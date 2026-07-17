Bắt tay với Meta, Việt Nam vừa khởi động cuộc thi tìm kiếm nhân tài trong lĩnh vực “trăm năm có một”

Các thí sinh sẽ bước vào 48 giờ thử thách để trực tiếp giải quyết các bài toán thực chiến trong lĩnh vực quan trọng này.

Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và đại diện BTC Vietnam AI Innovation Challenge 2026 thực hiện nghi thức phát động vòng chung kết cuộc thi. Ảnh: BTC

Đây là cuộc thi Vietnam AI Innovation Challenge 2026 (VAIC 2026), giải thi đấu lập trình sáng tạo (hackathon) định hướng phát triển ứng dụng AI cốt lõi (AI-native) quy mô lớn, kéo dài trong 48 giờ liên tục.

Sáng nay (17/7), Lễ phát động Vòng chung kết Chương trình Vietnam AI Innovation Challenge 2026 (VAIC 2026) chính thức diễn ra tại Hà Nội.

Kể từ 17/7 đến ngày 19/7/2026, Vòng chung kết Chương trình VAIC 2026 sẽ diễn ra tại Tòa nhà FPT (Cầu Giấy, Hà Nội).

Vietnam AI Innovation Challenge 2026 thuộc khuôn khổ Vietnam Innovation Challenge 2026, do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC, thuộc Bộ Tài chính), Tập đoàn Meta, AI for Vietnam Foundation, Tập đoàn FPT và Đại học Duy Tân phối hợp tổ chức.

Ban tổ chức cho biết, tính đến ngày 13/7, chương trình Vietnam AI Innovation Challenge 2026 ghi nhận gần 2.500 lượt đăng ký chính thức, hơn 300 đội thi hoàn thiện đội hình và có sự tham gia của thí sinh quốc tế.

Trong khuôn khổ Lễ phát động VAIC 2026, NIC chính thức phát động Cuộc thi Olympic Trí tuệ nhân tạo Quốc tế 2027 (International Artificial Intelligence Olympiad - IAIO 2027). Đây cũng là lần đầu Việt Nam đăng cai một kỳ thi Olympic quốc tế chuyên sâu về AI, hướng tới học sinh trung học phổ thông, sinh viên và cộng đồng AI toàn cầu, góp phần phát hiện, bồi dưỡng nhân tài và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

IAIO 2027 do NIC phối hợp với UNESCO, và một số viện nghiên cứu quốc tế trong lĩnh vực AI tổ chức, hướng tới học sinh trung học phổ thông, sinh viên và cộng đồng AI toàn cầu nhằm phát hiện, bồi dưỡng tài năng AI và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia chia sẻ, chương trình Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam do NIC và Meta đồng tổ chức thường niên từ năm 2022, đến nay đã bước sang năm thứ năm. Chương trình được Cổng Thông tin Nhà Trắng (Mỹ) ghi nhận là hoạt động tiêu biểu trong hợp tác về công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Mỹ.

“Trong thời gian tới, NIC sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới nhằm phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy các công nghệ chiến lược và trí tuệ nhân tạo (AI), đóng góp vào mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia”, Giám đốc NIC nhấn mạnh.

"AI là cơ hội trăm năm có một cho Việt Nam"﻿

Ông Trần Việt Hùng, Nhà sáng lập và CEO, Tổ chức AI for Vietnam, chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: MH

Trong khi đó, ông Trần Việt Hùng, Nhà sáng lập và CEO, Tổ chức AI for Vietnam nhấn mạnh rằng: “AI là cơ hội trăm năm có một cho Việt Nam. Lần đầu tiên trong một cuộc chơi, chúng ta có cùng một điểm xuất phát với thế giới. Đây là thời điểm vàng để người Việt làm chủ AI, xây dựng những sản phẩm toàn cầu”.

Về phía Meta, bà Thảo Griffiths, Giám đốc Chính sách công thị trường Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar chia sẻ: "Chúng tôi tự hào đồng hành cùng Thử thách Vietnam AI Hackathon khi cuộc thi chuyển sang hành động, góp phần giúp Việt Nam phát triển từ một quốc gia sẵn sàng ứng dụng AI thành một cộng đồng sáng tạo AI. Những bước tiến thực sự trong lĩnh vực AI đến từ sự hợp tác giữa chính phủ, doanh nghiệp, các trường đại học và cộng đồng các nhà phát triển”.

Theo bà Thảo Griffiths, thử thách Vietnam AI Hackathon biến những công cụ AI dễ tiếp cận thành các giải pháp thiết thực cho những thách thức đến từ thực tế cuộc sống. Meta rất mong chờ được thấy những sản phẩm đến từ thí sinh và cách những ý tưởng của họ góp phần xây dựng nền kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ của Việt Nam.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ Ngân hàng SHB đã bày tỏ quan điểm đồng hành, ủng hộ chương trình Vietnam AI Innovation Challenge 2026.

“SHB mong muốn trở thành một phần trong hệ sinh thái AI Việt Nam, mang đến những bài toán thật của ngành tài chính – ngân hàng, kết nối các giải pháp công nghệ với chuyên gia nghiệp vụ, tạo điều kiện để những ý tưởng có tiềm năng được tiếp tục hoàn thiện, thử nghiệm và từng bước đưa vào hoạt động thực tế.

Chúng tôi mong muốn SHB không chỉ là nơi ứng dụng AI, mà còn có thể đóng vai trò là người đặt hàng, đối tác phát triển, môi trường thử nghiệm và bệ phóng thị trường cho những giải pháp có giá trị”, ông Đỗ Quang Vinh bày tỏ.

Ông Đỗ Quang Vinh – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ Ngân hàng SHB, chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: BTC

Đặc biệt, theo ông Đỗ Quang Vinh, sự đồng hành của SHB với Vietnam AI Innovation Challenge không chỉ dừng lại ở năm 2026.

“Trong những năm tới, SHB sẽ tiếp tục phối hợp cùng Ban Tổ chức, hướng tới duy trì cuộc thi trở thành hoạt động thường niên; qua đó tạo dựng một không gian đổi mới sáng tạo bền vững, nơi các bài toán thực tiễn liên tục được kết nối với nhân tài, tri thức và những giải pháp công nghệ mới”, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ Ngân hàng SHB cho biết.

Tổng giá trị giải thưởng của VAIC 2026 lên tới hơn 2,1 tỷ đồng

Toàn cảnh lễ phát động VAIC 2026 diễn ra vào sáng 17/7. Ảnh: BTC

Tại Vòng thi Chung kết thực chiến 48 giờ của VAIC 2026 (từ ngày 17 – 19/7), các đội thi sẽ thực hiện tối ưu hóa mã nguồn, phát triển giải pháp dựa trên dữ liệu thực và vận hành mô hình liên tục dưới áp lực thời gian để hoàn thiện sản phẩm.

Đáng chú ý, VAIC 2026 tập trung giải quyết các thách thức vận hành bằng hệ thống đề bài được "đặt hàng" trực tiếp từ thị trường, quy tụ trong 8 nhóm chủ đề chính (Challenge Tracks): Tài chính - Ngân hàng, Y tế - Chăm sóc sức khỏe, Giáo dục - Đào tạo, Nông nghiệp, Dịch vụ công thông minh, Đổi mới sáng tạo, Giải pháp vận hành doanh nghiệp SME và Phòng chống thiên tai.

Năm nay, hệ thống đề bài thực chiến được xây dựng bởi các doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu, qua đó phản ánh những bài toán đang đặt ra trong quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và ứng dụng AI vào sản xuất, kinh doanh.

Trong đó, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) mang đến 3 bài toán trọng điểm trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp, gồm: Tối ưu quy hoạch phân lô và hạ tầng bằng AI (Generative Design), xây dựng bản sao số (Digital Twin) cho hệ thống năng lượng nhằm tối ưu vận hành điện mặt trời và lưu trữ, và điều khiển thông minh trạm xử lý nước thải tập trung bằng AI.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đưa ra bài toán ứng dụng AI trong việc tối ưu cắt chặng, ghép chặng và xây dựng cơ chế giá vé linh hoạt cho vận tải hành khách đường sắt, hướng tới nâng cao hiệu quả khai thác sức chứa, tối ưu doanh thu và nâng cao trải nghiệm của hành khách. Đây đều là những bài toán có tính ứng dụng cao, gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và cũng như kỳ vọng sẽ được các đội thi phát triển thành những giải pháp có khả năng triển khai trong thực tế.

Cơ cấu giải thưởng của VAIC 2026 với tổng giá trị lên đến hơn 2,1 tỷ đồng, bao gồm: Giải Nhất: 10.000 USD (260 triệu VNĐ) cùng Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Giải Nhì: 5.000 USD (130 triệu VNĐ) cùng Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Giải Ba: 1.000 USD (26 triệu VNĐ) cùng Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ngoài ra, còn có nhiều giải thưởng với những bài thi nổi bật.

Đồng thời, VAIC 2026 còn mang đến cho thí sinh hàng loạt cơ hội phi tiền mặt có giá trị vượt xa mọi định giá, từ kết nối chuyên gia, cố vấn đầu tư, đến cánh cửa bước vào hệ sinh thái AI quốc gia như cơ hội đi nghiên cứu tại Thụy Điển; cơ hội tuyển dụng từ SHB và FPT; cơ hội phát triển sự nghiệp từ AVSE Global và cơ hội tham dự chung kết cuộc thi Vietnam AI Star.