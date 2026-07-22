HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bầu trời xuất hiện "vật thể lạ" thò xuống từ mây đen, người dân hoang mang: Chỉ tồn tại 4 phút

Nguyệt Phạm
|

Vật thể lạ xuất hiện giữa những đám mây dông rồi nhanh chóng biến mất, nhưng cảnh tượng phía dưới khiến nhiều người không khỏi lo lắng.

"Vật thể lạ" xoay dữ dội giữa mây đen

Theo China Ningbo Network, vật thể lạ trên bầu trời thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, chiều 20/7 đã khiến nhiều người dân ngỡ ngàng, thậm chí hoang mang vì có hình dáng giống một chiếc phễu khổng lồ.

Trong những đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, một cột mây dài và mảnh bất ngờ thò xuống từ lớp mây đen dày đặc. Phần thân cột mây liên tục xoay tròn, kéo dài về phía mặt đất, trông không khác gì một cơn lốc xoáy đang hình thành ngay giữa thành phố.

Bầu trời xuất hiện "vật thể lạ" thò xuống từ mây đen, người dân hoang mang: Chỉ tồn tại 4 phút - Ảnh 1.

Vật thể lạ trên bầu trời thành phố Ninh Ba, Trung Quốc đã khiến nhiều người dân ngỡ ngàng. (Ảnh: Sohu)

Một nhân chứng cho biết thời điểm đó, người này đang tham quan và ngắm hoa sen tại Làng văn hóa Ba Thục, thuộc quận Giang Bắc. Ban đầu, thời tiết vẫn tương đối bình thường nhưng sau đó nhanh chóng chuyển xấu, mưa lớn trút xuống kèm theo những đợt gió giật mạnh.

Chỉ trong ít phút, giữa bầu trời xuất hiện một cột gió có hình phễu. Những đám bụi, cành cây cùng nhiều vật thể nhẹ bị cuốn lên không trung, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn.

Theo lời nhân chứng, sức gió mạnh đến mức một số mái ngói trong làng bị tốc. Nhiều người có mặt tại khu vực đã vội vàng tìm nơi trú ẩn, trong khi một số khác dùng điện thoại ghi lại cảnh tượng hiếm gặp.

Bầu trời xuất hiện "vật thể lạ" thò xuống từ mây đen, người dân hoang mang: Chỉ tồn tại 4 phút - Ảnh 2.

Chỉ trong ít phút, giữa bầu trời xuất hiện một cột gió có hình phễu. (Ảnh: Sohu)

Các đoạn clip được chia sẻ từ những vị trí khác cũng cho thấy cây xanh nghiêng ngả, một số cây bị quật ngã và nhiều mảnh vỡ bay tán loạn trong không trung.

Tại khu vực gần chợ đầu mối ngũ cốc và dầu ăn ở phố Trang Kiều, quận Giang Bắc, người dân ghi nhận một số cây lớn bị bật gốc. Cửa tại khu vực ban công của một số nhà xưởng cũng được cho là đã bị gió mạnh thổi tung.

Một người dân họ Tôn kể rằng khi vừa mở cửa bước ra ngoài, ông lập tức nhìn thấy luồng gió tạo thành một "cột" rõ rệt trước mắt. Gió thổi mạnh trực tiếp vào mặt khiến ông phải nhanh chóng quay trở vào trong.

Bầu trời xuất hiện "vật thể lạ" thò xuống từ mây đen, người dân hoang mang: Chỉ tồn tại 4 phút - Ảnh 3.

Các đoạn clip được chia sẻ từ những vị trí khác cũng cho thấy cây xanh nghiêng ngả, một số cây bị quật ngã và nhiều mảnh vỡ bay tán loạn trong không trung. (Ảnh: Sohu)

Hình ảnh vật thể lạ kéo dài từ những đám mây đen xuống gần mặt đất nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng một trận lốc xoáy đã xuất hiện và càn quét khu vực.

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng địa phương sau đó đã đưa ra lời giải thích khác.

Sự thật về hiện tượng chỉ tồn tại khoảng 4 phút

Theo Đài Khí tượng Ninh Ba, hiện tượng được người dân quan sát thấy trong khoảng từ 16h39 đến 16h42 ngày 20/7. Như vậy, cột mây kỳ lạ chỉ tồn tại khoảng 4 phút trước khi mờ dần rồi biến mất.

Trong khoảng thời gian này, người dân tại các quận Giang Bắc, Trấn Hải và một số khu vực lân cận đều có thể quan sát thấy cột mây dài, mảnh và xoay mạnh trên bầu trời.

Bầu trời xuất hiện "vật thể lạ" thò xuống từ mây đen, người dân hoang mang: Chỉ tồn tại 4 phút - Ảnh 4.

Cột mây kỳ lạ chỉ tồn tại khoảng 4 phút trước khi mờ dần rồi biến mất. (Ảnh: Sohu)

Sau khi phân tích hình ảnh, dữ liệu radar cùng thông tin từ các trạm quan trắc tự động, cơ quan khí tượng xác định đây không phải một cơn lốc xoáy hoàn chỉnh mà là cột mây hình phễu xoay, còn được mô tả là "lốc xoáy chưa chạm đất".

Hiện tượng hình thành khi một cột không khí xoay tròn kéo dài từ phần đáy của đám mây dông xuống phía dưới. Tuy nhiên, phần cuối của cột xoáy vẫn lơ lửng trong không trung và chưa tiếp xúc với mặt đất.

Chính vì chưa chạm đất, hiện tượng này không được xếp vào loại lốc xoáy hoàn chỉnh theo định nghĩa khí tượng. Dù vậy, hệ thống dông đối lưu đi kèm vẫn có thể tạo ra gió giật mạnh và gây ảnh hưởng cục bộ.

Bầu trời xuất hiện "vật thể lạ" thò xuống từ mây đen, người dân hoang mang: Chỉ tồn tại 4 phút - Ảnh 5.

Đây không phải một cơn lốc xoáy hoàn chỉnh mà là cột mây hình phễu xoay, còn được mô tả là "lốc xoáy chưa chạm đất". (Ảnh: Sohu)

Trong thời gian cột mây xuất hiện, các trạm quan trắc tại phố Trang Kiều và Trang Thị ghi nhận gió giật mạnh cấp 8. Đây là mức gió có thể làm gãy cành cây, tốc mái và cuốn bay các vật thể nhẹ.

Nhân viên khí tượng cho biết chỉ khoảng 2-3 trạm tự động ghi nhận gió mạnh ở mức này, cho thấy phạm vi ảnh hưởng tương đối hẹp. Khu vực chịu tác động được ước tính không vượt quá 10km.

Cột mây hình phễu thường xuất hiện bên dưới những đám mây dông phát triển mạnh và thuộc nhóm hiện tượng thời tiết đối lưu dữ dội. Để hình thành, bầu khí quyển cần có nền nhiệt, độ ẩm cao và sự chênh lệch đáng kể về hướng, tốc độ gió giữa các tầng không khí.

Sự khác biệt này tạo ra chuyển động xoáy trong một phạm vi hẹp. Tuy nhiên, trong trường hợp tại Ninh Ba, cột xoáy đã không tiếp tục phát triển xuống mặt đất do các điều kiện về độ ẩm và độ đứt gió chưa đủ thuận lợi.

Bầu trời xuất hiện "vật thể lạ" thò xuống từ mây đen, người dân hoang mang: Chỉ tồn tại 4 phút - Ảnh 6.

Đây là mức gió có thể làm gãy cành cây, tốc mái và cuốn bay các vật thể nhẹ. (Ảnh: Sohu)

Theo cơ quan khí tượng, những hiện tượng có quy mô nhỏ như cột mây hình phễu thường chỉ tồn tại trong vài phút và có phạm vi ảnh hưởng hẹp. Điều này khiến việc dự báo chính xác vị trí cũng như thời điểm xuất hiện vẫn là một thách thức.

Người dân được khuyến cáo không tiến lại gần để quay phim, chụp ảnh khi nhìn thấy cột mây hình phễu hoặc dấu hiệu của lốc xoáy. Biện pháp an toàn là nhanh chóng di chuyển vào công trình kiên cố, tránh khu vực trống trải, cây lớn, mái che tạm và hướng di chuyển của cột gió.

Theo China Ningbo Network, New Blue Network, Daxiang News

Đang ngồi ô tô, người đàn ông phát hiện xe máy "ma" tự lái: Bám theo gần 3km mới thấy kết cục
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Trung Quốc

Tin ngắn

bầu trời

báo mới

mưa lớn

vật thể lạ

lốc xoáy

cơ quan khí tượng

mây đen

Gió giật

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại