưởng nhằm tôn vinh sáng kiến sử dụng nền tảng học máy, mã nguồn mở để giải quyết bài toán do doanh nghiệp đặt ra.

Trên thực tế, kể từ năm 2022, chương trình thách thức đổi mới sáng tạo Việt Nam đã trải qua 4 mùa giải, với tôn chỉ thúc đẩy và tôn vinh đổi mới sáng tạo, tiến bộ khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực chủ chốt trí tuệ nhân tạo và công nghệ bán dẫn, với sự tham gia của nhiều thành phần cơ quan nhà nước các viện nghiên cứu và trưởng đại học học, doanh nghiệp và đặc biệt của các chuyên gia chính thức trong và ngoài nước.

Tập đoàn Meta đã được đóng góp không chỉ về nguồn lực tài chính mà còn về chuyên môn và mạng lưới chuyên gia toàn cầu giúp cập nhật các công nghệ mới nhất, lan tỏa, nâng cao sức ảnh hưởng của chương trình trên các nền tảng của Meta.

Đặc biệt, trong mùa giải 2025, Meta đã đạt được những thành công ban đầu khi hợp tác với NIC để cùng xây dựng một bộ quy chuẩn dữ liệu tiếng Việt chất lượng cao (ViGen) nhằm phục vụ cho hệ sinh thái Việt Nam. ViGen đã nhận được sự ủng hộ và ghi nhận của các chuyên gia trong và ngoài nước, đặc biệt là các đối tác từ Singapore.

Mỹ cam kết đồng hành cùng Việt Nam

Ông Benjamin Embury, Tham tán Kinh tế, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BTC

Theo ông Benjamin Embury, Tham tán Kinh tế, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, lĩnh vực khoa học – công nghệ là một trong những nội dung quan trọng của hợp tác chiến lược song phương Mỹ - Việt Nam. Trong số đó, mạng lưới chuyên gia toàn cầu sẽ góp phần giúp các tài năng trẻ Việt Nam hội nhập sâu rộng vào hệ sinh thái AI thế giới.

Ông Benjamin Embury khẳng định rằng, Mỹ mong muốn tiếp tục quan hệ đối tác với Việt Nam để thúc đẩy đổi mới, mở rộng cơ hội và xây dựng một tương lai nơi công nghệ phục vụ con người và nâng cao sự thịnh vượng chung.

Đánh giá cao chương trình Vietnam AI Innovation Challenge 2026 (VAIC 2026), ông Benjamin Embury, gửi lời nhắn tới những bạn trẻ tham dự: “Các bạn không chỉ đang tham gia một cuộc thi, mà còn đang góp phần định hình tương lai của Việt Nam. Những ý tưởng mà các bạn phát triển trong 48 giờ tới có thể trở thành doanh nghiệp, dự án nghiên cứu hoặc thậm chí là giải pháp cải thiện cuộc sống của hàng triệu người”.

Ông Benjamin Embury khẳng định rằng, Mỹ mong muốn tiếp tục quan hệ đối tác với Việt Nam để thúc đẩy đổi mới, mở rộng cơ hội và xây dựng một tương lai nơi công nghệ phục vụ con người và nâng cao sự thịnh vượng chung.

Đại diện BTC Vietnam AI Innovation Challenge 2026 thực hiện nghi thức phát động vòng chung kết cuộc thi. Ảnh: BTC

VAIC 2026 thu hút gần 2.500 lập trình viên, kỹ sư AI và nhà phát triển công nghệ đến từ 12 quốc gia, với tổng cộng hơn 300 đội thi.

Vòng chung kết VAIC 2026 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 19/7 tại Hà Nội. Theo đó, các đội tham gia giải quyết nhiều bài toán thực tiễn thuộc 8 lĩnh vực trọng điểm, bao gồm tài chính - ngân hàng, y tế, giáo dục, nông nghiệp, dịch vụ công thông minh, đổi mới sáng tạo, vận hành doanh nghiệp SME và phòng chống thiên tai. Các nhóm được hỗ trợ bởi chuyên gia trong nước và quốc tế.

Đáng chú ý, hội đồng đánh giá của cuộc thi quy tụ hơn 200 chuyên gia công nghệ đầu ngành đến từ các tập đoàn như Meta, FPT, SHB, McKinsey, AI Singapore và các nhà quản lý chuyên môn trực tiếp tham gia thẩm định tại các vòng đấu.

Với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 2,1 tỷ đồng, VAIC 2026 mang đến hệ thống giải thưởng toàn diện nhằm mục tiêu cấp vốn và tài trợ tài nguyên số trực tiếp cho các dự án tiềm năng.