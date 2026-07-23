Vượt London và New York, một thành phố Việt Nam lọt top 2 thế giới về dịch vụ thân thiện

Một thành phố của Việt Nam vừa vượt hàng loạt điểm đến nổi tiếng, chỉ cách vị trí dẫn đầu thế giới 0,4 điểm phần trăm.

Thành phố Việt Nam đạt tỷ lệ 58,6%

Một thành phố của Việt Nam vừa được xếp ở vị trí thứ hai trong danh sách những nơi có dịch vụ khách hàng thân thiện nhất thế giới, vượt qua nhiều đô thị nổi tiếng như London, New York, Paris, Vienna và Abu Dhabi.

Địa danh được nhắc đến chính là Hà Nội. Kết quả này nằm trong nghiên cứu về những thành phố có dịch vụ khách hàng thân thiện nhất thế giới do trang so sánh giá MoneySuperMarket của Anh công bố.

Hà Nội - một thành phố của Việt Nam vừa được xếp ở vị trí thứ hai trong danh sách những nơi có dịch vụ khách hàng thân thiện nhất thế giới. (Ảnh: Hoàng thành Thăng Long)

Theo bảng xếp hạng, Hà Nội đạt tỷ lệ 58,6% số đánh giá có nội dung nhắc đến đội ngũ nhân viên và dịch vụ thân thiện. Thành phố đứng đầu là Edinburgh, thủ phủ Scotland, với tỷ lệ 59%.

Như vậy, đại diện Việt Nam chỉ kém vị trí số một 0,4 điểm phần trăm. Hà Nội cũng nhỉnh hơn Liverpool, thành phố đứng thứ ba, với tỷ lệ 58,3%.

Đáng chú ý, kết quả của Hà Nội cao hơn nhiều trung tâm du lịch nổi tiếng trên thế giới. Paris đứng thứ tư với 57,5%, tiếp theo là Dublin với 57,3%, Montreal đạt 56,8%, Vienna đạt 55,6% và Abu Dhabi đạt 55,3%.

Đại diện Việt Nam chỉ kém vị trí số một 0,4 điểm phần trăm. (Ảnh: Hoàng thành Thăng Long)



Hai vị trí cuối trong tốp 10 thuộc về Birmingham và Bristol của Anh, lần lượt đạt 54,2% và 53,7%. Hà Nội cũng là địa điểm duy nhất của Đông Nam Á xuất hiện trong nhóm 10 thành phố dẫn đầu.

Không chỉ vượt những cái tên trong tốp 10, Hà Nội còn có kết quả cao hơn đáng kể so với London và New York.

Trong bảng xếp hạng riêng dành cho các thành phố của Anh, London đạt 50%, thấp hơn Hà Nội 8,6 điểm phần trăm. Trong khi đó, New York đứng thứ tư tại Mỹ với 48,3%, kém đại diện Việt Nam 10,3 điểm phần trăm.

Một số thành phố du lịch khác cũng có tỷ lệ thấp hơn Hà Nội gồm San Diego với 51,5%, Zurich 50,8%, Adelaide và Prague cùng đạt 50,5%. Barcelona và Istanbul đều đạt 48,4%, trong khi Reykjavik đạt 48,6%.

Không chỉ vượt những cái tên trong tốp 10, Hà Nội còn có kết quả cao hơn đáng kể so với London và New York. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Theo The Star của Malaysia, Việt Nam trong nhiều năm qua thường được du khách đánh giá cao về sự hiếu khách. Tờ báo này cho biết Hà Nội là đại diện duy nhất của Đông Nam Á xuất hiện trong tốp 10 của bảng xếp hạng mới.

MoneySuperMarket nhận định sự nồng hậu của Hà Nội phần lớn bắt nguồn từ nền văn hóa coi trọng cộng đồng, sự hòa hợp xã hội và truyền thống hiếu khách đã ăn sâu vào đời sống người Việt.

Những yếu tố này có thể được thể hiện qua cách nhân viên tại nhà hàng, quán bar, điểm tham quan và cơ sở vui chơi tương tác với khách hàng. Trong môi trường du lịch, những cuộc trò chuyện gần gũi hay sự hỗ trợ tận tình có thể tạo nên ấn tượng đáng nhớ đối với du khách.

Bảng xếp hạng thành phố được xây dựng như thế nào?

Để xây dựng bảng xếp hạng, MoneySuperMarket đã phân tích hơn 100.000 đánh giá về các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực giải trí, ăn uống và dịch vụ du lịch tại 107 thành phố trên thế giới.

Nhóm nghiên cứu tìm kiếm nhà hàng, quán bar và điểm tham quan trên Google Maps. Tại mỗi thành phố, họ lựa chọn từ 30 đến 50 địa điểm trong nhóm kết quả nổi bật, đồng thời cố gắng bảo đảm sự đa dạng về loại hình cơ sở, quy mô và điểm đánh giá trung bình.

Sau đó, 1.000 đánh giá tại mỗi thành phố được thu thập và phân tích. Nội dung các bài đánh giá được kiểm tra nhằm xác định mức độ thường xuyên khách hàng nhắc tới sự thân thiện của nhân viên và chất lượng phục vụ.

Hà Nội là đại diện duy nhất của Đông Nam Á xuất hiện trong tốp 10 của bảng xếp hạng mới. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Tỷ lệ được công bố vì vậy không phải là điểm chất lượng dịch vụ tổng hợp của từng thành phố. Con số 58,6% của Hà Nội thể hiện tỷ lệ đánh giá trong mẫu nghiên cứu có nội dung cho thấy nhân viên hoặc dịch vụ được khách hàng nhận xét là thân thiện.

Cách tính này cũng đồng nghĩa bảng xếp hạng chủ yếu phản ánh trải nghiệm tại những cơ sở kinh doanh được lựa chọn trên Google Maps, thay vì đánh giá toàn bộ dịch vụ công cộng, cơ sở hạ tầng hay đời sống đô thị.

Ngoài tốp 10, các vị trí từ 11 đến 20 lần lượt thuộc về Belfast, Leeds, Glasgow, San Diego, Luxembourg City, Cardiff, Phoenix, Zurich, Adelaide và Prague. Adelaide là thành phố duy nhất của Australia góp mặt trong tốp 20.

Con số 58,6% của Hà Nội thể hiện tỷ lệ đánh giá trong mẫu nghiên cứu có nội dung cho thấy nhân viên hoặc dịch vụ được khách hàng nhận xét là thân thiện. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Trong đó, San Diego là thành phố có kết quả cao nhất tại Mỹ với tỷ lệ 51,5%. Tại châu Âu, nếu không tính các địa điểm của Anh, Paris đứng đầu với 57,5%, theo sau là Dublin và Vienna.

Kết quả mới cho thấy Hà Nội không chỉ tạo dấu ấn bằng cảnh quan, ẩm thực hay giá trị văn hóa mà còn từ những tương tác trực tiếp giữa du khách với người làm dịch vụ.

Việc vượt London, New York và hàng loạt điểm đến quen thuộc là tín hiệu đáng chú ý đối với hình ảnh du lịch của Thủ đô. Tuy nhiên, do nghiên cứu dựa trên đánh giá trực tuyến, kết quả nên được hiểu là thước đo về tần suất khách hàng nhắc đến sự thân thiện, không phải bảng xếp hạng toàn diện về chất lượng du lịch.

Theo The Star, MoneySuperMarket, VietnamPlus