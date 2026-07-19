Tiền thuê đất có nơi tăng tới 35 lần, doanh nghiệp đề xuất gì với Thủ tướng?

Doanh nghiệp tư nhân mới đây đề xuất với Thủ tướng tháo gỡ vướng mắc liên quan tới đất đai, tiền thuê đất.

Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, nêu kiến nghị. Ảnh: VGP

Đây là một trong những ý kiến được nêu tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp có chủ đề "Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng" do Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì ngày 18/7.

Tại Hội nghị, ông Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam xin kiến nghị một số nội dung cụ thể.

Thứ nhất, thiết lập cơ chế theo dõi, đôn đốc việc xử lý kiến nghị của doanh nghiệp. Đồng thời, cần có một đầu mối và hệ thống điện tử thống nhất, công khai tiến độ và xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm và thời gian xử lý.

Thứ hai, tổ chức xử lý theo chuyên đề đối với các điểm nghẽn phổ biến về đất đai, về đầu tư xây dựng, về phòng cháy chữa cháy, về môi trường, tín dụng và hành chính thuế. Hơn nữa, những vấn đề liên ngành cần có tổ công tác, thời gian giải quyết và quy trình liên thông, không để doanh nghiệp phải tự đi xin ý kiến của nhiều cơ quan.

Thứ ba, mở rộng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa và khởi nghiệp thông qua cho vay dựa trên dòng tiền, hợp đồng, đơn hàng và dữ liệu kinh doanh. Đồng thời, có gói vốn phù hợp, có thể tỷ lệ 1 - 2% tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng.

Thứ tư, cần rà soát chính sách tiền thuê đất theo hướng ổn định, phù hợp với đặc thù từng ngành.

Ông Đặng Hồng Anh dẫn chứng tại các tỉnh thành, đặc biệt là Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ), tiền thuê đất tăng từ 600 triệu giai đoạn 2016 - 2020 lên 4,3 tỷ trong giai đoạn 2021 - 2025 và 20,8 tỷ giai đoạn 2026 – 2030, tức là gấp 35 lần so với thời gian đầu khi ký thuê đất với tỉnh. Theo ông, tiền thuê đất đã chiếm 50% doanh thu thuần của doanh nghiệp trong năm 2025.

Vì vậy, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam kính đề nghị Thủ tướng chỉ đạo rà soát phương pháp, tỷ lệ và chu kỳ xác định đơn giá thuê đất, tránh việc điều chỉnh đột biến, vượt khả năng duy trì hoạt động của doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực du lịch và nghỉ dưỡng.

Thứ năm, Hội kiến nghị đẩy nhanh thoái vốn Nhà nước tại những doanh nghiệp đã cổ phần hóa mà Nhà nước không nắm quyền chi phối. Cùng với đó, cần có lộ trình cụ thể, công khai, qua đó giải phóng được nguồn lực, tăng tính chủ động trong việc đầu tư phát triển kinh doanh của doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời kiến nghị đất đai

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng làm rõ một số kiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng, với đề xuất việc giao đất, Nhà nước chưa tính giá đất nhưng doanh nghiệp vẫn phải đóng 3,6% bổ sung mỗi năm. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp, đơn vị trực tiếp thực hiện là Bộ Tài chính và tới đây sẽ định hướng, sửa đổi đồng bộ với Luật Đất đai.

Bộ trưởng cho biết thêm, việc xác định giá đất cũng đã định hướng trong luật. Vì vậy, các phương pháp xác định giá đất cơ bản là xây dựng bảng giá đất và nhân hệ số. Bốn phương pháp tính giá hiện tại đã cắt giảm gần hết, chẳng hạn như là thặng dư, so sánh…

Thủ tướng phát biểu kết luận chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Phát biểu kết luận chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh về một trong những nhóm giải pháp liên quan tới khơi thông các nguồn lực về vốn, đất đai và đầu tư; bảo đảm dòng tiền cho sản xuất kinh doanh.

Cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Tài chính, các địa phương tập trung tháo gỡ dứt điểm vướng mắc đất đai, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư; cũng như khẩn trương rà soát, phân loại và xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai, kéo dài, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, không để đất đai, tài sản và nguồn lực tiếp tục bị lãng phí, quan trọng là phải triển khai trên thực tế, có kết quả cuối cùng.

Đồng thời, các bộ, ngành và chủ đầu tư được giao xử lý hoàn thuế kịp thời, thanh quyết toán vốn đầu tư công và các nghĩa vụ thanh toán của Nhà nước; không để doanh nghiệp bị chiếm dụng vốn do sự chậm trễ của cơ quan quản lý.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp về quy định buộc người sử dụng đất nộp khoản tiền bổ sung 3,6% mỗi năm cho khoảng thời gian Nhà nước chưa xác định được giá đất cụ thể; cấp giấy phép lao động, visa…