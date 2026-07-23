Vụ sữa của con bị giáo viên mang đi bán: Dân tình phát hiện tài khoản liên quan từng xả hàng loạt sữa giá rẻ

Dân tình đặc biệt là các hội nhóm bỉm sữa đã tiếp tục đào lại lịch sử hoạt động của tài khoản Facebook liên quan và phát hiện ra một sự thật gây sốc.

Cộng đồng mạng và đặc biệt là các hội nhóm bỉm sữa đã tiếp tục đào lại lịch sử hoạt động của tài khoản Facebook liên quan và phát hiện ra một sự thật gây sốc: đây không phải lần đầu tiên những hộp sữa "lộn xộn" được đưa lên mạng thanh lý.

Ngay sau khi hình ảnh hộp sữa ghi tên bé mầm non xuất hiện trên mạng xã hội, các "thám tử mạng" đã nhanh chóng truy cập vào tài khoản Facebook có tên P.X - người được cho là hàng xóm đã nhận và mang bán số sữa từ giáo viên H.

Kết quả kiểm tra lịch sử bài đăng khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Tài khoản này đã từng đăng tải rất nhiều bài viết thanh lý sữa công thức pha sẵn với tần suất dày đặc trong suốt nhiều tháng trước đó:

Mẫu mã đa dạng, lộn xộn: Các bức ảnh chụp kho sữa xả bán không theo một lô hay một thương hiệu cố định. Thay vào đó là vô số chủng류 sữa bột pha sẵn, sữa tươi của đủ các hãng lớn nhỏ như Grow Plus, Yokogold, Oggi, Famima, Vinamilk, A2... xếp ngổn ngang dưới nền nhà hoặc trong rổ nhựa.

Giá rẻ bất ngờ: Tất cả các bài đăng đều chào bán với mức giá siêu rẻ, chỉ 6.000 - 7.000 đồng/hộp (thấp hơn nhiều so với giá bán lẻ niêm yết trên thị trường).

Lời rao quen thuộc: "Em còn ít sữa công thức cho bé...", "Em có ít suất công thức dành cho bé, hộp nhỏ 6k, hộp lớn 7k..." là những đoạn tin nhắn chào hàng lặp đi lặp lại qua nhiều thời điểm.

Trước diễn biến phức tạp và lo ngại chủ tài khoản sẽ nhanh chóng xóa bài để "tẩu tán" dấu vết, nhiều thành viên trên các hội nhóm đã chủ động chụp lại từng bài đăng, từng dòng bình luận cũ để lưu trữ làm bằng chứng.

Nhiều bài viết kêu gọi cộng đồng chung tay rà soát: "Mạng xã hội xóa một bài thì dễ, nhưng xóa hết những gì đã để lại là cả một vấn đề. Mọi người thấy bài nào, hình nào liên quan thì chụp lưu lại giúp để cơ quan chức năng làm rõ đến nơi đến chốn, đúng người đúng việc."

Nỗi lo bao trùm: Góc khuất nào sau những hộp sữa gửi con?

Mặc dù trong thông tin mới nhất, đại diện nhà trường cho biết cô giáo H. đã bị chấm dứt hợp đồng lao động và phụ huynh cũng đã lên tiếng xác nhận sự việc ban đầu xuất phát từ hành vi cá nhân, nhưng những hình ảnh về các lô sữa thanh lý bị rò rỉ vẫn đang khiến cộng đồng phụ huynh "đứng ngồi không yên".

Sự việc không chỉ dừng lại ở giá trị vật chất của một hay hai hộp sữa, mà gián tiếp giội một gáo nước lạnh vào niềm tin của các bậc cha mẹ đối với môi trường giáo dục mầm non. Hàng loạt câu hỏi lớn đang được đặt ra:

Liệu đứa trẻ ở trường có thực sự được uống đủ phần sữa mà cha mẹ đã cẩn thận gửi gắm mỗi ngày?

Quy trình kiểm soát, quản lý đồ dùng cá nhân của trẻ tại các cơ sở mầm non đã thực sự chặt chẽ hay chưa?

Hiện tại, vụ việc vẫn đang thu hút lượng tương tác khổng lồ trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Dư luận mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh toàn diện nguồn gốc của số lượng lớn sữa đã từng được rao bán, nhằm trả lại sự minh bạch và gầy dựng lại niềm tin cho các phụ huynh gửi con tới trường.